https://ria.ru/20210728/zelenskiy-1743269056.html

Зеленский ответил на статью Путина про Украину

Зеленский ответил на статью Путина про Украину - РИА Новости, 28.07.2021

Зеленский ответил на статью Путина про Украину

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Киевскую Русь матерью украинской истории, а Украину — "наследницей одного из самых сильных государств средневековой... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T14:01

2021-07-28T14:01

2021-07-28T15:13

россия

владимир зеленский

владимир путин

республика крым

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1596068655_0:189:2763:1743_1920x0_80_0_0_9af0c741644070511efd9ce008500829.jpg

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назвал Киевскую Русь матерью украинской истории, а Украину — "наследницей одного из самых сильных государств средневековой Европы". Такое заявление украинский лидер сделал в своем поздравлении ко Дню Крещения Руси-Украины. Оно опубликовано в его Telegram-канале.По его словам, двадцать четыре области Украины и Крым — это родные дети и наследники Киевской Руси.Украинский президент утверждает, что "двоюродным племянникам и очень дальним родственникам" не следует пытаться претендовать на это наследство, а также пытаться доказать причастность к тысячелетней истории, "находясь за тысячи километров".Президент России Владимир Путин 12 июля опубликовал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". В ней он назвал возникшую между русскими и украинцами стену большой бедой и подчеркнул, что подлинный суверенитет Украины возможен только в партнерстве с Россией. Президент добавил, что Россия никогда не станет "анти-Украиной", а какой быть Украине, должны решать ее граждане.Путин также отметил, что и русские, и украинцы, и белорусы — наследники Древней Руси, являвшейся крупнейшим государством Европы. Славянские и другие племена на землях от Ладоги, Новгорода, Пскова до Киева и Чернигова были объединены одним языком и властью князей династии Рюриковичей, а после крещения Руси — и одной православной верой, написал президент.В заключение своей мысли, он отметил, что духовный выбор князя Влади­мира и сегодня во многом определяет родство русского и украинского народов.

https://ria.ru/20210719/ukraina-1741788816.html

https://ria.ru/20210715/statya-1741363768.html

россия

республика крым

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир зеленский, владимир путин, республика крым, украина, в мире