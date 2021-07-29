https://ria.ru/20210729/antiprivivochniki-1743466689.html

СМИ: противники вакцинации от коронавируса заблокировали центр Братиславы

СМИ: противники вакцинации от коронавируса заблокировали центр Братиславы - РИА Новости, 29.07.2021

СМИ: противники вакцинации от коронавируса заблокировали центр Братиславы

Территорию перед Президентским дворцом и ряд соседних улиц в центре Братиславы заблокировали в четверг около 600 участников акции протеста против вакцинации от... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T16:05

2021-07-29T16:05

2021-07-29T16:07

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

братислава

вакцинация

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ПРАГА, 29 июл – РИА Новости. Территорию перед Президентским дворцом и ряд соседних улиц в центре Братиславы заблокировали в четверг около 600 участников акции протеста против вакцинации от коронавируса и преимуществ, предоставляемых привитым, сообщил телеканал ТА3."Участники протеста заявили о том, что объявляют генеральную забастовку, направленную против ограничения прав и против геноцида словацкого народа. Манифестанты держат плакаты и выкрикивают лозунги, критикующие президента Зузану Чапутову, членов правительства и депутатов парламента. Активисты призывают сограждан отказаться от ношения масок и респираторов, некоторые прыгают перед автобусами и машинами, мешая их проезду", - говорится в сообщении.Полиция перекрыла движение перед Президентским дворцом и на некоторых соседних улицах и призывает водителей временно объезжать данный район. В центре Братиславы образовалась огромная автомобильная пробка. По данным телеканала, акция предварительно не была объявлена, поэтому считается незаконной. Однако полиция ситуацию пока лишь просто контролирует и оценивает. На месте присутствует специальное подразделение полицейских в бронежилетах. На минувшей неделе во время подобной акции перед зданием парламента полиция вынуждена была применить для разгона ее участников водометы.

https://ria.ru/20210726/vaktsiny-1743009089.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, братислава, вакцинация, в мире