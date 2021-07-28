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Жириновский прокомментировал слова Байдена о кибератаках из России
Жириновский прокомментировал слова Байдена о кибератаках из России - РИА Новости, 28.07.2021
Жириновский прокомментировал слова Байдена о кибератаках из России
Заявление американского лидера Джо Байдена о кибератаках на США со стороны России - это попытка оправдать возможное поражение демократов на предстоящих в 2022... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T15:09
2021-07-28T15:09
2021-07-28T15:09
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Заявление американского лидера Джо Байдена о кибератаках на США со стороны России - это попытка оправдать возможное поражение демократов на предстоящих в 2022 году промежуточных выборах в Конгресс, сказал РИА Новости председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский.Ранее Байден обвинил РФ во вмешательстве в предстоящие в 2022 году выборы в Конгресс посредством "дезинформации", такое заявление он сделал после посещения офиса директора национальной разведки. Как сообщили журналисты президентского пула, Байден также "предупредил об угрозе настоящего военного конфликта, которым чреваты кибератаки со стороны России".Политик добавил, что повлиять на итоги выборов не представляется возможным, люди сейчас "сверхграмотные" и решают сами, за кого голосовать."Сейчас легко винить кого угодно. Вот киберпространства - мы там на кого-то повлияли, напали, что-то сказали и так далее. У человека своя голова... Люди сегодня сверхграмотные, поэтому никто на них повлиять не сможет", - заключил парламентарий.
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россия, лдпр, джо байден, владимир жириновский, сша, политика
Жириновский прокомментировал слова Байдена о кибератаках из России
Глава ЛДПР Жириновский: слова Байдена о кибератаках - это оправдание возможного поражения демократов
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости.
Заявление американского лидера Джо Байдена
о кибератаках на США
со стороны России
- это попытка оправдать возможное поражение демократов на предстоящих в 2022 году промежуточных выборах в Конгресс, сказал РИА Новости председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский
.
Ранее Байден обвинил РФ во вмешательстве в предстоящие в 2022 году выборы в Конгресс посредством "дезинформации", такое заявление он сделал после посещения офиса директора национальной разведки. Как сообщили журналисты президентского пула, Байден также "предупредил об угрозе настоящего военного конфликта, которым чреваты кибератаки со стороны России".
"Это попытка заранее оправдать свое возможное поражение. Они (демократы) боятся проиграть выборы промежуточные, в нижнюю палату, в верхнюю, часть губернаторов. Поэтому они боятся, и нужно заранее обвинить, кто виноват будет, если они проиграют", - подчеркнул Жириновский.
Политик добавил, что повлиять на итоги выборов не представляется возможным, люди сейчас "сверхграмотные" и решают сами, за кого голосовать.
"Сейчас легко винить кого угодно. Вот киберпространства - мы там на кого-то повлияли, напали, что-то сказали и так далее. У человека своя голова... Люди сегодня сверхграмотные, поэтому никто на них повлиять не сможет", - заключил парламентарий.