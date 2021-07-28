https://ria.ru/20210728/vaktsinatsiya-1743321090.html

Попова: вакциной "Спутник V" полностью привились 20 миллионов россиян

Попова: вакциной "Спутник V" полностью привились 20 миллионов россиян - РИА Новости, 28.07.2021

Попова: вакциной "Спутник V" полностью привились 20 миллионов россиян

Полный цикл вакцинации против коронавируса отечественными препаратами в России прошли более 21 миллиона человек, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова,... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T17:42

2021-07-28T17:42

2021-07-28T19:05

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анна попова

здоровье - общество

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Полный цикл вакцинации против коронавируса отечественными препаратами в России прошли более 21 миллиона человек, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая в обществе "Знание".Так, по данным главного санитарного врача, "Спутником V" полностью привиты уже 20 миллионов россиян, "ЭпиВакКороной" — около миллиона, вакциной института Чумакова — порядка 300 тысяч."Среди привитых полным циклом заболевших 0,7-0,8% для каждой вакцины", — добавила Попова.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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