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На Аляске зафиксировали более 50 афтершоков после мощного землетрясения
На Аляске зафиксировали более 50 афтершоков после мощного землетрясения - РИА Новости, 29.07.2021
На Аляске зафиксировали более 50 афтершоков после мощного землетрясения
Свыше 50 афтершоков было зафиксировано после сильного землетрясения у побережья Аляски, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T15:08
2021-07-29T15:14
северная америка
сша
происшествия
землетрясение на аляске
аляска
в мире
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Свыше 50 афтершоков было зафиксировано после сильного землетрясения у побережья Аляски, сообщает Геологическая служба США (USGS).Магнитуда толчков после землетрясения составляет от 2,6 до 6,1. Они продолжаются до сих пор.Ранее в четверг у побережья Аляски произошло сильное землетрясение магнитудой 8,2. Американский центр по предупреждению о цунами (NWS) объявил об угрозе цунами. Позднее оповещения для побережья Аляски и Алеутских островов были отменены.Это самое сильное землетрясение в Северной Америке с 1964 года.
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северная америка, сша, происшествия, землетрясение на аляске, аляска, в мире
15:08 29.07.2021 (обновлено: 15:14 29.07.2021)
 
На Аляске зафиксировали более 50 афтершоков после мощного землетрясения

Геологическая служба США: более 50 афтершоков зафиксировали на Аляске после мощного землетрясения

CC0 / McStyles / Вид на ледник Кник, Аляска
Вид на ледник Кник, Аляска - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
CC0 / McStyles /
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Свыше 50 афтершоков было зафиксировано после сильного землетрясения у побережья Аляски, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Магнитуда толчков после землетрясения составляет от 2,6 до 6,1. Они продолжаются до сих пор.
Ранее в четверг у побережья Аляски произошло сильное землетрясение магнитудой 8,2. Американский центр по предупреждению о цунами (NWS) объявил об угрозе цунами. Позднее оповещения для побережья Аляски и Алеутских островов были отменены.
Это самое сильное землетрясение в Северной Америке с 1964 года.
Вид на Аляску из корабельного окна - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
12:44
В четырех районах Аляски зарегистрировали волны цунами после землетрясения
 
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