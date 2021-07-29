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Бирюков призвал сообщать о нарушениях вывоза раздельного мусора
Бирюков призвал сообщать о нарушениях вывоза раздельного мусора - РИА Новости, 29.07.2021
Бирюков призвал сообщать о нарушениях вывоза раздельного мусора
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков призвал сообщать о фактах вывоза мусора для раздельного сбора в одном контейнере. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T12:10
2021-07-29T12:10
2021-07-29T12:10
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков призвал сообщать о фактах вывоза мусора для раздельного сбора в одном контейнере."Наверное, сообщать надо, потому что есть отдельные нерадивые работники тех компаний, которые занимаются сбором, транспортировкой, утилизацией мусора, эту ситуацию будем поправлять", - сказал Бирюков на онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня" на тему подготовки городских объектов к осенне-зимнему периоду и ходу работ по благоустройству.При этом он отметил, что сейчас весь мусор все равно проходит через комплексные пункты переработки отходов. "И даже если нерадивый специалист загрузил туда этот бачок (смешанный – ред.), он все равно пройдет через сортировку, и на комплексном пункте вторичное сырье будет извлечено", - пояснил Бирюков.
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петр бирюков, москва
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости.
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
призвал сообщать о фактах вывоза мусора для раздельного сбора в одном контейнере.
"Наверное, сообщать надо, потому что есть отдельные нерадивые работники тех компаний, которые занимаются сбором, транспортировкой, утилизацией мусора, эту ситуацию будем поправлять", - сказал Бирюков на онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня" на тему подготовки городских объектов к осенне-зимнему периоду и ходу работ по благоустройству.
При этом он отметил, что сейчас весь мусор все равно проходит через комплексные пункты переработки отходов. "И даже если нерадивый специалист загрузил туда этот бачок (смешанный – ред.), он все равно пройдет через сортировку, и на комплексном пункте вторичное сырье будет извлечено", - пояснил Бирюков.