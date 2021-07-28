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Зеленский уволил главу Генштаба и командующего Объединенных сил
Зеленский уволил главу Генштаба и командующего Объединенных сил - РИА Новости, 28.07.2021
Зеленский уволил главу Генштаба и командующего Объединенных сил
Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника генерального штаба страны Сергея Корнийчука и назначил на его место Сергея Шапталу, соответствующий указ... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T21:17
2021-07-28T21:33
украина
в мире
владимир зеленский
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КИЕВ, 28 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника генерального штаба страны Сергея Корнийчука и назначил на его место Сергея Шапталу, соответствующий указ обнародован на сайте офиса главы государства."Освободить Корнийчука Сергея Петровича от должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины", - говорится в тексте указа.Следующим указом Зеленский назначил на эту должность Шапталу Сергея Александровича. Ранее Шаптала занимал должность командующего войск оперативного командования "Запад" на Донбассе.Также Зеленский уволил Владимира Кравченко с должности командующего объединенных сил и назначил на его место Александра Павлюка.На эту должность назначили Павлюка Александра Алексеевича.
https://ria.ru/20210727/zelenskiy-1743169663.html
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украина, в мире, владимир зеленский
21:17 28.07.2021 (обновлено: 21:33 28.07.2021)
 
Зеленский уволил главу Генштаба и командующего Объединенных сил

Зеленский уволил главу Генштаба и командующего Объединенных сил

© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня Крещения Киевской Руси
Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня Крещения Киевской Руси - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© Фото : Офис Президента Украины
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КИЕВ, 28 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника генерального штаба страны Сергея Корнийчука и назначил на его место Сергея Шапталу, соответствующий указ обнародован на сайте офиса главы государства.
"Освободить Корнийчука Сергея Петровича от должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины", - говорится в тексте указа.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 20:05
Зеленский объяснил смену главнокомандующего ВСУ
Следующим указом Зеленский назначил на эту должность Шапталу Сергея Александровича. Ранее Шаптала занимал должность командующего войск оперативного командования "Запад" на Донбассе.
Также Зеленский уволил Владимира Кравченко с должности командующего объединенных сил и назначил на его место Александра Павлюка.
На эту должность назначили Павлюка Александра Алексеевича.
 
УкраинаВ миреВладимир Зеленский
 
 
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