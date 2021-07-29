https://ria.ru/20210729/dtp-1743618463.html

Работы по очистке МКАД от битума после ДТП закончили

Работы по очистке МКАД от битума после ДТП закончили - РИА Новости, 30.07.2021

Работы по очистке МКАД от битума после ДТП закончили

Работы по очистке МКАД от битума после ДТП проводили 30 специалистов и 10 единиц спецтехники, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-29T09:21

2021-07-29T09:21

2021-07-30T14:00

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Работы по очистке МКАД от битума после ДТП проводили 30 специалистов и 10 единиц спецтехники, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Ранее в пресс-службе столичного ГУМВД сообщили РИА Новости, что движение на МКАД ночью было полностью ограничено из-за разлитого в результате опрокидывания грузовика битума, на месте работали экстренные службы, которые ликвидировали последствия аварии. Позже дептранс в Telegram-канале сообщил о восстановлении движения."ГБУ "Автомобильные дороги" завершили работы по устранению последствий разлития битума на внутренней стороне 48-го км МКАД. Все полосы полностью расчищены. Движение восстановлено. В работах были задействованы 30 специалистов и 10 единиц спецтехники", - говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20210730/remont-1743588621.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва