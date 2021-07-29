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СК завел дело из-за смерти туриста после нападения медведя в парке "Ергаки"
СК завел дело из-за смерти туриста после нападения медведя в парке "Ергаки" - РИА Новости, 29.07.2021
СК завел дело из-за смерти туриста после нападения медведя в парке "Ергаки"
Следователи возбудили уголовное дело о халатности по факту смерти туриста после нападения медведя в природном парке "Ергаки" в Красноярском крае, сообщает ГСУСК РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T15:35
2021-07-29T15:35
следственный комитет россии (ск рф)
москва
красноярский край
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 29 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности по факту смерти туриста после нападения медведя в природном парке "Ергаки" в Красноярском крае, сообщает ГСУСК региона.Ранее сообщалось, что 24 июля группа туристов из четырех человек прибыла из Москвы в Хакасию, откуда направилась на одну из турбаз на территории "Ергаков", где после регистрации выдвинулись по одному из маршрутов горного массив парка. Утром 27 июля в районе девяти озер хребта Араданский, где туристы остановились на ночлег, при сборе палаточного лагеря на одного из туристов напал медведь. Другим участникам группы удалось покинуть место происшествия и сообщить о произошедшем. В четверг тело погибшего было найдено, медведь убит. Это второй случай нападения медведя на людей в "Ергаках" за это лето.По данным СК, по факту гибели 42-летнего жителя Москвы в результате нападения медведя в "Ергаках" возбуждено уголовное дело по статье "халатность, повлекшая по неосторожности причинение смерти человеку"."Вследствие ненадлежащего исполнения должностными лицами КГБУ "Дирекция природного парка "Ергаки" своих должностных обязанностей, непринятия достаточных мер по управлению особо охраняемой территорией краевого значения и созданию условий для регулируемого туризма и отдыха ранним утром 27 июля 2021 года в районе 9 озер хребта Араданский на одного из туристов напал медведь", говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210729/medved-1743427381.html
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следственный комитет россии (ск рф), москва, красноярский край, происшествия
15:35 29.07.2021
 
СК завел дело из-за смерти туриста после нападения медведя в парке "Ергаки"

СК возбудил дело из-за смерти туриста после нападения медведя в парке "Ергаки" в Красноярском крае

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПриродный парк "Ергаки" в Красноярском крае
Природный парк Ергаки в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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КРАСНОЯРСК, 29 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности по факту смерти туриста после нападения медведя в природном парке "Ергаки" в Красноярском крае, сообщает ГСУСК региона.
Ранее сообщалось, что 24 июля группа туристов из четырех человек прибыла из Москвы в Хакасию, откуда направилась на одну из турбаз на территории "Ергаков", где после регистрации выдвинулись по одному из маршрутов горного массив парка. Утром 27 июля в районе девяти озер хребта Араданский, где туристы остановились на ночлег, при сборе палаточного лагеря на одного из туристов напал медведь. Другим участникам группы удалось покинуть место происшествия и сообщить о произошедшем. В четверг тело погибшего было найдено, медведь убит. Это второй случай нападения медведя на людей в "Ергаках" за это лето.
По данным СК, по факту гибели 42-летнего жителя Москвы в результате нападения медведя в "Ергаках" возбуждено уголовное дело по статье "халатность, повлекшая по неосторожности причинение смерти человеку".
"Вследствие ненадлежащего исполнения должностными лицами КГБУ "Дирекция природного парка "Ергаки" своих должностных обязанностей, непринятия достаточных мер по управлению особо охраняемой территорией краевого значения и созданию условий для регулируемого туризма и отдыха ранним утром 27 июля 2021 года в районе 9 озер хребта Араданский на одного из туристов напал медведь", говорится в сообщении.
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
Вчера, 13:08
СК сообщил о ликвидации медведя, найденного у места нападения на туристов
 
Следственный комитет России (СК РФ)МоскваКрасноярский крайПроисшествия
 
 
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