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Правда тела
Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением. Или просто привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.
https://ria.ru/20210728/veganstvo-1743221545.html
"Правда тела". Веганство и его последствия
"Правда тела". Веганство и его последствия - РИА Новости, 28.07.2021
"Правда тела". Веганство и его последствия
Люди, переходящие на веганство, часто говорят про “легкость и ощущение энергии”. Но так ли это (и причем здесь энцефалопатия)? “Волосы сыпались, вся кожа в разрывах”: история о том, к чему может привести веганство с детства. За что врачи могут поругать веганов, а за что - похвалить? И что полезнее (и вреднее): веганство или “стейк три раза в день”?
2021-07-28T12:00
2021-07-28T12:00
правда тела
подкаст
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"Правда тела". Веганство и его последствия
Люди, переходящие на веганство, часто говорят про “легкость и ощущение энергии”. Но так ли это (и причем здесь энцефалопатия)? “Волосы сыпались, вся кожа в разрывах”: история о том, к чему может привести веганство с детства. За что врачи могут поругать веганов, а за что - похвалить? И что полезнее (и вреднее): веганство или “стейк три раза в день”?
audio/mpeg
"Правда тела". Веганство и его последствия
Люди, переходящие на веганство, часто говорят про “легкость и ощущение энергии”. Но так ли это (и причем здесь энцефалопатия)? “Волосы сыпались, вся кожа в разрывах”: история о том, к чему может привести веганство с детства. За что врачи могут поругать веганов, а за что - похвалить? И что полезнее (и вреднее): веганство или “стейк три раза в день”?
audio/mpeg
Полезно ли иногда воздерживаться от животной пищи? Чем опасны смузи и почему лучше есть клубнику, чем черешню? Объясняет эндокринолог, кандидат медицинских наук, автор telegram-канала “Доктор Павлова”, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.02:28 Насколько веганство естественно для нашего организма05:00 Чем веганство чревато для детей08:17 Какие эффекты могут быть для людей среднего возраста08:30 “Вся кожа была в разрывах”: история одного веганства13:35 Когда может быть полезно веганство17:23 Чем клубника полезнее, чем черешня19:31 Полезны ли периоды воздержания от мясаПодкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст
12:00 28.07.2021
 

"Правда тела". Веганство и его последствия

Правда тела
"Правда тела". Веганство и его последствия
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Люди, переходящие на веганство, часто говорят про “легкость и ощущение энергии”. Но так ли это (и причем здесь энцефалопатия)? “Волосы сыпались, вся кожа в разрывах”: история о том, к чему может привести веганство с детства. За что врачи могут поругать веганов, а за что - похвалить? И что полезнее (и вреднее): веганство или “стейк три раза в день”?
Полезно ли иногда воздерживаться от животной пищи? Чем опасны смузи и почему лучше есть клубнику, чем черешню? Объясняет эндокринолог, кандидат медицинских наук, автор telegram-канала “Доктор Павлова”, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.
02:28 Насколько веганство естественно для нашего организма
05:00 Чем веганство чревато для детей
08:17 Какие эффекты могут быть для людей среднего возраста
08:30 “Вся кожа была в разрывах”: история одного веганства
13:35 Когда может быть полезно веганство
17:23 Чем клубника полезнее, чем черешня
19:31 Полезны ли периоды воздержания от мяса
Подкаст "Правда тела" выходит по средам.
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Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор Наталия Шашина
Монтаж Анастасии Паниоти
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