Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210728/vaktsinatsiya-1743216821.html
В Крыму выявили подделку медиками сертификатов о вакцинации от коронавируса
В Крыму выявили подделку медиками сертификатов о вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 28.07.2021
В Крыму выявили подделку медиками сертификатов о вакцинации от коронавируса
Сотрудники крымской полиции выявили факт организации подделки сертификатов о прививках вакциной "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") медиками, возбуждено уголовное... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T09:57
2021-07-28T10:34
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
республика крым
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740406957_0:119:2930:1767_1920x0_80_0_0_4bd7fe3f008c047e9812d4bfefbc04d2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Сотрудники крымской полиции выявили факт организации подделки сертификатов о прививках вакциной "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") медиками, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте МВД РФ.Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым установлен факт преступной деятельности, связанной с подделкой сертификатов о прививках. По данным полиции, должностные лица одного из медицинских учреждений Крыма осуществили с марта по апрель 2021 года подделку сертификатов пятерым гражданам, при этом указанные граждане фактически привиты не были, тем самым подвергли угрозе заражения сторонних лиц инфекционным заболеванием."Возбуждено уголовное дело с квалификацией преступления по ч. 1 ст. 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков", - говорится в сообщении.Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с крупным штрафом.
https://ria.ru/20210727/vaktsinatsiya-1743086194.html
россия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740406957_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_a5616ac9b78d23fc6c8870eb68a7fd4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, россия, республика крым, происшествия
09:57 28.07.2021 (обновлено: 10:34 28.07.2021)
 
В Крыму выявили подделку медиками сертификатов о вакцинации от коронавируса

Сотрудники крымской полиции выявили подделку сертификатов о прививках вакциной Спутник V

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19)
Сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Сотрудники крымской полиции выявили факт организации подделки сертификатов о прививках вакциной "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") медиками, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте МВД РФ.
Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым установлен факт преступной деятельности, связанной с подделкой сертификатов о прививках. По данным полиции, должностные лица одного из медицинских учреждений Крыма осуществили с марта по апрель 2021 года подделку сертификатов пятерым гражданам, при этом указанные граждане фактически привиты не были, тем самым подвергли угрозе заражения сторонних лиц инфекционным заболеванием.
Вакцинация от коронавируса - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 13:02Распространение коронавируса
Чечня вводит обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан
"Возбуждено уголовное дело с квалификацией преступления по ч. 1 ст. 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков", - говорится в сообщении.
Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с крупным штрафом.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияРеспублика КрымПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:32Банк России рассказал, как граждане попадают в финансовые пирамиды
07:30Эксперт рассказала, когда нанороботы смогут лечить на клеточном уровне
07:00Далай-лама может переродиться женщиной "в свободном мире"
06:33Азербайджан обвинил Армению в нарушении соглашения о прекращении огня
06:29При атаке талибов в Афганистане погибли восемь военных, сообщил источник
06:21Эксперты предрекли "омоложение" ипотеки в России
06:10Банк России рассказал об обманных схемах телефонного "майнинга" криптовалют
05:43Российский пловец Колесников выиграл вторую медаль на Олимпиаде
05:21Байден перепутал Обаму с Трампом
05:18Мясников назвал продукты, приводящие к камням в почках
05:14Турция рассчитывает остаться открытой для туристов из России
04:53Археологи обнаружили в Турции "столовую", построенную во II веке до н.э.
04:33Стало известно состояние актера Боба Оденкерка после госпитализации
04:26В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,8
04:15Эксперт рассказал, насколько точны ПЦР-тесты
04:15Врач рассказала, кому нельзя есть дыню
04:14В Минприроды рассказали, когда уничтожат свалки в заповедниках и нацпарках
04:03Инфекционист предупредил о возможных тяжелых последствиях COVID-19 у детей
04:00Поисковики нашли родственника бойца, останки которого подняли у озера Хасан
03:49При пожаре в частном доме в Саратовской области погибли пять человек
Лента новостейМолния