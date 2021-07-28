https://ria.ru/20210728/zapusk-1743218189.html
Церемония запуска второго Байкальского тоннеля с участием Владимира Путина
Церемония запуска второго Байкальского тоннеля с участием Владимира Путина - РИА Новости, 28.07.2021
Церемония запуска второго Байкальского тоннеля с участием Владимира Путина
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии запуска железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T13:21
2021-07-28T13:21
2021-07-28T13:21
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743239559_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_ded9bae21ece3cf9ff629ebc1db496f1.jpg
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии запуска железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743239559_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_e96f6a1d3fc8ed67070a0ca8cde8d907.jpg
LIVE: Путин на церемонии запуска второго Байкальского тоннеля
LIVE: Путин на церемонии запуска второго Байкальского тоннеля
2021-07-28T13:21
true
PT37M48S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, владимир путин, экономика
Церемония запуска второго Байкальского тоннеля с участием Владимира Путина
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии запуска железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю.
2021-07-28T13:21
true
PT37M48S
Церемония запуска второго Байкальского тоннеля с участием Владимира Путина
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии запуска железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю.