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Работы по очистке МКАД от битума после ДТП закончили
Работы по очистке МКАД от битума после ДТП закончили - РИА Новости, 30.07.2021
Работы по очистке МКАД от битума после ДТП закончили
Работы по очистке МКАД от битума после ДТП проводили 30 специалистов и 10 единиц спецтехники, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-29T09:21
2021-07-29T09:21
2021-07-30T14:00
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Работы по очистке МКАД от битума после ДТП проводили 30 специалистов и 10 единиц спецтехники, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Ранее в пресс-службе столичного ГУМВД сообщили РИА Новости, что движение на МКАД ночью было полностью ограничено из-за разлитого в результате опрокидывания грузовика битума, на месте работали экстренные службы, которые ликвидировали последствия аварии. Позже дептранс в Telegram-канале сообщил о восстановлении движения."ГБУ "Автомобильные дороги" завершили работы по устранению последствий разлития битума на внутренней стороне 48-го км МКАД. Все полосы полностью расчищены. Движение восстановлено. В работах были задействованы 30 специалистов и 10 единиц спецтехники", - говорится в сообщении.
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москва
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Работы по очистке МКАД от битума после ДТП проводили 30 специалистов и 10 единиц спецтехники, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Ранее в пресс-службе столичного ГУМВД сообщили РИА Новости, что движение на МКАД ночью было полностью ограничено из-за разлитого в результате опрокидывания грузовика битума, на месте работали экстренные службы, которые ликвидировали последствия аварии. Позже дептранс в Telegram-канале сообщил о восстановлении движения.
"ГБУ "Автомобильные дороги" завершили работы по устранению последствий разлития битума на внутренней стороне 48-го км МКАД. Все полосы полностью расчищены. Движение восстановлено. В работах были задействованы 30 специалистов и 10 единиц спецтехники", - говорится в сообщении.