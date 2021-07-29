https://ria.ru/20210729/eksport-1743431875.html
Названы регионы-лидеры по внедрению экспортного стандарта 2.0 в I полугодии
Названы регионы-лидеры по внедрению экспортного стандарта 2.0 в I полугодии - РИА Новости, 29.07.2021
Названы регионы-лидеры по внедрению экспортного стандарта 2.0 в I полугодии
Лидерами по внедрению регионального экспортного стандарта 2.0 в России в первой половине 2021 года стали Тюменская, Новосибирская, Свердловская и Псковская... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T13:28
2021-07-29T13:28
2021-07-29T13:29
российский экспортный центр (рэц)
белгородская область
экономика
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости/Прайм. Лидерами по внедрению регионального экспортного стандарта 2.0 в России в первой половине 2021 года стали Тюменская, Новосибирская, Свердловская и Псковская области, а также Алтайский край, сообщил Российский экспортный центр (РЭЦ).Уточняется, что самые "продвинутые" регионы успели внедрить от 10 до 12 инструментов стандарта. Итоги были подведены в рамках Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта, которая проходит в Белгороде."Стандарт позволяет в любом субъекте создать экосистему для поддержки экспортеров. Предварительно мы апробировали реализацию инструментов регстандарта в 11 пилотных регионах. По итогам пилотного внедрения документ был доработан, утвержден проектным комитетом национального проекта и с 2021 года внедряется уже в 40 регионах, а до 2024 года будет реализован во всех субъектах Российской Федерации", - рассказала директор по региональному проекту АО "РЭЦ" Наталья Минаева.Ранее уже подвели итоги внедрения стандарта в Центральном Федеральном округе, догоняющем по рейтингу лидеров страны, входящих в топ-10. ЦФО является самым многочисленным в России по количеству субъектов, внедряющих стандарт в текущем году: 10 субъектов из 18 реализуют инструменты на своей территории. Как сообщил РЭЦ, практически все регионы ЦФО своевременно выполнили первую контрольную точку федерального проекта, внедрив до 31 июля запланированные 7 из 15 инструментов стандарта.Региональный экспортный стандарт 2.0 разработан в соответствии с нацпроектом "Международная кооперация и экспорт" и содержит унифицированные подходы по созданию базовых условий для развития экспорта с учетом региональной специфики.
https://ria.ru/20210728/tsentry-1743252583.html
белгородская область
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РИА Новости
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российский экспортный центр (рэц), белгородская область, экономика
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости/Прайм.
Лидерами по внедрению регионального экспортного стандарта 2.0 в России в первой половине 2021 года стали Тюменская, Новосибирская, Свердловская и Псковская области, а также Алтайский край, сообщил Российский экспортный центр (РЭЦ)
.
Уточняется, что самые "продвинутые" регионы успели внедрить от 10 до 12 инструментов стандарта. Итоги были подведены в рамках Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта, которая проходит в Белгороде.
"Стандарт позволяет в любом субъекте создать экосистему для поддержки экспортеров. Предварительно мы апробировали реализацию инструментов регстандарта в 11 пилотных регионах. По итогам пилотного внедрения документ был доработан, утвержден проектным комитетом национального проекта и с 2021 года внедряется уже в 40 регионах, а до 2024 года будет реализован во всех субъектах Российской Федерации", - рассказала директор по региональному проекту АО "РЭЦ" Наталья Минаева.
Ранее уже подвели итоги внедрения стандарта в Центральном Федеральном округе, догоняющем по рейтингу лидеров страны, входящих в топ-10. ЦФО является самым многочисленным в России по количеству субъектов, внедряющих стандарт в текущем году: 10 субъектов из 18 реализуют инструменты на своей территории. Как сообщил РЭЦ, практически все регионы ЦФО своевременно выполнили первую контрольную точку федерального проекта, внедрив до 31 июля запланированные 7 из 15 инструментов стандарта.
Региональный экспортный стандарт 2.0 разработан в соответствии с нацпроектом "Международная кооперация и экспорт" и содержит унифицированные подходы по созданию базовых условий для развития экспорта с учетом региональной специфики.