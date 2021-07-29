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Курганский депутат, жестоко убивший волка на охоте, сдал мандат
Курганский депутат, жестоко убивший волка на охоте, сдал мандат - РИА Новости, 29.07.2021
Курганский депутат, жестоко убивший волка на охоте, сдал мандат
Депутат Курганской областной думы Денис Хахалов, участвовавший в охоте, где был жестоко убит волк, написал заявление о сдаче своего депутатского мандата,... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T16:27
2021-07-29T16:43
госдума рф
единая россия
александр хинштейн
происшествия
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Депутат Курганской областной думы Денис Хахалов, участвовавший в охоте, где был жестоко убит волк, написал заявление о сдаче своего депутатского мандата, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.Ранее в одном из Telegram-каналов появилось видео с охоты, в которой участвовал Хахалов и еще несколько человек. Согласно записи, охотники жестоко "добивали" животных, на снегоходе переехали еще живого волка. Позднее депутата исключили из партии из-за жестоких действий на охоте. Материалы проверки полиция передала прокуратуре. Хахалов говорил, что инцидент произошел потому, что у него закончились патроны, а раненый волк пытался его атаковать."Депутат-живодер Денис Хахалов из Курганской облдумы ранее с позором исключённый из ЕР сегодня "добровольно-принудительно" написал заявление о сдаче мандата", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале, ссылаясь на сообщение пресс-службы курганской областной думы.
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госдума рф, единая россия, александр хинштейн, происшествия
16:27 29.07.2021 (обновлено: 16:43 29.07.2021)
 
Курганский депутат, жестоко убивший волка на охоте, сдал мандат

Александр Хинштейн: депутат Курганской думы, жестоко убивший волка на охоте, сдал мандат

© Фото : Курганская областная думаДенис Хахалов
Денис Хахалов - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© Фото : Курганская областная дума
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Депутат Курганской областной думы Денис Хахалов, участвовавший в охоте, где был жестоко убит волк, написал заявление о сдаче своего депутатского мандата, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
Ранее в одном из Telegram-каналов появилось видео с охоты, в которой участвовал Хахалов и еще несколько человек. Согласно записи, охотники жестоко "добивали" животных, на снегоходе переехали еще живого волка. Позднее депутата исключили из партии из-за жестоких действий на охоте. Материалы проверки полиция передала прокуратуре. Хахалов говорил, что инцидент произошел потому, что у него закончились патроны, а раненый волк пытался его атаковать.
"Депутат-живодер Денис Хахалов из Курганской облдумы ранее с позором исключённый из ЕР сегодня "добровольно-принудительно" написал заявление о сдаче мандата", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале, ссылаясь на сообщение пресс-службы курганской областной думы.
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Госдума РФЕдиная РоссияАлександр ХинштейнПроисшествия
 
 
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