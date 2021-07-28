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Распространение коронавируса
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Торговые сети в Москве достигли планки в 60% вакцинировавшихся сотрудников
Торговые сети в Москве достигли планки в 60% вакцинировавшихся сотрудников - РИА Новости, 28.07.2021
Торговые сети в Москве достигли планки в 60% вакцинировавшихся сотрудников
Торговые сети, работающие в Москве, к концу июля перешагнули планку в 60% вакцинировавшихся от коронавируса сотрудников, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T06:27
2021-07-28T06:27
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
игорь караваев
здоровье
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общество
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Торговые сети, работающие в Москве, к концу июля перешагнули планку в 60% вакцинировавшихся от коронавируса сотрудников, сообщил в интервью РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские розничные сети) Игорь Караваев.В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Москвы, руководители организаций в сферах торговли, услуг и иных сфера обязаны были до 15 июля организовать вакцинацию против коронавируса первым компонентом или однокомпонентной вакциной не менее 60% общей численности работников, а до 15 августа необходимо привить сотрудников двумя компонентами вакцины.По словам главы ассоциации, если исходить из официальной статистики, в целом в сфере торговли Москвы обязательную вакцинацию должны пройти порядка 1,2 миллиона человек, в Московской области - еще более 200 тысяч."Могу заверить: каждая торговая сеть делает все, чтобы к 15 августа достигнуть установленной планки по вакцинации. Компании проводят мотивационные программы, организуют консультации с экспертами и медиками, чтобы каждый сотрудник мог узнать детальнее и о самом заболевании, и о принципах действия различных вакцин, и выбрать подходящий препарат для вакцинирования", - добавил председатель президиума АКОРТ.По другим регионам, продолжил он, показатели по вакцинации разнятся, что связано, в первую очередь, с масштабами деятельности сетей и особенностями обеспечения магазинов персоналом.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, игорь караваев, здоровье, москва, московская область (подмосковье), общество
06:27 28.07.2021
 
Торговые сети в Москве достигли планки в 60% вакцинировавшихся сотрудников

Глава президиума АКОРТ Караваев рассказал, что торговые сети в Москве вакцинировали 60% сотрудников

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Торговые сети, работающие в Москве, к концу июля перешагнули планку в 60% вакцинировавшихся от коронавируса сотрудников, сообщил в интервью РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские розничные сети) Игорь Караваев.
В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Москвы, руководители организаций в сферах торговли, услуг и иных сфера обязаны были до 15 июля организовать вакцинацию против коронавируса первым компонентом или однокомпонентной вакциной не менее 60% общей численности работников, а до 15 августа необходимо привить сотрудников двумя компонентами вакцины.
"Вакцинирование сотрудников в России пока продолжается. Хочу отметить помощь федеральных и региональных властей: темпы возрастают с каждым днем. В Москве, например, по состоянию на конец июля мы уже перешагнули порог в 60% от общей численности работников торговых сетей-членов АКОРТ. Это усредненный показатель по продовольственным и непродовольственным сетям", - сказал Караваев.
По словам главы ассоциации, если исходить из официальной статистики, в целом в сфере торговли Москвы обязательную вакцинацию должны пройти порядка 1,2 миллиона человек, в Московской области - еще более 200 тысяч.
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"Могу заверить: каждая торговая сеть делает все, чтобы к 15 августа достигнуть установленной планки по вакцинации. Компании проводят мотивационные программы, организуют консультации с экспертами и медиками, чтобы каждый сотрудник мог узнать детальнее и о самом заболевании, и о принципах действия различных вакцин, и выбрать подходящий препарат для вакцинирования", - добавил председатель президиума АКОРТ.
По другим регионам, продолжил он, показатели по вакцинации разнятся, что связано, в первую очередь, с масштабами деятельности сетей и особенностями обеспечения магазинов персоналом.
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