https://ria.ru/20210729/alyaska-1743453630.html

На Аляске зафиксировали более 50 афтершоков после мощного землетрясения

На Аляске зафиксировали более 50 афтершоков после мощного землетрясения - РИА Новости, 29.07.2021

На Аляске зафиксировали более 50 афтершоков после мощного землетрясения

Свыше 50 афтершоков было зафиксировано после сильного землетрясения у побережья Аляски, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T15:08

2021-07-29T15:08

2021-07-29T15:14

северная америка

сша

происшествия

землетрясение на аляске

аляска

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603248353_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_e86ecf8586518bd80f0fb64b2dc57faf.jpg

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Свыше 50 афтершоков было зафиксировано после сильного землетрясения у побережья Аляски, сообщает Геологическая служба США (USGS).Магнитуда толчков после землетрясения составляет от 2,6 до 6,1. Они продолжаются до сих пор.Ранее в четверг у побережья Аляски произошло сильное землетрясение магнитудой 8,2. Американский центр по предупреждению о цунами (NWS) объявил об угрозе цунами. Позднее оповещения для побережья Аляски и Алеутских островов были отменены.Это самое сильное землетрясение в Северной Америке с 1964 года.

https://ria.ru/20210729/tsunami-1743421897.html

северная америка

сша

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северная америка, сша, происшествия, землетрясение на аляске, аляска, в мире