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СМИ: противники вакцинации от коронавируса заблокировали центр Братиславы
СМИ: противники вакцинации от коронавируса заблокировали центр Братиславы - РИА Новости, 29.07.2021
СМИ: противники вакцинации от коронавируса заблокировали центр Братиславы
Территорию перед Президентским дворцом и ряд соседних улиц в центре Братиславы заблокировали в четверг около 600 участников акции протеста против вакцинации от... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T16:05
2021-07-29T16:05
2021-07-29T16:07
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
братислава
вакцинация
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ПРАГА, 29 июл – РИА Новости. Территорию перед Президентским дворцом и ряд соседних улиц в центре Братиславы заблокировали в четверг около 600 участников акции протеста против вакцинации от коронавируса и преимуществ, предоставляемых привитым, сообщил телеканал ТА3."Участники протеста заявили о том, что объявляют генеральную забастовку, направленную против ограничения прав и против геноцида словацкого народа. Манифестанты держат плакаты и выкрикивают лозунги, критикующие президента Зузану Чапутову, членов правительства и депутатов парламента. Активисты призывают сограждан отказаться от ношения масок и респираторов, некоторые прыгают перед автобусами и машинами, мешая их проезду", - говорится в сообщении.Полиция перекрыла движение перед Президентским дворцом и на некоторых соседних улицах и призывает водителей временно объезжать данный район. В центре Братиславы образовалась огромная автомобильная пробка. По данным телеканала, акция предварительно не была объявлена, поэтому считается незаконной. Однако полиция ситуацию пока лишь просто контролирует и оценивает. На месте присутствует специальное подразделение полицейских в бронежилетах. На минувшей неделе во время подобной акции перед зданием парламента полиция вынуждена была применить для разгона ее участников водометы.
https://ria.ru/20210726/vaktsiny-1743009089.html
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коронавирус covid-19, братислава, вакцинация, в мире
16:05 29.07.2021 (обновлено: 16:07 29.07.2021)
СМИ: противники вакцинации от коронавируса заблокировали центр Братиславы
Телеканал ТА3: противники вакцинации от коронавируса заблокировали центр Братиславы