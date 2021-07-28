https://ria.ru/20210728/veganstvo-1743221545.html

"Правда тела". Веганство и его последствия

"Правда тела". Веганство и его последствия - РИА Новости, 28.07.2021

"Правда тела". Веганство и его последствия

Люди, переходящие на веганство, часто говорят про “легкость и ощущение энергии”. Но так ли это (и причем здесь энцефалопатия)? “Волосы сыпались, вся кожа в разрывах”: история о том, к чему может привести веганство с детства. За что врачи могут поругать веганов, а за что - похвалить? И что полезнее (и вреднее): веганство или “стейк три раза в день”?

2021-07-28T12:00

2021-07-28T12:00

2021-07-28T12:00

правда тела

подкаст

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"Правда тела". Веганство и его последствия Люди, переходящие на веганство, часто говорят про “легкость и ощущение энергии”. Но так ли это (и причем здесь энцефалопатия)? “Волосы сыпались, вся кожа в разрывах”: история о том, к чему может привести веганство с детства. За что врачи могут поругать веганов, а за что - похвалить? И что полезнее (и вреднее): веганство или “стейк три раза в день”? audio/mpeg

"Правда тела". Веганство и его последствия Люди, переходящие на веганство, часто говорят про “легкость и ощущение энергии”. Но так ли это (и причем здесь энцефалопатия)? “Волосы сыпались, вся кожа в разрывах”: история о том, к чему может привести веганство с детства. За что врачи могут поругать веганов, а за что - похвалить? И что полезнее (и вреднее): веганство или “стейк три раза в день”? audio/mpeg

Полезно ли иногда воздерживаться от животной пищи? Чем опасны смузи и почему лучше есть клубнику, чем черешню? Объясняет эндокринолог, кандидат медицинских наук, автор telegram-канала “Доктор Павлова”, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.02:28 Насколько веганство естественно для нашего организма05:00 Чем веганство чревато для детей08:17 Какие эффекты могут быть для людей среднего возраста08:30 “Вся кожа была в разрывах”: история одного веганства13:35 Когда может быть полезно веганство17:23 Чем клубника полезнее, чем черешня19:31 Полезны ли периоды воздержания от мясаПодкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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