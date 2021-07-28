https://ria.ru/20210728/zelenskiy-1743309107.html

В Госдуме назвали ответ Зеленского на статью Путина слабым

В Госдуме назвали ответ Зеленского на статью Путина слабым - РИА Новости, 28.07.2021

В Госдуме назвали ответ Зеленского на статью Путина слабым

Ролик президента Украины Владимира Зеленского по своей сути является слабым и бездоказательным ответом на статью президента России о единстве славянских... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T16:53

2021-07-28T16:53

2021-07-28T16:53

россия

херсонес

российская империя

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константин затулин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Ролик президента Украины Владимира Зеленского по своей сути является слабым и бездоказательным ответом на статью президента России о единстве славянских народов, а по форме ориентирован на аудиторию, живущую мифами, а не фактами, сказал РИА Новости первый зампред комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.Ранее Зеленский поздравил украинцев с Днем Крещения Киевской Руси и посоветовал "двоюродным племянникам и очень дальним родственникам" не посягать на наследие этого древнего государства. В видео, опубликованном на странице президента в Telegram, Зеленский напомнил, что именно Украина является наследницей "одного из самых могущественных государств средневековой Европы". Он отметил, что крещение Великим князем Владимиром Киевской Руси - "это не часть нашей истории, это и есть наша история".Задачей Зеленского, по мнению Затулина, является попытка сказать, что русские, белорусы, все, кроме украинцев являются "дальними родственниками, племянниками" по отношению к древней Руси - он отрицает общее происхождение народов."Господин Зеленский ставит знак равенства между Киевской Русью и Украиной. Никто у нас не отрицает того факта, что украинцы имеют отношение к древней Руси, напротив, совсем недавно президент России это и доказывал своей статьей, что украинцы, русские, белорусы происходят из одного прошлого. Но сам термин Киевская Русь – изобретение историков XIX века, в те времена никто не называл ее Киевской. И уже тем более никто не называл Русь IX, X, XI, XII веков Украиной. Это совершенно точно фальсификация", - сказал собеседник агентства.Затулин назвал обращение Зеленского абсолютно фейковым, которое использует факт праздника крещения Руси. В ролике президент Украины утверждает, что Херсонес и Крым были украинскими, хотя Херсонес изначально был греческим полисом, о чем автор молчит, добавил депутат."Зеленский перепрыгивает от Киевской Руси к событиям 1918 года, а потом к 1991 году. Такими скачками история одного народа и государства развиваться не может. Зеленский хочет придумать тысячелетнюю историю Украины, хотя неясно, что тогда происходило, если отрицать факт, что Украина была частью Московского царства, Российской империи, Советского Союза. С этими периодами как быть ?..Ролик рекламный, и несмотря на красивые виды, является очень слабым и дешевым вариантом ответа на статью, которую опубликовал Путин. Она только одной фразой касается этого, отвергая всякую возможность рассматривать украинцев как часть общего восточнославянского корня", - сказал Затулин.

https://ria.ru/20210719/smeshno-1741886818.html

https://ria.ru/20210719/ukraina-1741788816.html

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херсонес

российская империя

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россия, херсонес, российская империя, госдума рф, снг, владимир зеленский, константин затулин