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Azur air с 9 августа возобновит полеты в Доминикану
Azur air с 9 августа возобновит полеты в Доминикану - РИА Новости, 29.07.2021
Azur air с 9 августа возобновит полеты в Доминикану
Российская авиакомпания Azur air с 9 августа возобновит прямые регулярные рейсы в Доминиканскую Республику, сообщает перевозчик. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T16:47
2021-07-29T16:47
2021-07-29T16:51
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Российская авиакомпания Azur air с 9 августа возобновит прямые регулярные рейсы в Доминиканскую Республику, сообщает перевозчик.Россия с 9 августа возобновляет авиасообщение с Доминиканой."Авиакомпания Azur air возобновляет полетную программу в Доминиканскую Республику. Вылеты в аэропорт Ла-Романы запланированы с 9 августа из Москвы с частотой 3 раза в неделю", - говорится в сообщении.Авиакомпания выполняла перевозки по данному маршруту до начала пандемии коронавируса. Рейсы в Ла-Роману будут осуществляться из столичного аэропорта "Внуково" на воздушных судах Boeing 777-300ER, флагманских в парке авиакомпании. Билеты на прямые регулярные рейсы в Ла-Роману поступят в продажу в ближайшее время на сайте авиакомпании.
https://ria.ru/20210625/sputnik-v-1738519707.html
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россия, туризм, azur air, boeing 777, доминикана
16:47 29.07.2021 (обновлено: 16:51 29.07.2021)
Azur air с 9 августа возобновит полеты в Доминикану
Авиакомпания Azur Air с 9 августа возобновляет прямые регулярные рейсы Москва — Ла-Романа