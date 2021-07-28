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Попова: вакциной "Спутник V" полностью привились 20 миллионов россиян
Попова: вакциной "Спутник V" полностью привились 20 миллионов россиян - РИА Новости, 28.07.2021
Попова: вакциной "Спутник V" полностью привились 20 миллионов россиян
Полный цикл вакцинации против коронавируса отечественными препаратами в России прошли более 21 миллиона человек, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова,... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T17:42
2021-07-28T17:42
2021-07-28T19:05
распространение коронавируса
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анна попова
здоровье - общество
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Полный цикл вакцинации против коронавируса отечественными препаратами в России прошли более 21 миллиона человек, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая в обществе "Знание".Так, по данным главного санитарного врача, "Спутником V" полностью привиты уже 20 миллионов россиян, "ЭпиВакКороной" — около миллиона, вакциной института Чумакова — порядка 300 тысяч."Среди привитых полным циклом заболевших 0,7-0,8% для каждой вакцины", — добавила Попова.
РИА Новости
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вакцина "ковивак", вакцинация россиян от covid-19, вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
17:42 28.07.2021 (обновлено: 19:05 28.07.2021)
Попова: вакциной "Спутник V" полностью привились 20 миллионов россиян
Роспотребнадзор: в России полностью вакцинированы против COVID-19 более 21 миллиона человек