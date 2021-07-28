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Церемония запуска второго Байкальского тоннеля с участием Владимира Путина

Церемония запуска второго Байкальского тоннеля с участием Владимира Путина - РИА Новости, 28.07.2021

Церемония запуска второго Байкальского тоннеля с участием Владимира Путина

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии запуска железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю. РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T13:21

2021-07-28T13:21

2021-07-28T13:21

владимир путин

экономика

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Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии запуска железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю.

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2021

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видео, владимир путин, экономика