https://ria.ru/20210729/blagoustroystvo-1743429029.html
Благоустройство острова Балчуг завершат в сентябре
Благоустройство острова Балчуг завершат в сентябре - РИА Новости, 29.07.2021
Благоустройство острова Балчуг завершат в сентябре
Благоустройство острова Балчуг в Москве планируется завершить в сентябре 2021 года, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T13:17
2021-07-29T13:17
2021-07-29T13:17
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петр бирюков
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МОСКВА, 29 июл – РИА Недвижимость. Благоустройство острова Балчуг в Москве планируется завершить в сентябре 2021 года, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".По его словам, все работы будут выполнены в строгом соответствии с принятыми в Москве стандартами благоустройства.Как отметил заммэра, в программу благоустройства на 2021 год включено примерно 10 тысяч объектов Москвы, причем уже выполнено около 45% от запланированного объема работ."Работа ведется активно, начиная от скверов и парков и заканчивая глобальными объектами. Порядка 130 объектов в этом году – крупные парки и магистрали. Например, благоустройство острова Балчуг и четырех набережных, в том числе Софийской и Раушской", - рассказал Бирюков.По его словам, на завершающем этапе этих работ сформируется прямой ход от комплекса "Москва-Сити" до Таганки с одной и с другой стороны, то есть маршрут протяженностью примерно 17 километров.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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петр бирюков, москва
МОСКВА, 29 июл – РИА Недвижимость. Благоустройство острова Балчуг в Москве планируется завершить в сентябре 2021 года, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
По его словам, все работы будут выполнены в строгом соответствии с принятыми в Москве стандартами благоустройства.
Как отметил заммэра, в программу благоустройства на 2021 год включено примерно 10 тысяч объектов Москвы, причем уже выполнено около 45% от запланированного объема работ.
"Работа ведется активно, начиная от скверов и парков и заканчивая глобальными объектами. Порядка 130 объектов в этом году – крупные парки и магистрали. Например, благоустройство острова Балчуг и четырех набережных, в том числе Софийской и Раушской", - рассказал Бирюков.
По его словам, на завершающем этапе этих работ сформируется прямой ход от комплекса "Москва-Сити" до Таганки с одной и с другой стороны, то есть маршрут протяженностью примерно 17 километров.