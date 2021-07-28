https://ria.ru/20210728/urozhay-1743323848.html

Более 16 тысяч тонн урожая зерновых собрали в Подмосковье

Более 16 тысяч тонн урожая зерновых собрали в Подмосковье - РИА Новости, 28.07.2021

Более 16 тысяч тонн урожая зерновых собрали в Подмосковье

Сельхозпредприятия Московской области собрали порядка 16,5 тысячи тонн зерновых и зернобобовых озимых культур с начала уборочной кампании, сообщает пресс-служба РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T17:56

2021-07-28T17:56

2021-07-28T17:56

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

экономика

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Сельхозпредприятия Московской области собрали порядка 16,5 тысячи тонн зерновых и зернобобовых озимых культур с начала уборочной кампании, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.По словам министра, лидируют сельскохозяйственные организации Серебряно-Прудского, Зарайского и Луховицкого городских округов."Также продолжается сбор масличных культур. Озимый рапс убран на площади 97 гектаров. Валовой сбор рапса составил 263 тонны при средней урожайности 27,1 центнера с гектара", – подчеркнул Воскресенский.По посадке и сбору зерновых культур министр отметил Лотошино, Волоколамский, Раменский и Сергиево-Посадский городские округа, где инвесторы ввели в оборот ранее не использовавшиеся земли.

https://ria.ru/20210726/podmoskove-1742898261.html

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московская область (подмосковье), экономика