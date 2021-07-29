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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
https://ria.ru/20210729/bezrabotitsa-1743508694.html
В Ярославской области безработица снизилась до допандемийного уровня
В Ярославской области безработица снизилась до допандемийного уровня - РИА Новости, 29.07.2021
В Ярославской области безработица снизилась до допандемийного уровня
Уровень регистрируемой безработицы в Ярославской области, "скакнувший" вверх в пик распространения новой коронавирусной инфекции, благодаря мерам... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T19:42
2021-07-29T19:42
ярославская область
дмитрий миронов
ярославская область
безработица
общество
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Уровень регистрируемой безработицы в Ярославской области, "скакнувший" вверх в пик распространения новой коронавирусной инфекции, благодаря мерам государственной и региональной поддержки удалось снизить до 1,3%, что соответствует допандемийному показателю, заявил журналистам губернатор региона Дмитрий Миронов.По словам губернатора, в 2020 году уровень регистрируемой безработицы в регионе вырос до 4,8%, что почти в четыре раза больше уровня 2019 года."Чтобы вернуться на допандемийный уровень, мы активизировали серьезное взаимодействие с работодателями по увеличению вакансий и предприняли беспрецедентные меры государственной и региональной поддержки", - рассказал глава региона.В числе принятых мер, по его словам - увеличение количества вакансий, организация профессионального обучения, в том числе для женщин с детьми, жителей пожилого возраста, помощь самозанятым. Эти меры коснулись порядка 1,5 тысячи человек."Благодаря принятым мерам в настоящее время уровень регистрируемой безработицы в регионе составляет 1,3%. То есть мы существенно снизили его, мы вышли на допандемийное значение", - подчеркнул Дмитрий Миронов. Он добавил - для того, чтобы в дальнейшем сохранить эту ситуацию, правительство Ярославской области продолжает реализацию всех мер.Губернатор также отметил, что хороший задел областное правительство сделало на Петербургском международном экономическом форуме, заключив соглашений на 30 миллиардов рублей, в рамках реализации эти проектов в регионе появятся более 4 тысяч рабочих мест.По словам председателя Общественной палаты региона Сергея Соловьева, во время пандемии ситуация действительно была сложная. "Но сейчас экономика области оживилась и уровень безработицы вернулся к докризисному уровню. В целом область выглядит хорошо даже по сравнению с соседями", - так он оценил работу команды Дмитрия Миронова в сложных условиях прошлого года.Соловьев отметил, что работа команды Дмитрия Миронова с ликвидацией безработицы в регионе продолжается.
https://ria.ru/20210727/yaroslavl-1743146355.html
https://ria.ru/20201204/proekt-1587609655.html
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дмитрий миронов, ярославская область, безработица, общество
19:42 29.07.2021
 
В Ярославской области безработица снизилась до допандемийного уровня

Глава Ярославской области Миронов: уровень безработицы в регионе удалось снизить до 1,3%

© РИА Новости / Виктор Чернов / Перейти в фотобанкВид на старую часть города Ярославль со стороны Спасо-Преображенского монастыря
Вид на старую часть города Ярославль со стороны Спасо-Преображенского монастыря - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Виктор Чернов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Уровень регистрируемой безработицы в Ярославской области, "скакнувший" вверх в пик распространения новой коронавирусной инфекции, благодаря мерам государственной и региональной поддержки удалось снизить до 1,3%, что соответствует допандемийному показателю, заявил журналистам губернатор региона Дмитрий Миронов.
По словам губернатора, в 2020 году уровень регистрируемой безработицы в регионе вырос до 4,8%, что почти в четыре раза больше уровня 2019 года.
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"Чтобы вернуться на допандемийный уровень, мы активизировали серьезное взаимодействие с работодателями по увеличению вакансий и предприняли беспрецедентные меры государственной и региональной поддержки", - рассказал глава региона.
В числе принятых мер, по его словам - увеличение количества вакансий, организация профессионального обучения, в том числе для женщин с детьми, жителей пожилого возраста, помощь самозанятым. Эти меры коснулись порядка 1,5 тысячи человек.
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"Благодаря принятым мерам в настоящее время уровень регистрируемой безработицы в регионе составляет 1,3%. То есть мы существенно снизили его, мы вышли на допандемийное значение", - подчеркнул Дмитрий Миронов. Он добавил - для того, чтобы в дальнейшем сохранить эту ситуацию, правительство Ярославской области продолжает реализацию всех мер.
Губернатор также отметил, что хороший задел областное правительство сделало на Петербургском международном экономическом форуме, заключив соглашений на 30 миллиардов рублей, в рамках реализации эти проектов в регионе появятся более 4 тысяч рабочих мест.
По словам председателя Общественной палаты региона Сергея Соловьева, во время пандемии ситуация действительно была сложная. "Но сейчас экономика области оживилась и уровень безработицы вернулся к докризисному уровню. В целом область выглядит хорошо даже по сравнению с соседями", - так он оценил работу команды Дмитрия Миронова в сложных условиях прошлого года.
Соловьев отметил, что работа команды Дмитрия Миронова с ликвидацией безработицы в регионе продолжается.
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Ярославская областьДмитрий МироновЯрославская областьБезработицаОбщество
 
 
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