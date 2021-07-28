14:01 28.07.2021 (обновлено: 15:13 28.07.2021)
Зеленский ответил на статью Путина про Украину
Президент Украины Зеленский в ответ на статью Путина заявил, что Крым - ребенок Киевской Руси
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назвал Киевскую Русь матерью украинской истории, а Украину — "наследницей одного из самых сильных государств средневековой Европы". Такое заявление украинский лидер сделал в своем поздравлении ко Дню Крещения Руси-Украины. Оно опубликовано в его Telegram-канале.
По его словам, двадцать четыре области Украины и Крым — это родные дети и наследники Киевской Руси.
"Нам не нужно доказывать это историческими трактатами, работами, статьями. Потому что наши доказательства не на бумаге, а в металле и камне. Не в мифах и легендах, а в наших городах и на наших улицах", — заявил он.
Украинский президент утверждает, что "двоюродным племянникам и очень дальним родственникам" не следует пытаться претендовать на это наследство, а также пытаться доказать причастность к тысячелетней истории, "находясь за тысячи километров".
Президент России Владимир Путин 12 июля опубликовал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". В ней он назвал возникшую между русскими и украинцами стену большой бедой и подчеркнул, что подлинный суверенитет Украины возможен только в партнерстве с Россией. Президент добавил, что Россия никогда не станет "анти-Украиной", а какой быть Украине, должны решать ее граждане.
Путин также отметил, что и русские, и украинцы, и белорусы — наследники Древней Руси, являвшейся крупнейшим государством Европы. Славянские и другие племена на землях от Ладоги, Новгорода, Пскова до Киева и Чернигова были объединены одним языком и властью князей династии Рюриковичей, а после крещения Руси — и одной православной верой, написал президент.
В заключение своей мысли, он отметил, что духовный выбор князя Владимира и сегодня во многом определяет родство русского и украинского народов.