https://ria.ru/20210728/vaktsinatsiya-1743195235.html

Торговые сети в Москве достигли планки в 60% вакцинировавшихся сотрудников

Торговые сети в Москве достигли планки в 60% вакцинировавшихся сотрудников - РИА Новости, 28.07.2021

Торговые сети в Москве достигли планки в 60% вакцинировавшихся сотрудников

Торговые сети, работающие в Москве, к концу июля перешагнули планку в 60% вакцинировавшихся от коронавируса сотрудников, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T06:27

2021-07-28T06:27

2021-07-28T06:27

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Торговые сети, работающие в Москве, к концу июля перешагнули планку в 60% вакцинировавшихся от коронавируса сотрудников, сообщил в интервью РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские розничные сети) Игорь Караваев.В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Москвы, руководители организаций в сферах торговли, услуг и иных сфера обязаны были до 15 июля организовать вакцинацию против коронавируса первым компонентом или однокомпонентной вакциной не менее 60% общей численности работников, а до 15 августа необходимо привить сотрудников двумя компонентами вакцины.По словам главы ассоциации, если исходить из официальной статистики, в целом в сфере торговли Москвы обязательную вакцинацию должны пройти порядка 1,2 миллиона человек, в Московской области - еще более 200 тысяч."Могу заверить: каждая торговая сеть делает все, чтобы к 15 августа достигнуть установленной планки по вакцинации. Компании проводят мотивационные программы, организуют консультации с экспертами и медиками, чтобы каждый сотрудник мог узнать детальнее и о самом заболевании, и о принципах действия различных вакцин, и выбрать подходящий препарат для вакцинирования", - добавил председатель президиума АКОРТ.По другим регионам, продолжил он, показатели по вакцинации разнятся, что связано, в первую очередь, с масштабами деятельности сетей и особенностями обеспечения магазинов персоналом.

https://ria.ru/20210728/koronavirus-1743192212.html

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