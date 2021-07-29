https://ria.ru/20210729/deputat-1743472118.html
Курганский депутат, жестоко убивший волка на охоте, сдал мандат
Курганский депутат, жестоко убивший волка на охоте, сдал мандат - РИА Новости, 29.07.2021
Курганский депутат, жестоко убивший волка на охоте, сдал мандат
Депутат Курганской областной думы Денис Хахалов, участвовавший в охоте, где был жестоко убит волк, написал заявление о сдаче своего депутатского мандата,... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T16:27
2021-07-29T16:27
2021-07-29T16:43
госдума рф
единая россия
александр хинштейн
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730530685_0:0:2316:1303_1920x0_80_0_0_160ce14c10b6daf86f40366ca5db68f2.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Депутат Курганской областной думы Денис Хахалов, участвовавший в охоте, где был жестоко убит волк, написал заявление о сдаче своего депутатского мандата, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.Ранее в одном из Telegram-каналов появилось видео с охоты, в которой участвовал Хахалов и еще несколько человек. Согласно записи, охотники жестоко "добивали" животных, на снегоходе переехали еще живого волка. Позднее депутата исключили из партии из-за жестоких действий на охоте. Материалы проверки полиция передала прокуратуре. Хахалов говорил, что инцидент произошел потому, что у него закончились патроны, а раненый волк пытался его атаковать."Депутат-живодер Денис Хахалов из Курганской облдумы ранее с позором исключённый из ЕР сегодня "добровольно-принудительно" написал заявление о сдаче мандата", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале, ссылаясь на сообщение пресс-службы курганской областной думы.
https://ria.ru/20210329/politsiya-1603313073.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730530685_141:0:2122:1486_1920x0_80_0_0_acdc679579449e1dac4814eda3f9c966.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, единая россия, александр хинштейн, происшествия
16:27 29.07.2021 (обновлено: 16:43 29.07.2021)
Курганский депутат, жестоко убивший волка на охоте, сдал мандат
Александр Хинштейн: депутат Курганской думы, жестоко убивший волка на охоте, сдал мандат