https://ria.ru/20210729/delo-1743441212.html

На Урале возбудили дело после гибели ребенка в ведре с водой

На Урале возбудили дело после гибели ребенка в ведре с водой - РИА Новости, 29.07.2021

На Урале возбудили дело после гибели ребенка в ведре с водой

СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели в поселке Бисерть Нижнесергинского района Свердловской области... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T14:12

2021-07-29T14:12

2021-07-29T14:12

россия

следственный комитет россии (ск рф)

свердловская область

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели в поселке Бисерть Нижнесергинского района Свердловской области ребенка-инвалида, захлебнувшегося водой, сообщает СК РФ.Ранее СМИ сообщали, что двухлетний мальчик-инвалид захлебнулся в ведре с водой."Следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело по факту смерти 2-летнего ребенка-инвалида, погибшего в результате утопления, по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности – ред.)", - говорится в сообщении.Виновным грозит до двух лет лишения свободы.По данным Telegram-каналов, позднее экспертиза обнаружила в крови ребенка алкоголь. Следствие эту информацию не комментирует.Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить обо всех обстоятельствах гибели ребенка и поставил ход расследования дела на контроль в центральном аппарате ведомства, уточняет СК.

https://ria.ru/20210729/sosiski-1743394901.html

https://ria.ru/20210728/ekaterinburg-1743290775.html

россия

свердловская область

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россия, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, происшествия