https://ria.ru/20210728/zhirinovskiy-1743286539.html

Жириновский прокомментировал слова Байдена о кибератаках из России

Жириновский прокомментировал слова Байдена о кибератаках из России - РИА Новости, 28.07.2021

Жириновский прокомментировал слова Байдена о кибератаках из России

Заявление американского лидера Джо Байдена о кибератаках на США со стороны России - это попытка оправдать возможное поражение демократов на предстоящих в 2022... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T15:09

2021-07-28T15:09

2021-07-28T15:09

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Заявление американского лидера Джо Байдена о кибератаках на США со стороны России - это попытка оправдать возможное поражение демократов на предстоящих в 2022 году промежуточных выборах в Конгресс, сказал РИА Новости председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский.Ранее Байден обвинил РФ во вмешательстве в предстоящие в 2022 году выборы в Конгресс посредством "дезинформации", такое заявление он сделал после посещения офиса директора национальной разведки. Как сообщили журналисты президентского пула, Байден также "предупредил об угрозе настоящего военного конфликта, которым чреваты кибератаки со стороны России".Политик добавил, что повлиять на итоги выборов не представляется возможным, люди сейчас "сверхграмотные" и решают сами, за кого голосовать."Сейчас легко винить кого угодно. Вот киберпространства - мы там на кого-то повлияли, напали, что-то сказали и так далее. У человека своя голова... Люди сегодня сверхграмотные, поэтому никто на них повлиять не сможет", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20210728/problemy-1743277642.html

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россия, лдпр, джо байден, владимир жириновский, сша, политика