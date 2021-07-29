В Кремле прокомментировали ситуацию в Афганистане
Пресс-секретарь Песков назвал события в Афганистане предметом озабоченности России
© РИА Новости / Саналлах Саям / Перейти в фотобанкВоеннослужащие правительственных войск Афганистана на линии соприкосновения с Талибами*
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. События в Афганистане являются предметом глубокой озабоченности РФ, которая готова быть "вместе с партнерами" на фоне возможных угроз, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы неоднократно слышали заявления и министерства иностранных дел, и министерства обороны о том, что происходящее в Афганистане является предметом нашей глубокой озабоченности, и то, что мы безусловно готовы быть с нашими партнерами на фоне той угрозы, которую могут представлять из себя события в Афганистане", - заявил Песков журналистам.
Он добавил, что планов по привлечению военного континента у РФ нет, проводятся совместные российско-таджикско-узбекские учения, проверяется обороноспособность, оттачиваются действия.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
*Террористическая организация, запрещенная в России.