https://ria.ru/20210728/zheneva-1743327512.html
Встреча России и США по стратегической стабильности продлилась семь часов
Встреча России и США по стратегической стабильности продлилась семь часов - РИА Новости, 28.07.2021
Встреча России и США по стратегической стабильности продлилась семь часов
Российско-американские консультации по стратегической стабильности завершились в Женеве, встреча продлилась около семи часов, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T18:16
2021-07-28T18:16
2021-07-28T18:45
россия
сергей рябков
джо байден
владимир путин
женева (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737178294_0:172:3335:2048_1920x0_80_0_0_ada0948c1b8da986b8267f42def8a136.jpg
ЖЕНЕВА, 28 июл - РИА Новости. Российско-американские консультации по стратегической стабильности завершились в Женеве, встреча продлилась около семи часов, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.Встреча прошла в среду в развитие договоренностей президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена начать комплексный диалог по тематике стратегической стабильности. Переговоры шли за закрытыми дверьми и продлились порядка семи часов.Российскую межведомственную делегацию возглавляет замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американскую - первая замгоссекретаря Уэнди Шерман.По итогам госдеп США сообщил, что прошедшие консультации были профессиональными и содержательными. Стороны договорились в конце сентября вновь встретиться для обсуждения стратегической стабильности, а до этого времени также запланированы неформальные консультации.Рябков накануне переговоров в Женеве заявил, что Россия не завышает планку ожиданий от предстоящей встречи и надеется понять, насколько серьезен настрой США на налаживание диалога по вопросам стратегической стабильности.
https://ria.ru/20210728/antonov-1743196418.html
россия
женева (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737178294_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_1235758fe08bcd5e0df07bc0273d7021.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей рябков, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире
18:16 28.07.2021 (обновлено: 18:45 28.07.2021)
Встреча России и США по стратегической стабильности продлилась семь часов
Госдеп: США и Россия договорились в сентябре провести новую встречу по стратегической стабильности