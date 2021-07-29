https://ria.ru/20210729/dorogi-1743507353.html

В Ярославской области отремонтировали более 900 километров дорог

В Ярославской области отремонтировали более 900 километров дорог - РИА Новости, 29.07.2021

В Ярославской области отремонтировали более 900 километров дорог

Ярославская область за последние пять лет почти в два раза перевыполнила план по ремонту дорог – в порядок привели более 900 километров дорожного покрытия,... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T19:31

2021-07-29T19:31

2021-07-29T19:31

ярославская область

россия

дороги

дмитрий миронов

ярославская область

общество

политика

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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Ярославская область за последние пять лет почти в два раза перевыполнила план по ремонту дорог – в порядок привели более 900 километров дорожного покрытия, сообщил журналистам губернатор Дмитрий Миронов, подводя итоги своей пятилетней работы на посту главы региона.Миронов указом президента России был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области 28 июля 2016 года. На выборах 10 сентября 2017 года был избран губернатором региона."Если говорить об одном из самых наболевших вопросов, то нам удалось практически в два раза перевыполнить план по ремонту дорог. Мы к 2021 году привели в порядок более 900 километров дорожного покрытия. Хорошие дороги связывают между собой объекты инфраструктуры, делают передвижение людей безопасным, комфортным. И, конечно, это инвестиционный толчок в развитии всей инфраструктуры", - подчеркнул губернатор.Он рассказал, что в процессе ремонта дорог зачастую приходится сталкиваться с негативным наследием прошлых лет, выясняя, что, например, у дороги нет так называемой "подушки", основы. Это, по словам губернатора, технологический брак. Нынешние власти, подчеркнул он, таких вещей не допускают. "Я считаю, что недобросовестные подрядчики должны рублем отвечать за некачественную работу. И в работе правительства Ярославской области мы взяли вектор на исполнение подрядчиками своих гарантийных обязательств", - резюмировал глава региона.По словам сенатора Сергея Березкина, дороги - одна из давних и серьезных проблем региона. "Но если оперировать цифрами: за пять лет более 900 километров дорог отремонтировано или реконструировано – я думаю, это достаточно хорошая цифра. Тем более, что показатели идут по нарастающей. В этом году будут освоены порядка 9 миллиардов рублей", - сказал сенатор.Березкин до своего назначения сенатором несколько лет возглавлял Общественную палату региона, и он отметил, что в Ярославской области очень активно себя проявляют дорожные активисты, которые способны довольно профессионально инспектировать качество дорог. Что важно, отметил сенатор, губернатор региона к их мнению относится с "большим уважением и вниманием". "Дорожные активисты регулярно выступают и на совещаниях с губернатором. Они правы, действительно многое предстоит сделать, но те намерения и ресурсы, которые есть у правительства Ярославской области, думаю, постепенно позволят ситуацию кардинально изменить", - резюмировал Березкин.

https://ria.ru/20210505/doroga-1731173620.html

https://ria.ru/20210721/otkhody-1742229662.html

https://ria.ru/20210610/zhile-1736511973.html

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россия, дороги, дмитрий миронов, ярославская область, общество, политика