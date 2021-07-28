https://ria.ru/20210728/yurkans-1743279949.html

Юрканс обвинил Саакашвили в развязывании конфликта в Южной Осетии

Юрканс обвинил Саакашвили в развязывании конфликта в Южной Осетии - РИА Новости, 28.07.2021

Юрканс обвинил Саакашвили в развязывании конфликта в Южной Осетии

Вооруженный конфликт в Южной Осетии в 2008 году начала не Россия, а президент Грузии Михаил Саакашвили, что отражено в исследовании Еврокомиссии, сказал РИА... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T14:39

2021-07-28T14:39

2021-07-28T14:39

янис юрканс

григорий карасин

михаил саакашвили

москва

грузия

в мире

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РИГА, 28 июл – РИА Новости. Вооруженный конфликт в Южной Осетии в 2008 году начала не Россия, а президент Грузии Михаил Саакашвили, что отражено в исследовании Еврокомиссии, сказал РИА Новости экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс."В 2008 Грузия начала войну в Осетии. Даже сейчас наши политиканы говорят, что Россия напала, но Еврокомиссия присыла экспертов, которые исследовали ситуацию, и я читал этот документ. И там указано, что войну начал Саакашвили", - сказал Юрканс.Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров члена Совфеда РФ Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

https://ria.ru/20210728/latviya-1743274326.html

москва

грузия

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янис юрканс, григорий карасин, михаил саакашвили, москва, грузия, в мире