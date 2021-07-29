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https://ria.ru/20210729/biryukov-1743414224.html
Бирюков призвал сообщать о нарушениях вывоза раздельного мусора
Бирюков призвал сообщать о нарушениях вывоза раздельного мусора - РИА Новости, 29.07.2021
Бирюков призвал сообщать о нарушениях вывоза раздельного мусора
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков призвал сообщать о фактах вывоза мусора для раздельного сбора в одном контейнере. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T12:10
2021-07-29T12:10
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков призвал сообщать о фактах вывоза мусора для раздельного сбора в одном контейнере."Наверное, сообщать надо, потому что есть отдельные нерадивые работники тех компаний, которые занимаются сбором, транспортировкой, утилизацией мусора, эту ситуацию будем поправлять", - сказал Бирюков на онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня" на тему подготовки городских объектов к осенне-зимнему периоду и ходу работ по благоустройству.При этом он отметил, что сейчас весь мусор все равно проходит через комплексные пункты переработки отходов. "И даже если нерадивый специалист загрузил туда этот бачок (смешанный – ред.), он все равно пройдет через сортировку, и на комплексном пункте вторичное сырье будет извлечено", - пояснил Бирюков.
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петр бирюков, москва
12:10 29.07.2021
 

Бирюков призвал сообщать о нарушениях вывоза раздельного мусора

© РИА Новости / Илья ПиталевВ Химках до конца года оборудуют 130 площадок для раздельного сбора отходов
В Химках до конца года оборудуют 130 площадок для раздельного сбора отходов - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков призвал сообщать о фактах вывоза мусора для раздельного сбора в одном контейнере.
"Наверное, сообщать надо, потому что есть отдельные нерадивые работники тех компаний, которые занимаются сбором, транспортировкой, утилизацией мусора, эту ситуацию будем поправлять", - сказал Бирюков на онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня" на тему подготовки городских объектов к осенне-зимнему периоду и ходу работ по благоустройству.
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При этом он отметил, что сейчас весь мусор все равно проходит через комплексные пункты переработки отходов. "И даже если нерадивый специалист загрузил туда этот бачок (смешанный – ред.), он все равно пройдет через сортировку, и на комплексном пункте вторичное сырье будет извлечено", - пояснил Бирюков.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМосква
 
 
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