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В Кремле прокомментировали ситуацию в Афганистане
В Кремле прокомментировали ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 29.07.2021
В Кремле прокомментировали ситуацию в Афганистане
События в Афганистане являются предметом глубокой озабоченности РФ, которая готова быть "вместе с партнерами" на фоне возможных угроз, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T13:01
2021-07-29T13:01
россия
дмитрий песков
афганистан
сша
в мире
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. События в Афганистане являются предметом глубокой озабоченности РФ, которая готова быть "вместе с партнерами" на фоне возможных угроз, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он добавил, что планов по привлечению военного континента у РФ нет, проводятся совместные российско-таджикско-узбекские учения, проверяется обороноспособность, оттачиваются действия.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. *Террористическая организация, запрещенная в России.
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россия, дмитрий песков, афганистан, сша, в мире
13:01 29.07.2021
 
В Кремле прокомментировали ситуацию в Афганистане

Пресс-секретарь Песков назвал события в Афганистане предметом озабоченности России

© РИА Новости / Саналлах Саям / Перейти в фотобанкВоеннослужащие правительственных войск Афганистана на линии соприкосновения с Талибами*
Военнослужащие правительственных войск Афганистана на линии соприкосновения с Талибами* - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Саналлах Саям
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. События в Афганистане являются предметом глубокой озабоченности РФ, которая готова быть "вместе с партнерами" на фоне возможных угроз, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы неоднократно слышали заявления и министерства иностранных дел, и министерства обороны о том, что происходящее в Афганистане является предметом нашей глубокой озабоченности, и то, что мы безусловно готовы быть с нашими партнерами на фоне той угрозы, которую могут представлять из себя события в Афганистане", - заявил Песков журналистам.
Он добавил, что планов по привлечению военного континента у РФ нет, проводятся совместные российско-таджикско-узбекские учения, проверяется обороноспособность, оттачиваются действия.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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