https://ria.ru/20210729/afganistan-1743425575.html

В Кремле прокомментировали ситуацию в Афганистане

В Кремле прокомментировали ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 29.07.2021

В Кремле прокомментировали ситуацию в Афганистане

События в Афганистане являются предметом глубокой озабоченности РФ, которая готова быть "вместе с партнерами" на фоне возможных угроз, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T13:01

2021-07-29T13:01

2021-07-29T13:01

россия

дмитрий песков

афганистан

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742496162_0:149:3115:1901_1920x0_80_0_0_8f681a51f40472490d348b05e795c88e.jpg

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. События в Афганистане являются предметом глубокой озабоченности РФ, которая готова быть "вместе с партнерами" на фоне возможных угроз, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он добавил, что планов по привлечению военного континента у РФ нет, проводятся совместные российско-таджикско-узбекские учения, проверяется обороноспособность, оттачиваются действия.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. *Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210729/afganistan-1743404577.html

россия

афганистан

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий песков, афганистан, сша, в мире