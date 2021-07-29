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Суд рассмотрит дело о гибели четырех военных при ДТП в Подмосковье
Суд рассмотрит дело о гибели четырех военных при ДТП в Подмосковье - РИА Новости, 29.07.2021
Суд рассмотрит дело о гибели четырех военных при ДТП в Подмосковье
Уголовное дело о гибели четырех военных при столкновении автобусов и самосвала в Подмосковье, в котором также пострадали свыше 50 человек, направлено в суд,... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T09:35
2021-07-29T09:35
2021-07-29T09:35
россия
генеральная прокуратура рф
москва
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Уголовное дело о гибели четырех военных при столкновении автобусов и самосвала в Подмосковье, в котором также пострадали свыше 50 человек, направлено в суд, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ."Заместителем генерального прокурора РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя Ивана Гаврикова. Он обвиняется в совершении преступления… нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении.По версии следствия, 11 января колонна из четырех автобусов одной из воинских частей следовала по автомагистрали М-9 "Балтия", перевозя военнослужащих из Нахабино Московской области к месту дислокации части в Москве. Около 15.00 колонна остановилась на крайней правой полосе в районе 28-го километра магистрали из-за поломки головного автобуса. В это время водитель самосвала Гавриков, ехавший в попутном направлении, врезался в автобусы."В результате четверо военнослужащих погибли на месте, не менее 52 военнослужащих получили телесные повреждения различной степени тяжести. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Красногорский городской суд Московской области для рассмотрения по существу", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20210625/dtp-1738632744.html
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россия, генеральная прокуратура рф, москва, московская область (подмосковье), происшествия
Суд рассмотрит дело о гибели четырех военных при ДТП в Подмосковье
Суд рассмотрит дело о гибели четырех военных при столкновении автобусов и самосвала в Подмосковье