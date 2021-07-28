https://ria.ru/20210728/zheneva-1743327512.html

Встреча России и США по стратегической стабильности продлилась семь часов

Встреча России и США по стратегической стабильности продлилась семь часов - РИА Новости, 28.07.2021

Встреча России и США по стратегической стабильности продлилась семь часов

Российско-американские консультации по стратегической стабильности завершились в Женеве, встреча продлилась около семи часов, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T18:16

2021-07-28T18:16

2021-07-28T18:45

россия

сергей рябков

джо байден

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женева (город)

сша

в мире

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ЖЕНЕВА, 28 июл - РИА Новости. Российско-американские консультации по стратегической стабильности завершились в Женеве, встреча продлилась около семи часов, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.Встреча прошла в среду в развитие договоренностей президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена начать комплексный диалог по тематике стратегической стабильности. Переговоры шли за закрытыми дверьми и продлились порядка семи часов.Российскую межведомственную делегацию возглавляет замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американскую - первая замгоссекретаря Уэнди Шерман.По итогам госдеп США сообщил, что прошедшие консультации были профессиональными и содержательными. Стороны договорились в конце сентября вновь встретиться для обсуждения стратегической стабильности, а до этого времени также запланированы неформальные консультации.Рябков накануне переговоров в Женеве заявил, что Россия не завышает планку ожиданий от предстоящей встречи и надеется понять, насколько серьезен настрой США на налаживание диалога по вопросам стратегической стабильности.

https://ria.ru/20210728/antonov-1743196418.html

россия

женева (город)

сша

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россия, сергей рябков, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире