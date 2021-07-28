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В Госдуме назвали ответ Зеленского на статью Путина слабым
В Госдуме назвали ответ Зеленского на статью Путина слабым - РИА Новости, 28.07.2021
В Госдуме назвали ответ Зеленского на статью Путина слабым
Ролик президента Украины Владимира Зеленского по своей сути является слабым и бездоказательным ответом на статью президента России о единстве славянских... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T16:53
2021-07-28T16:53
россия
херсонес
российская империя
госдума рф
снг
владимир зеленский
константин затулин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Ролик президента Украины Владимира Зеленского по своей сути является слабым и бездоказательным ответом на статью президента России о единстве славянских народов, а по форме ориентирован на аудиторию, живущую мифами, а не фактами, сказал РИА Новости первый зампред комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.Ранее Зеленский поздравил украинцев с Днем Крещения Киевской Руси и посоветовал "двоюродным племянникам и очень дальним родственникам" не посягать на наследие этого древнего государства. В видео, опубликованном на странице президента в Telegram, Зеленский напомнил, что именно Украина является наследницей "одного из самых могущественных государств средневековой Европы". Он отметил, что крещение Великим князем Владимиром Киевской Руси - "это не часть нашей истории, это и есть наша история".Задачей Зеленского, по мнению Затулина, является попытка сказать, что русские, белорусы, все, кроме украинцев являются "дальними родственниками, племянниками" по отношению к древней Руси - он отрицает общее происхождение народов."Господин Зеленский ставит знак равенства между Киевской Русью и Украиной. Никто у нас не отрицает того факта, что украинцы имеют отношение к древней Руси, напротив, совсем недавно президент России это и доказывал своей статьей, что украинцы, русские, белорусы происходят из одного прошлого. Но сам термин Киевская Русь – изобретение историков XIX века, в те времена никто не называл ее Киевской. И уже тем более никто не называл Русь IX, X, XI, XII веков Украиной. Это совершенно точно фальсификация", - сказал собеседник агентства.Затулин назвал обращение Зеленского абсолютно фейковым, которое использует факт праздника крещения Руси. В ролике президент Украины утверждает, что Херсонес и Крым были украинскими, хотя Херсонес изначально был греческим полисом, о чем автор молчит, добавил депутат."Зеленский перепрыгивает от Киевской Руси к событиям 1918 года, а потом к 1991 году. Такими скачками история одного народа и государства развиваться не может. Зеленский хочет придумать тысячелетнюю историю Украины, хотя неясно, что тогда происходило, если отрицать факт, что Украина была частью Московского царства, Российской империи, Советского Союза. С этими периодами как быть ?..Ролик рекламный, и несмотря на красивые виды, является очень слабым и дешевым вариантом ответа на статью, которую опубликовал Путин. Она только одной фразой касается этого, отвергая всякую возможность рассматривать украинцев как часть общего восточнославянского корня", - сказал Затулин.
https://ria.ru/20210719/smeshno-1741886818.html
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россия, херсонес, российская империя, госдума рф, снг, владимир зеленский, константин затулин
16:53 28.07.2021
 
В Госдуме назвали ответ Зеленского на статью Путина слабым

Депутат Госдумы Затулин назвал ответ Зеленского на статью Путина об Украине слабым

© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня Крещения Киевской Руси
Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня Крещения Киевской Руси - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© Фото : Офис Президента Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Ролик президента Украины Владимира Зеленского по своей сути является слабым и бездоказательным ответом на статью президента России о единстве славянских народов, а по форме ориентирован на аудиторию, живущую мифами, а не фактами, сказал РИА Новости первый зампред комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
Ранее Зеленский поздравил украинцев с Днем Крещения Киевской Руси и посоветовал "двоюродным племянникам и очень дальним родственникам" не посягать на наследие этого древнего государства. В видео, опубликованном на странице президента в Telegram, Зеленский напомнил, что именно Украина является наследницей "одного из самых могущественных государств средневековой Европы". Он отметил, что крещение Великим князем Владимиром Киевской Руси - "это не часть нашей истории, это и есть наша история".
"По форме: Зеленский выступает в роли шоумена, продюсера и единственного исполнителя в этом ролике, который мог бы участвовать в конкурсе по привлечению туристов на украинскую территорию. Сложно оценивать всерьез заявления человека, который считает, что не нужно ни научных статей, ни фактов и доказательств. Ролик ориентирован на людей, которые уже забыли про реалии и факты, а живут в мире мифов, которые с 1991 года им навязывают политики Украины", - сказал Затулин.
Задачей Зеленского, по мнению Затулина, является попытка сказать, что русские, белорусы, все, кроме украинцев являются "дальними родственниками, племянниками" по отношению к древней Руси - он отрицает общее происхождение народов.
"Господин Зеленский ставит знак равенства между Киевской Русью и Украиной. Никто у нас не отрицает того факта, что украинцы имеют отношение к древней Руси, напротив, совсем недавно президент России это и доказывал своей статьей, что украинцы, русские, белорусы происходят из одного прошлого. Но сам термин Киевская Русь – изобретение историков XIX века, в те времена никто не называл ее Киевской. И уже тем более никто не называл Русь IX, X, XI, XII веков Украиной. Это совершенно точно фальсификация", - сказал собеседник агентства.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
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Затулин назвал обращение Зеленского абсолютно фейковым, которое использует факт праздника крещения Руси. В ролике президент Украины утверждает, что Херсонес и Крым были украинскими, хотя Херсонес изначально был греческим полисом, о чем автор молчит, добавил депутат.
"Зеленский перепрыгивает от Киевской Руси к событиям 1918 года, а потом к 1991 году. Такими скачками история одного народа и государства развиваться не может. Зеленский хочет придумать тысячелетнюю историю Украины, хотя неясно, что тогда происходило, если отрицать факт, что Украина была частью Московского царства, Российской империи, Советского Союза. С этими периодами как быть ?..Ролик рекламный, и несмотря на красивые виды, является очень слабым и дешевым вариантом ответа на статью, которую опубликовал Путин. Она только одной фразой касается этого, отвергая всякую возможность рассматривать украинцев как часть общего восточнославянского корня", - сказал Затулин.
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РоссияХерсонесРоссийская империяГосдума РФСНГВладимир ЗеленскийКонстантин Затулин
 
 
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