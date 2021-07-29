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Работы по очистке МКАД от битума после ДТП закончили
Работы по очистке МКАД от битума после ДТП закончили - РИА Новости, 30.07.2021
Работы по очистке МКАД от битума после ДТП закончили
Работы по очистке МКАД от битума после ДТП проводили 30 специалистов и 10 единиц спецтехники, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-29T09:21
2021-07-30T14:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Работы по очистке МКАД от битума после ДТП проводили 30 специалистов и 10 единиц спецтехники, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Ранее в пресс-службе столичного ГУМВД сообщили РИА Новости, что движение на МКАД ночью было полностью ограничено из-за разлитого в результате опрокидывания грузовика битума, на месте работали экстренные службы, которые ликвидировали последствия аварии. Позже дептранс в Telegram-канале сообщил о восстановлении движения."ГБУ "Автомобильные дороги" завершили работы по устранению последствий разлития битума на внутренней стороне 48-го км МКАД. Все полосы полностью расчищены. Движение восстановлено. В работах были задействованы 30 специалистов и 10 единиц спецтехники", - говорится в сообщении.
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09:21 29.07.2021 (обновлено: 14:00 30.07.2021)
 

Работы по очистке МКАД от битума после ДТП закончили

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на МКАДе
Автомобильное движение на МКАДе - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Работы по очистке МКАД от битума после ДТП проводили 30 специалистов и 10 единиц спецтехники, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Ранее в пресс-службе столичного ГУМВД сообщили РИА Новости, что движение на МКАД ночью было полностью ограничено из-за разлитого в результате опрокидывания грузовика битума, на месте работали экстренные службы, которые ликвидировали последствия аварии. Позже дептранс в Telegram-канале сообщил о восстановлении движения.
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
11:48Москва Сегодня: мегаполис для жизни
На Новом Арбате отремонтируют здание XIX века для спецполка полиции
"ГБУ "Автомобильные дороги" завершили работы по устранению последствий разлития битума на внутренней стороне 48-го км МКАД. Все полосы полностью расчищены. Движение восстановлено. В работах были задействованы 30 специалистов и 10 единиц спецтехники", - говорится в сообщении.
 
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