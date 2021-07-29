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На Урале возбудили дело после гибели ребенка в ведре с водой
На Урале возбудили дело после гибели ребенка в ведре с водой - РИА Новости, 29.07.2021
На Урале возбудили дело после гибели ребенка в ведре с водой
СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели в поселке Бисерть Нижнесергинского района Свердловской области... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T14:12
2021-07-29T14:12
2021-07-29T14:12
россия
следственный комитет россии (ск рф)
свердловская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели в поселке Бисерть Нижнесергинского района Свердловской области ребенка-инвалида, захлебнувшегося водой, сообщает СК РФ.Ранее СМИ сообщали, что двухлетний мальчик-инвалид захлебнулся в ведре с водой."Следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело по факту смерти 2-летнего ребенка-инвалида, погибшего в результате утопления, по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности – ред.)", - говорится в сообщении.Виновным грозит до двух лет лишения свободы.По данным Telegram-каналов, позднее экспертиза обнаружила в крови ребенка алкоголь. Следствие эту информацию не комментирует.Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить обо всех обстоятельствах гибели ребенка и поставил ход расследования дела на контроль в центральном аппарате ведомства, уточняет СК.
https://ria.ru/20210729/sosiski-1743394901.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, происшествия
На Урале возбудили дело после гибели ребенка в ведре с водой
СК возбудил уголовное дело после гибели ребенка-инвалида в ведре с водой в Свердловской области