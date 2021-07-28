https://ria.ru/20210728/vaktsinatsiya-1743216821.html
В Крыму выявили подделку медиками сертификатов о вакцинации от коронавируса
В Крыму выявили подделку медиками сертификатов о вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 28.07.2021
В Крыму выявили подделку медиками сертификатов о вакцинации от коронавируса
Сотрудники крымской полиции выявили факт организации подделки сертификатов о прививках вакциной "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") медиками, возбуждено уголовное... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T09:57
2021-07-28T09:57
2021-07-28T10:34
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Сотрудники крымской полиции выявили факт организации подделки сертификатов о прививках вакциной "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") медиками, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте МВД РФ.Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым установлен факт преступной деятельности, связанной с подделкой сертификатов о прививках. По данным полиции, должностные лица одного из медицинских учреждений Крыма осуществили с марта по апрель 2021 года подделку сертификатов пятерым гражданам, при этом указанные граждане фактически привиты не были, тем самым подвергли угрозе заражения сторонних лиц инфекционным заболеванием."Возбуждено уголовное дело с квалификацией преступления по ч. 1 ст. 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков", - говорится в сообщении.Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с крупным штрафом.
https://ria.ru/20210727/vaktsinatsiya-1743086194.html
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коронавирус в россии, россия, республика крым, происшествия
09:57 28.07.2021 (обновлено: 10:34 28.07.2021)
В Крыму выявили подделку медиками сертификатов о вакцинации от коронавируса
Сотрудники крымской полиции выявили подделку сертификатов о прививках вакциной Спутник V