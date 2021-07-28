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Журналист ван дер Верфф заявил о кампании против него в Нидерландах
Журналист ван дер Верфф заявил о кампании против него в Нидерландах - РИА Новости, 28.07.2021
Журналист ван дер Верфф заявил о кампании против него в Нидерландах
Голландский журналист Максимилиан Бернардус Вилем ван дер Верфф в разговоре с РИА Новости сообщил, что в Нидерландах после его расследования авиакатастрофы... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T12:10
2021-07-28T17:20
россия
the insider
макс ван дер верфф
bellingcat
нидерланды
в мире
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Голландский журналист Максимилиан Бернардус Вилем ван дер Верфф в разговоре с РИА Новости сообщил, что в Нидерландах после его расследования авиакатастрофы малайзийского Boeing (рейс МН17) против него организована кампания, однако прямых угроз он не получал.Утром в среду главный редактор признанного в России СМИ-иноагентом The Insider* Роман Доброхотов заявил, что к нему пришла полиция. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что дело возбуждено столичной полицией 26 апреля по статье 128.1 УК России "Клевета". Жертвой клеветы, по версии следствия, стал нидерландский журналист Макс ван дер Верфф — The Insider* писал, что Минобороны России якобы "сливает" через него информацию о сбитом в Донбассе Boeing 777 рейса MH17. Вилем ван дер Верфф, комментируя РИА Новости обыски у Доброхотова по делу о клевете, заявил, что ждет извинений и опровержения."В Нидерландах против меня была организована кампания, основанная на сообщениях Bellingcat. Голландские политики обсудили мою работу для Bonanza media и предложили ужесточить законы о борьбе со шпионажем. Один из политиков, утверждающих, что я работаю на российские спецслужбы, — Сёрдсма, депутат от политической партии D66", — рассказал журналист."Об угрозах. Никаких прямых "я убью тебя", а постоянное искажение моих исследований. Для меня это не новость, поскольку то же самое произошло более десяти лет назад, когда я исследовал военные преступления, совершенные голландскими войсками во время войны за независимость в Индонезии", — добавил он.Голландский журналист Максимилиан Бернардус Вилем ван дер Верфф, против которого после его расследования по MH17 в Нидерландах организована кампания, отвечая на вопрос РИА Новости о возможном политическом убежище в России, заявил, что рассмотрит все опции."Я буду рассматривать все опции", — ответил журналист на вопрос о необходимости политического убежища в России.Макс ван дер Верфф — автор документального фильма об авиакатастрофе малайзийского Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году. Также он опубликовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре. Согласно этому письму, служба военной разведки Нидерландов не обнаружила ни один ЗРК "Бук", который мог быть способен сбить малайзийский Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году.* Организация признана в России иноагентом.
https://ria.ru/20210728/kleveta-1743241387.html
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россия, the insider, макс ван дер верфф, bellingcat, нидерланды, в мире
12:10 28.07.2021 (обновлено: 17:20 28.07.2021)
 
Журналист ван дер Верфф заявил о кампании против него в Нидерландах

Журналист ван дер Верфф: в Нидерландах против меня организована кампания

© Bonanza MediaЖурналист Макс Ван дер Верфф
Журналист Макс Ван дер Верфф
© Bonanza Media
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Голландский журналист Максимилиан Бернардус Вилем ван дер Верфф в разговоре с РИА Новости сообщил, что в Нидерландах после его расследования авиакатастрофы малайзийского Boeing (рейс МН17) против него организована кампания, однако прямых угроз он не получал.
Утром в среду главный редактор признанного в России СМИ-иноагентом The Insider* Роман Доброхотов заявил, что к нему пришла полиция. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что дело возбуждено столичной полицией 26 апреля по статье 128.1 УК России "Клевета". Жертвой клеветы, по версии следствия, стал нидерландский журналист Макс ван дер Верфф — The Insider* писал, что Минобороны России якобы "сливает" через него информацию о сбитом в Донбассе Boeing 777 рейса MH17. Вилем ван дер Верфф, комментируя РИА Новости обыски у Доброхотова по делу о клевете, заявил, что ждет извинений и опровержения.
Роман Доброхотов - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
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Доброхотов проходит свидетелем по делу о клевете, заявила адвокат
Нидерландах против меня была организована кампания, основанная на сообщениях Bellingcat. Голландские политики обсудили мою работу для Bonanza media и предложили ужесточить законы о борьбе со шпионажем. Один из политиков, утверждающих, что я работаю на российские спецслужбы, — Сёрдсма, депутат от политической партии D66", — рассказал журналист.
"Об угрозах. Никаких прямых "я убью тебя", а постоянное искажение моих исследований. Для меня это не новость, поскольку то же самое произошло более десяти лет назад, когда я исследовал военные преступления, совершенные голландскими войсками во время войны за независимость в Индонезии", — добавил он.
Голландский журналист Максимилиан Бернардус Вилем ван дер Верфф, против которого после его расследования по MH17 в Нидерландах организована кампания, отвечая на вопрос РИА Новости о возможном политическом убежище в России, заявил, что рассмотрит все опции.
"Я буду рассматривать все опции", — ответил журналист на вопрос о необходимости политического убежища в России.
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23 июля, 18:05
Главред The Insider* прокомментировал присвоение изданию статуса иноагента
Макс ван дер Верфф — автор документального фильма об авиакатастрофе малайзийского Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году. Также он опубликовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре. Согласно этому письму, служба военной разведки Нидерландов не обнаружила ни один ЗРК "Бук", который мог быть способен сбить малайзийский Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году.
* Организация признана в России иноагентом.
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
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Пригожин подал в суд на издание The Insider
 
РоссияThe InsiderМакс Ван дер ВерффBellingcatНидерландыВ мире
 
 
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