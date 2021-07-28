https://ria.ru/20210728/zeleneskiy-1743349424.html
Зеленский уволил главу Генштаба и командующего Объединенных сил
Зеленский уволил главу Генштаба и командующего Объединенных сил - РИА Новости, 28.07.2021
Зеленский уволил главу Генштаба и командующего Объединенных сил
Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника генерального штаба страны Сергея Корнийчука и назначил на его место Сергея Шапталу, соответствующий указ... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T21:17
2021-07-28T21:17
2021-07-28T21:33
украина
в мире
владимир зеленский
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КИЕВ, 28 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника генерального штаба страны Сергея Корнийчука и назначил на его место Сергея Шапталу, соответствующий указ обнародован на сайте офиса главы государства."Освободить Корнийчука Сергея Петровича от должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины", - говорится в тексте указа.Следующим указом Зеленский назначил на эту должность Шапталу Сергея Александровича. Ранее Шаптала занимал должность командующего войск оперативного командования "Запад" на Донбассе.Также Зеленский уволил Владимира Кравченко с должности командующего объединенных сил и назначил на его место Александра Павлюка.На эту должность назначили Павлюка Александра Алексеевича.
https://ria.ru/20210727/zelenskiy-1743169663.html
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украина, в мире, владимир зеленский
21:17 28.07.2021 (обновлено: 21:33 28.07.2021)
Зеленский уволил главу Генштаба и командующего Объединенных сил
Зеленский уволил главу Генштаба и командующего Объединенных сил