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Юрканс обвинил Саакашвили в развязывании конфликта в Южной Осетии
Юрканс обвинил Саакашвили в развязывании конфликта в Южной Осетии - РИА Новости, 28.07.2021
Юрканс обвинил Саакашвили в развязывании конфликта в Южной Осетии
Вооруженный конфликт в Южной Осетии в 2008 году начала не Россия, а президент Грузии Михаил Саакашвили, что отражено в исследовании Еврокомиссии, сказал РИА... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T14:39
2021-07-28T14:39
янис юрканс
григорий карасин
михаил саакашвили
москва
грузия
в мире
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РИГА, 28 июл – РИА Новости. Вооруженный конфликт в Южной Осетии в 2008 году начала не Россия, а президент Грузии Михаил Саакашвили, что отражено в исследовании Еврокомиссии, сказал РИА Новости экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс."В 2008 Грузия начала войну в Осетии. Даже сейчас наши политиканы говорят, что Россия напала, но Еврокомиссия присыла экспертов, которые исследовали ситуацию, и я читал этот документ. И там указано, что войну начал Саакашвили", - сказал Юрканс.Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров члена Совфеда РФ Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
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янис юрканс, григорий карасин, михаил саакашвили, москва, грузия, в мире
14:39 28.07.2021
 
Юрканс обвинил Саакашвили в развязывании конфликта в Южной Осетии

Экс-глава МИД Латвии Юрканс: конфликт в Южной Осетии в 2008 году начал Саакашвили, а не Россия

© Sputnik / Sergey MelkonovБывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс
Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© Sputnik / Sergey Melkonov
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РИГА, 28 июл – РИА Новости. Вооруженный конфликт в Южной Осетии в 2008 году начала не Россия, а президент Грузии Михаил Саакашвили, что отражено в исследовании Еврокомиссии, сказал РИА Новости экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс.
"В 2008 Грузия начала войну в Осетии. Даже сейчас наши политиканы говорят, что Россия напала, но Еврокомиссия присыла экспертов, которые исследовали ситуацию, и я читал этот документ. И там указано, что войну начал Саакашвили", - сказал Юрканс.
Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
Вчера, 14:17
"Демонстрация голого зада": экс-глава МИД Латвии описал политику по России
Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров члена Совфеда РФ Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
 
Янис ЮркансГригорий КарасинМихаил СаакашвилиМоскваГрузияВ мире
 
 
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