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В "Слуге народа" предрекли диалог Зеленского с Байденом на повышенных тонах

В "Слуге народа" предрекли диалог Зеленского с Байденом на повышенных тонах - РИА Новости, 29.07.2021

В "Слуге народа" предрекли диалог Зеленского с Байденом на повышенных тонах

Председатель фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что непубличная часть встречи американского и... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T11:08

2021-07-29T11:08

2021-07-29T11:11

давид арахамия

северный поток — 2

верховная рада украины

владимир зеленский

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КИЕВ, 29 июл - РИА Новости. Председатель фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что непубличная часть встречи американского и украинского лидеров Джо Байдена и Владимира Зеленского будет проходить на повышенных тонах после соглашения США и Германии по "Северному потоку 2".Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США ожидает визита Зеленского 30 августа. Офис украинского президента сообщил, что делегация Киева посетит Вашингтон для подготовки визита."Я ожидаю, учитывая градус, что как минимум непубличная встреча Зеленского с Байденом будет на повышенных тонах. США сегодня во многом недооценивают, - а может делают вид, что недооценивают, - удар, который они наносят таким поступком. На дипломатическом языке говорят, что "мы глубоко встревожены" и тому подобное, а на недипломатическом люди говорят, как есть... Все понимают, что сейчас главная подача на Германию и заигрывание (США - ред.) с Россией - это, по сути, какая-то неформальная коалиция против Китая" - цитирует Арахамию сайт телеканала "Украина24".По его словам, несмотря на то что визит Зеленского назначили на 30 августа, когда Конгресс не работает, Украина получает "десятки писем от конгрессменов", которые сообщают, что прервут свой отпуск и приедут на встречу.Он также отметил, что "Северный поток 2" - это геополитический проект. "Нашими органическими союзниками в Европе является Великобритания, Польша, страны Балтии. На "Крымской платформе" мы собираем несколько десятков стран - это 23 августа перед поездкой Зеленского в США. Мы сейчас уже с этими странами в "зуме" обсуждаем единую позицию. У каждой страны в США есть диаспора - польская, балтийская, у них есть контакты. Мы стараемся каждый контакт в Конгрессе сегодня консолидировать в единую позицию. Потому что, когда Конгресс в сентябре начнет работать, вы увидите, что он будет очень сильно сопротивляться этому решению Байдена. Остаются ходы, и мы их обрабатываем - это, вообще-то, главная тема визита", - добавил Арахамия.Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20210729/zakharova-1743392836.html

https://ria.ru/20210705/zelenskiy-1739816172.html

https://ria.ru/20210728/potok-1743329800.html

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давид арахамия, северный поток — 2, верховная рада украины, владимир зеленский, джо байден, сша, украина, в мире, политика