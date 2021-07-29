https://ria.ru/20210729/chelyabinsk-1743456791.html

Власти рассказали о строительстве домов в пострадавших от огня поселках

Власти рассказали о строительстве домов в пострадавших от огня поселках - РИА Новости, 29.07.2021

Власти рассказали о строительстве домов в пострадавших от огня поселках

Строительство жилых домов для жителей, пострадавших от лесных пожаров в июле двух посёлков Челябинской области, завершится ранее запланированного срока – к... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T15:23

2021-07-29T15:23

2021-07-29T15:23

челябинская область

природные пожары в россии

россия

алексей текслер

владимир якушев

карталинский район

челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 29 июл – РИА Новости. Строительство жилых домов для жителей, пострадавших от лесных пожаров в июле двух посёлков Челябинской области, завершится ранее запланированного срока – к середине сентября вместо начала октября 2021 года, сообщил в четверг губернатор региона Алексей Текслер.В четверг полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев посетил Карталинский район и два посёлка, пострадавшие от лесных пожаров в июле текущего года."Строительство домов началось, идет заливка фундамента, работают 5 подрядных организаций. Сегодня мы со всеми поговорили и есть понимание, что в районе 15 сентября дома будут сдаваться. Мы ставим задачу – завершить работы до наступления осенних холодов", - сказал глава региона на совещании с участием полпреда. Ранее сообщалось о сдаче домов к 1 октября.По словам Текслера, работы по строительству домов идут – проводится зачистка площадок, планировка, работает специальная комиссия. Глава региона пояснил, что началось строительство 19 домов.Он уточнил, что, кроме того, все жители пострадавших домов получили выплаты в размере 10 тысяч рублей – это 1400 человек, выплаты в размере 100 тысяч рублей – 55 граждан, полностью потерявшие имущество, также заявления от граждан на выплаты продолжают поступать.По словам Якушева, на сегодняшний день сформированы все списки пострадавших, но появляются и новые. Второй процесс займёт определённое время – власти региона решили, что построят дома, площадки под строительство готовы, подрядчики начали строить дома, уточнил он. "Оперативно проведены все работы. На строительных площадках присутствуют такие организации, с хорошей историей. Те сроки, которое региональное правительство поставило - 1 октября, будет реализовано, и возможно даже раньше. Самое главное, что обладая компетенциями и эта работа будет сделана качественно", - сказал он журналистам.Кроме того, отметил полпред, он увидел совершенно адекватную реакцию региональных властей, "вся работа организована добротно, и сейчас самое главное - контроль за строительными работами". И те сроки, что были обещаны, нужно области соблюсти, чтобы люди заехали в свои новые дома, сказал Якушев.Как сообщил руководитель ООО "Мечта", ведущее строительство домов для пострадавших жителей в посёлке Джабык, Евгений Томозов, возведение жилых домов будет завершено в установленные сроки. "Все сметы готовы. Работы будут завершены в срок и даже ранее намеченного срока", - сказал он губернатору.Лесные пожары охватили несколько районов Челябинской области в начале июля. Огонь перекинулся на поселки Джабык и Запасное и уничтожил 78 строений – жилые дома и садовые домики. От пожаров, по информации властей региона, пострадали 18 человек, найдено тело одного погибшего. Сообщалось, что люди, потерявшие имущество во время лесных пожаров, получат от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, до 1 октября им должны восстановить дома.

https://ria.ru/20210729/sosiski-1743394901.html

https://ria.ru/20210728/chelyabinsk-1743297789.html

россия

карталинский район

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

природные пожары в россии, россия, алексей текслер, владимир якушев, карталинский район, челябинская область