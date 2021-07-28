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Встреча России и США по стратегической стабильности продлилась семь часов
Встреча России и США по стратегической стабильности продлилась семь часов - РИА Новости, 28.07.2021
Встреча России и США по стратегической стабильности продлилась семь часов
Российско-американские консультации по стратегической стабильности завершились в Женеве, встреча продлилась около семи часов, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T18:16
2021-07-28T18:45
россия
сергей рябков
джо байден
владимир путин
женева (город)
сша
в мире
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ЖЕНЕВА, 28 июл - РИА Новости. Российско-американские консультации по стратегической стабильности завершились в Женеве, встреча продлилась около семи часов, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.Встреча прошла в среду в развитие договоренностей президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена начать комплексный диалог по тематике стратегической стабильности. Переговоры шли за закрытыми дверьми и продлились порядка семи часов.Российскую межведомственную делегацию возглавляет замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американскую - первая замгоссекретаря Уэнди Шерман.По итогам госдеп США сообщил, что прошедшие консультации были профессиональными и содержательными. Стороны договорились в конце сентября вновь встретиться для обсуждения стратегической стабильности, а до этого времени также запланированы неформальные консультации.Рябков накануне переговоров в Женеве заявил, что Россия не завышает планку ожиданий от предстоящей встречи и надеется понять, насколько серьезен настрой США на налаживание диалога по вопросам стратегической стабильности.
https://ria.ru/20210728/antonov-1743196418.html
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женева (город)
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россия, сергей рябков, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире
18:16 28.07.2021 (обновлено: 18:45 28.07.2021)
 
Встреча России и США по стратегической стабильности продлилась семь часов

Госдеп: США и Россия договорились в сентябре провести новую встречу по стратегической стабильности

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФлаги России и США на мосту Монблан в Женеве, вывешенные в преддверии саммита президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена
Флаги России и США на мосту Монблан в Женеве, вывешенные в преддверии саммита президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ЖЕНЕВА, 28 июл - РИА Новости. Российско-американские консультации по стратегической стабильности завершились в Женеве, встреча продлилась около семи часов, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.
Встреча прошла в среду в развитие договоренностей президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена начать комплексный диалог по тематике стратегической стабильности. Переговоры шли за закрытыми дверьми и продлились порядка семи часов.
Посол РФ в США Анатолий Антонов во время брифинга в Государственной Думе РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
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Российскую межведомственную делегацию возглавляет замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американскую - первая замгоссекретаря Уэнди Шерман.
По итогам госдеп США сообщил, что прошедшие консультации были профессиональными и содержательными. Стороны договорились в конце сентября вновь встретиться для обсуждения стратегической стабильности, а до этого времени также запланированы неформальные консультации.
Рябков накануне переговоров в Женеве заявил, что Россия не завышает планку ожиданий от предстоящей встречи и надеется понять, насколько серьезен настрой США на налаживание диалога по вопросам стратегической стабильности.
 
РоссияСергей РябковДжо БайденВладимир ПутинЖенева (город)СШАВ мире
 
 
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