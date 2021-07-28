Торговые сети в Москве достигли планки в 60% вакцинировавшихся сотрудников
Глава президиума АКОРТ Караваев рассказал, что торговые сети в Москве вакцинировали 60% сотрудников
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Торговые сети, работающие в Москве, к концу июля перешагнули планку в 60% вакцинировавшихся от коронавируса сотрудников, сообщил в интервью РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские розничные сети) Игорь Караваев.
В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Москвы, руководители организаций в сферах торговли, услуг и иных сфера обязаны были до 15 июля организовать вакцинацию против коронавируса первым компонентом или однокомпонентной вакциной не менее 60% общей численности работников, а до 15 августа необходимо привить сотрудников двумя компонентами вакцины.
"Вакцинирование сотрудников в России пока продолжается. Хочу отметить помощь федеральных и региональных властей: темпы возрастают с каждым днем. В Москве, например, по состоянию на конец июля мы уже перешагнули порог в 60% от общей численности работников торговых сетей-членов АКОРТ. Это усредненный показатель по продовольственным и непродовольственным сетям", - сказал Караваев.
По словам главы ассоциации, если исходить из официальной статистики, в целом в сфере торговли Москвы обязательную вакцинацию должны пройти порядка 1,2 миллиона человек, в Московской области - еще более 200 тысяч.
"Могу заверить: каждая торговая сеть делает все, чтобы к 15 августа достигнуть установленной планки по вакцинации. Компании проводят мотивационные программы, организуют консультации с экспертами и медиками, чтобы каждый сотрудник мог узнать детальнее и о самом заболевании, и о принципах действия различных вакцин, и выбрать подходящий препарат для вакцинирования", - добавил председатель президиума АКОРТ.
По другим регионам, продолжил он, показатели по вакцинации разнятся, что связано, в первую очередь, с масштабами деятельности сетей и особенностями обеспечения магазинов персоналом.
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