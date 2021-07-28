https://ria.ru/20210728/voprosy-1743257886.html

Чернышенко рассказал о решении вопросов, заданных Путину на прямой линии

Чернышенко рассказал о решении вопросов, заданных Путину на прямой линии - РИА Новости, 28.07.2021

Чернышенко рассказал о решении вопросов, заданных Путину на прямой линии

Все вопросы, которые россияне задали президенту России Владимиру Путину на прямой линии, которая состоялась 30 июня, розданы в работу по региональному или... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T13:06

2021-07-28T13:06

2021-07-28T13:06

прямая линия с владимиром путиным — 2021

россия

дмитрий чернышенко

владимир путин

общество

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Все вопросы, которые россияне задали президенту России Владимиру Путину на прямой линии, которая состоялась 30 июня, розданы в работу по региональному или функциональному направлениям, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."У нас добавился новый поток данных, это более миллиона тех вопросов, которые были заданы президенту на прямой линии. Они тщательно все проанализированы, разобраны, розданы в работу по каждому направлению - либо по функциональному направлению, по принадлежности, либо по региональному. И, конечно, ведется учет, контроль, как все эти вопросы решаются", - сказал Чернышенко в интервью телеканалу "Россия 24".Кроме того, по его словам, все поступившие вопросы анализируются, поскольку этот поток информации "характеризует текущее отношение ... к тем мероприятиям, которые реализуются правительством по достижению национальных целей".Прямая линия с президентом РФ прошла 30 июня. За 3 часа 42 минуты он успел ответить на 68 вопросов, всего поступило более 2 миллионов обращений.

https://ria.ru/20210701/vtsiom-1739436105.html

https://ria.ru/20210707/liniya-1740262094.html

россия

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россия, дмитрий чернышенко, владимир путин, общество