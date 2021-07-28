https://ria.ru/20210728/vladikavkaz-1743285694.html

Суд дал до 10 лет колонии полицейским по делу о смерти задержанного

Суд дал до 10 лет колонии полицейским по делу о смерти задержанного - РИА Новости, 28.07.2021

Суд дал до 10 лет колонии полицейским по делу о смерти задержанного

Суд во Владикавказе приговорил к лишению свободы на срок от 2,5 до 10 лет десятерых полицейских по делу о смерти задержанного, сообщает прокуратура Северной... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T15:06

2021-07-28T15:06

2021-07-28T15:06

россия

владикавказ

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 28 июл - РИА Новости. Суд во Владикавказе приговорил к лишению свободы на срок от 2,5 до 10 лет десятерых полицейских по делу о смерти задержанного, сообщает прокуратура Северной Осетии."Ленинский районный суд Владикавказа вынес приговор по уголовному делу в отношении десяти сотрудников отдела уголовного розыска УМВД России по городу Владикавказу в возрасте от 29 до 40 лет", - говорится в сообщении.Отмечается, что в зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений по статьям УК РФ "злоупотребление должностными полномочиями", "превышение должностных полномочий с применением насилия, специальных средств, с причинением тяжких последствий", "служебный подлог", "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего".Установлено, что 31 октября 2015 года примерно в 13.45 в отдел полиции УМВД России по городу Владикавказу был доставлен мужчина, якобы по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью. В служебном кабинете сотрудники уголовного розыска применили в отношении мужчины физическое насилие, требуя признаться в преступлении, которое он не совершал. В ночь на 1 ноября 2015 года мужчина в бессознательном состоянии был госпитализирован из отдела полиции в больницу, где скончался, не приходя в сознание."Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил им следующие наказания: Цомаеву – 10 лет лишения свободы, Майсурадзе – 10 лет, Хохоеву – 10 лет, Ситохову – 8 лет, Валиеву – 2 года 6 месяцев, Цугкиеву – 3 года, Бигаеву - 4 года, Бузоеву – 3 года, Датиеву – 2 года 6 месяцев, Дзампаеву – 3 года", - говорится в сообщении.Цомаеву, Майсурадзе и Хохоеву отбывать наказание предстоит в колонии строгого режима, остальным – в колонии общего режима и колонии-поселении, отметили в прокуратуре, добавив, что приговор в законную силу не вступил.

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россия, владикавказ, происшествия