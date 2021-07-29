https://ria.ru/20210729/antalya-1743406992.html

На Анталью надвигается изнуряющая жара

На Анталью надвигается изнуряющая жара - РИА Новости, 29.07.2021

На Анталью надвигается изнуряющая жара

Температура воздуха на турецком курорте Анталья уже побила июльский рекорд этого года, однако в ближайшее время она поднимется еще на девять градусов выше... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T12:29

2021-07-29T12:29

2021-07-29T12:29

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Температура воздуха на турецком курорте Анталья уже побила июльский рекорд этого года, однако в ближайшее время она поднимется еще на девять градусов выше средней. Об этом сообщает "Турпром" со ссылкой на заместителя директора четвертого регионального управления метеорологии Хасана Акара.Ожидается, что в ближайшее время воздух в Анталье прогреется до +44 градусов, что выше средней месячной температуры, которая составляет +34,9. Жара надвигается на другие города Турции: в Кемере и Манавгате, например, будет от +40 до +43 градусов, а в Серике — от +42 до +44.Эксперт уточнил, что рекордные показатели сохранятся в течение недели. И порекомендовал туристам, особенно детям, пожилым и людям с хроническими заболеваниями, быть осторожными во время пиковых температур – с 11:00 до 16:00.О том, что не стоит находиться на открытых пространствах в сильную жару, предупредили и медики. Такая погода может вызывать скачки артериального давления, учащенное сердцебиение, приступы стенокардии и спазмы сосудов.

https://ria.ru/20210728/antalya-1743333642.html

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