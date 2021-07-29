https://ria.ru/20210729/deputat-1743472118.html

Курганский депутат, жестоко убивший волка на охоте, сдал мандат

Курганский депутат, жестоко убивший волка на охоте, сдал мандат - РИА Новости, 29.07.2021

Курганский депутат, жестоко убивший волка на охоте, сдал мандат

Депутат Курганской областной думы Денис Хахалов, участвовавший в охоте, где был жестоко убит волк, написал заявление о сдаче своего депутатского мандата,... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T16:27

2021-07-29T16:27

2021-07-29T16:43

госдума рф

единая россия

александр хинштейн

происшествия

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Депутат Курганской областной думы Денис Хахалов, участвовавший в охоте, где был жестоко убит волк, написал заявление о сдаче своего депутатского мандата, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.Ранее в одном из Telegram-каналов появилось видео с охоты, в которой участвовал Хахалов и еще несколько человек. Согласно записи, охотники жестоко "добивали" животных, на снегоходе переехали еще живого волка. Позднее депутата исключили из партии из-за жестоких действий на охоте. Материалы проверки полиция передала прокуратуре. Хахалов говорил, что инцидент произошел потому, что у него закончились патроны, а раненый волк пытался его атаковать."Депутат-живодер Денис Хахалов из Курганской облдумы ранее с позором исключённый из ЕР сегодня "добровольно-принудительно" написал заявление о сдаче мандата", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале, ссылаясь на сообщение пресс-службы курганской областной думы.

https://ria.ru/20210329/politsiya-1603313073.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, единая россия, александр хинштейн, происшествия