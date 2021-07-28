https://ria.ru/20210728/vaktsina-1743206220.html

Депутат Мосгордумы запросил у Минздрава данные об "ЭпиВакКороне"

Депутат Мосгордумы запросил у Минздрава данные об "ЭпиВакКороне" - РИА Новости, 28.07.2021

Депутат Мосгордумы запросил у Минздрава данные об "ЭпиВакКороне"

Депутат Мосгордумы от фракции КПРФ Павел Тарасов обратился в Минздрав России и Росздравнадзор с просьбой предоставить данные о формировании иммунитета после... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T08:41

2021-07-28T08:41

2021-07-28T08:46

распространение коронавируса

вакцина "эпиваккорона"

коронавирус в россии

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мосгордума

здоровье - общество

московская городская дума

общество

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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Депутат Мосгордумы от фракции КПРФ Павел Тарасов обратился в Минздрав России и Росздравнадзор с просьбой предоставить данные о формировании иммунитета после вакцинации "ЭпиВакКороной" и о ее эффективности, соответствующее обращение имеется в распоряжении РИА Новости.По словам депутата, на фоне других применяемых вакцин от коронавируса "ЭпиВакКорона" "вызывает огромные нарекания и вопросы, как у россиян, так и среди представителей научного сообщества". Он утверждает, что "ключевым вопросом к данной вакцине является то, что в целом пептидные вакцины не имеют научно доказанной эффективности и являются по сути экспериментальным медицинским препаратом, который требует существенно более строгого доказывания эффективности в борьбе с инфекцией"."Несмотря на огромный общественный резонанс вокруг этой информации, усугубляющейся существенным конфликтом интересов при разработке данной вакцины (Руководитель Роспотребнадзора является одним из авторов патента на ЭпиВакКорону), никакой внятной реакции на данные замечания Роспотребнадзором, центром "Вектор" и иными уполномоченными организациями опубликовано не было. В связи с вышеизложенным прошу направить в мой адрес информацию о том, проверялась ли эффективность данной вакцины иными участниками рынка и научными, медицинскими организациями, а в случае если проверялась - направить в мой адрес результаты", - говорится в обращении депутата."ЭпиВакКорона" – вакцина, созданная на пептидной платформе. Разработана государственным научным центром "Вектор". По информации Роспотребнадзора, "ЭпиВакКорона" характеризуется высочайшей степенью безопасности, обусловленной технологией ее получения. Она не содержит живого вируса и формирует противовирусный иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов, сообщал Роспотребнадзор.Президент России Владимир Путин, выступая 16 июля на виртуальном саммите АТЭС, заявил, что все российские вакцины от коронавируса - безопасные и надежные. До этого во время прямой линии он рассказал, что когда делал прививку от коронавируса, в обороте было две вакцины, "обе хорошие" – "ЭпиВакКорона" и "Спутник V".

https://ria.ru/20210703/epivakkorona-1739440399.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, мосгордума, здоровье - общество, московская городская дума, общество