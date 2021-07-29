17:24 29.07.2021 (обновлено: 17:28 29.07.2021)
Суд в Москве отказался ужесточить меру пресечения участнице Pussy Riot
Суд в Москве оставил участницу Pussy Riot Марию Алехину под домашним арестом
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРассмотрение по существу дела в отношении Марии Алехиной
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Преображенский суд Москвы отказал в ужесточении меры пресечения участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несанкционированной акции, сообщил РИА Новости ее адвокат Даниил Берман.
По решению суда Алехина будет до января находится под домашним арестом.
"Ужесточить меру пресечения просила инспекция ФСИН, гособвинение поддержало это ходатайство. Мы просили отказать. И на настоящий момент судом отказано в изменении меры пресечения на более жесткую в связи с тем, что не представлено безусловных оснований для ее изменения", - сказал собеседник агентства.
По версии следствия, из-за призывов Алехина и других обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Всем им вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33 и часть 1 статьи 236 УК РФ). Большинство фигурантов отправлены под домашний арест.
Несанкционированные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля. Фигуранты дела были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов.
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Впоследствии правоохранительные органы возбудили несколько уголовных дел, в том числе о перекрытии дорог (267 УК РФ), нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст.236 УК РФ), применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК РФ), хулиганстве (ст. 213 УК РФ), порче имущества (ст. 167 УК РФ) и вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий (ст. 151.2 УК РФ).