https://ria.ru/20210729/bezrabotitsa-1743508694.html

В Ярославской области безработица снизилась до допандемийного уровня

В Ярославской области безработица снизилась до допандемийного уровня - РИА Новости, 29.07.2021

В Ярославской области безработица снизилась до допандемийного уровня

Уровень регистрируемой безработицы в Ярославской области, "скакнувший" вверх в пик распространения новой коронавирусной инфекции, благодаря мерам... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T19:42

2021-07-29T19:42

2021-07-29T19:42

ярославская область

дмитрий миронов

ярославская область

безработица

общество

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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Уровень регистрируемой безработицы в Ярославской области, "скакнувший" вверх в пик распространения новой коронавирусной инфекции, благодаря мерам государственной и региональной поддержки удалось снизить до 1,3%, что соответствует допандемийному показателю, заявил журналистам губернатор региона Дмитрий Миронов.По словам губернатора, в 2020 году уровень регистрируемой безработицы в регионе вырос до 4,8%, что почти в четыре раза больше уровня 2019 года."Чтобы вернуться на допандемийный уровень, мы активизировали серьезное взаимодействие с работодателями по увеличению вакансий и предприняли беспрецедентные меры государственной и региональной поддержки", - рассказал глава региона.В числе принятых мер, по его словам - увеличение количества вакансий, организация профессионального обучения, в том числе для женщин с детьми, жителей пожилого возраста, помощь самозанятым. Эти меры коснулись порядка 1,5 тысячи человек."Благодаря принятым мерам в настоящее время уровень регистрируемой безработицы в регионе составляет 1,3%. То есть мы существенно снизили его, мы вышли на допандемийное значение", - подчеркнул Дмитрий Миронов. Он добавил - для того, чтобы в дальнейшем сохранить эту ситуацию, правительство Ярославской области продолжает реализацию всех мер.Губернатор также отметил, что хороший задел областное правительство сделало на Петербургском международном экономическом форуме, заключив соглашений на 30 миллиардов рублей, в рамках реализации эти проектов в регионе появятся более 4 тысяч рабочих мест.По словам председателя Общественной палаты региона Сергея Соловьева, во время пандемии ситуация действительно была сложная. "Но сейчас экономика области оживилась и уровень безработицы вернулся к докризисному уровню. В целом область выглядит хорошо даже по сравнению с соседями", - так он оценил работу команды Дмитрия Миронова в сложных условиях прошлого года.Соловьев отметил, что работа команды Дмитрия Миронова с ликвидацией безработицы в регионе продолжается.

https://ria.ru/20210727/yaroslavl-1743146355.html

https://ria.ru/20201204/proekt-1587609655.html

https://ria.ru/20210630/dispanserizatsiya-1739243022.html

ярославская область

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дмитрий миронов, ярославская область, безработица, общество