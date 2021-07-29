https://ria.ru/20210729/eksport-1743431875.html

Названы регионы-лидеры по внедрению экспортного стандарта 2.0 в I полугодии

Названы регионы-лидеры по внедрению экспортного стандарта 2.0 в I полугодии - РИА Новости, 29.07.2021

Названы регионы-лидеры по внедрению экспортного стандарта 2.0 в I полугодии

Лидерами по внедрению регионального экспортного стандарта 2.0 в России в первой половине 2021 года стали Тюменская, Новосибирская, Свердловская и Псковская... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T13:28

2021-07-29T13:28

2021-07-29T13:29

российский экспортный центр (рэц)

белгородская область

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743431857_0:30:3001:1718_1920x0_80_0_0_7442590177001feb8b6213dd4ba14a03.jpg

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости/Прайм. Лидерами по внедрению регионального экспортного стандарта 2.0 в России в первой половине 2021 года стали Тюменская, Новосибирская, Свердловская и Псковская области, а также Алтайский край, сообщил Российский экспортный центр (РЭЦ).Уточняется, что самые "продвинутые" регионы успели внедрить от 10 до 12 инструментов стандарта. Итоги были подведены в рамках Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта, которая проходит в Белгороде."Стандарт позволяет в любом субъекте создать экосистему для поддержки экспортеров. Предварительно мы апробировали реализацию инструментов регстандарта в 11 пилотных регионах. По итогам пилотного внедрения документ был доработан, утвержден проектным комитетом национального проекта и с 2021 года внедряется уже в 40 регионах, а до 2024 года будет реализован во всех субъектах Российской Федерации", - рассказала директор по региональному проекту АО "РЭЦ" Наталья Минаева.Ранее уже подвели итоги внедрения стандарта в Центральном Федеральном округе, догоняющем по рейтингу лидеров страны, входящих в топ-10. ЦФО является самым многочисленным в России по количеству субъектов, внедряющих стандарт в текущем году: 10 субъектов из 18 реализуют инструменты на своей территории. Как сообщил РЭЦ, практически все регионы ЦФО своевременно выполнили первую контрольную точку федерального проекта, внедрив до 31 июля запланированные 7 из 15 инструментов стандарта.Региональный экспортный стандарт 2.0 разработан в соответствии с нацпроектом "Международная кооперация и экспорт" и содержит унифицированные подходы по созданию базовых условий для развития экспорта с учетом региональной специфики.

https://ria.ru/20210728/tsentry-1743252583.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский экспортный центр (рэц), белгородская область, экономика