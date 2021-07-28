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Смоленская область
Смоленская область
https://ria.ru/20210728/vaktsinatsiya-1743233518.html
Смоленщина вошла в ТОП-10 регионов по темпам суточной вакцинации от COVID
Смоленщина вошла в ТОП-10 регионов по темпам суточной вакцинации от COVID - РИА Новости, 28.07.2021
Смоленщина вошла в ТОП-10 регионов по темпам суточной вакцинации от COVID
Смоленская область вошла в ТОП-10 регионов России по темпам ежесуточной вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщила заместитель главы региона Полина Хомайко РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T11:18
2021-07-28T11:18
смоленская область
коронавирус covid-19
россия
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СМОЛЕНСК, 28 июл – РИА Новости. Смоленская область вошла в ТОП-10 регионов России по темпам ежесуточной вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщила заместитель главы региона Полина Хомайко в ходе рабочего совещания членов областной администрации."На сегодняшний день первым компонентом привиты почти 198 тысяч человек, полостью завершили вакцинацию порядка 131 тысячи. Ежедневно прививки делают порядка пяти тысяч смолян. Поставки вакцин осуществляются регулярно. В настоящее время доступно около 40 тысяч доз. Всего же нам было направлено порядка 225,5 тысячи доз", - пояснила Хомайко.По ее словам, на протяжении последних двух недель в области отмечается некоторое улучшение ситуации. Кроме того, наблюдается положительная динамика ежедневного прироста числа заболевших – фиксируется порядка 200 случаев заболевания в сутки, это ниже, чем было ранее."Что касается коечного фонда, то на сегодняшний день развернуто 1686 инфекционных коек, при этом 515 из них свободны – это хороший резерв. Если эпидемиологическая обстановка продолжит улучшаться, то мы постепенно начнем перепрофилировать койки на оказание плановой медицинской помощи пациентам", - заключила заместитель губернатора.
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коронавирус covid-19, россия
11:18 28.07.2021
 

Смоленщина вошла в ТОП-10 регионов по темпам суточной вакцинации от COVID

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВиды города Смоленска
Виды города Смоленска - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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СМОЛЕНСК, 28 июл – РИА Новости. Смоленская область вошла в ТОП-10 регионов России по темпам ежесуточной вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщила заместитель главы региона Полина Хомайко в ходе рабочего совещания членов областной администрации.
"На сегодняшний день первым компонентом привиты почти 198 тысяч человек, полостью завершили вакцинацию порядка 131 тысячи. Ежедневно прививки делают порядка пяти тысяч смолян. Поставки вакцин осуществляются регулярно. В настоящее время доступно около 40 тысяч доз. Всего же нам было направлено порядка 225,5 тысячи доз", - пояснила Хомайко.
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По ее словам, на протяжении последних двух недель в области отмечается некоторое улучшение ситуации. Кроме того, наблюдается положительная динамика ежедневного прироста числа заболевших – фиксируется порядка 200 случаев заболевания в сутки, это ниже, чем было ранее.
"Что касается коечного фонда, то на сегодняшний день развернуто 1686 инфекционных коек, при этом 515 из них свободны – это хороший резерв. Если эпидемиологическая обстановка продолжит улучшаться, то мы постепенно начнем перепрофилировать койки на оказание плановой медицинской помощи пациентам", - заключила заместитель губернатора.
 
Смоленская областьКоронавирус COVID-19Россия
 
 
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