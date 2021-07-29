https://ria.ru/20210729/dominikana-1743476869.html

Azur air с 9 августа возобновит полеты в Доминикану

Azur air с 9 августа возобновит полеты в Доминикану - РИА Новости, 29.07.2021

Azur air с 9 августа возобновит полеты в Доминикану

Российская авиакомпания Azur air с 9 августа возобновит прямые регулярные рейсы в Доминиканскую Республику, сообщает перевозчик. РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T16:47

2021-07-29T16:47

2021-07-29T16:51

туризм

россия

туризм

azur air

boeing 777

доминикана

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Российская авиакомпания Azur air с 9 августа возобновит прямые регулярные рейсы в Доминиканскую Республику, сообщает перевозчик.Россия с 9 августа возобновляет авиасообщение с Доминиканой."Авиакомпания Azur air возобновляет полетную программу в Доминиканскую Республику. Вылеты в аэропорт Ла-Романы запланированы с 9 августа из Москвы с частотой 3 раза в неделю", - говорится в сообщении.Авиакомпания выполняла перевозки по данному маршруту до начала пандемии коронавируса. Рейсы в Ла-Роману будут осуществляться из столичного аэропорта "Внуково" на воздушных судах Boeing 777-300ER, флагманских в парке авиакомпании. Билеты на прямые регулярные рейсы в Ла-Роману поступят в продажу в ближайшее время на сайте авиакомпании.

https://ria.ru/20210625/sputnik-v-1738519707.html

россия

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2021

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россия, туризм, azur air, boeing 777, доминикана