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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210728/vaktsinatsiya-1743321090.html
Попова: вакциной "Спутник V" полностью привились 20 миллионов россиян
Попова: вакциной "Спутник V" полностью привились 20 миллионов россиян - РИА Новости, 28.07.2021
Попова: вакциной "Спутник V" полностью привились 20 миллионов россиян
Полный цикл вакцинации против коронавируса отечественными препаратами в России прошли более 21 миллиона человек, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова,... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T17:42
2021-07-28T19:05
распространение коронавируса
вакцина "ковивак"
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "эпиваккорона"
вакцина "спутник v"
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коронавирус covid-19
анна попова
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Полный цикл вакцинации против коронавируса отечественными препаратами в России прошли более 21 миллиона человек, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая в обществе "Знание".Так, по данным главного санитарного врача, "Спутником V" полностью привиты уже 20 миллионов россиян, "ЭпиВакКороной" — около миллиона, вакциной института Чумакова — порядка 300 тысяч."Среди привитых полным циклом заболевших 0,7-0,8% для каждой вакцины", — добавила Попова.
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вакцина "ковивак", вакцинация россиян от covid-19, вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
17:42 28.07.2021 (обновлено: 19:05 28.07.2021)
 
Попова: вакциной "Спутник V" полностью привились 20 миллионов россиян

Роспотребнадзор: в России полностью вакцинированы против COVID-19 более 21 миллиона человек

© Кирилл КаллиниковСертификаты о вакцинации от COVID-19 360
Сертификаты о вакцинации от COVID-19 360
© Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Полный цикл вакцинации против коронавируса отечественными препаратами в России прошли более 21 миллиона человек, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая в обществе "Знание".
Так, по данным главного санитарного врача, "Спутником V" полностью привиты уже 20 миллионов россиян, "ЭпиВакКороной" — около миллиона, вакциной института Чумакова — порядка 300 тысяч.
"Среди привитых полным циклом заболевших 0,7-0,8% для каждой вакцины", — добавила Попова.
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7 июля, 13:56Распространение коронавируса
 
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