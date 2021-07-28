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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210728/urozhay-1743323848.html
Более 16 тысяч тонн урожая зерновых собрали в Подмосковье
Более 16 тысяч тонн урожая зерновых собрали в Подмосковье - РИА Новости, 28.07.2021
Более 16 тысяч тонн урожая зерновых собрали в Подмосковье
Сельхозпредприятия Московской области собрали порядка 16,5 тысячи тонн зерновых и зернобобовых озимых культур с начала уборочной кампании, сообщает пресс-служба РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T17:56
2021-07-28T17:56
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
экономика
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Сельхозпредприятия Московской области собрали порядка 16,5 тысячи тонн зерновых и зернобобовых озимых культур с начала уборочной кампании, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.По словам министра, лидируют сельскохозяйственные организации Серебряно-Прудского, Зарайского и Луховицкого городских округов."Также продолжается сбор масличных культур. Озимый рапс убран на площади 97 гектаров. Валовой сбор рапса составил 263 тонны при средней урожайности 27,1 центнера с гектара", – подчеркнул Воскресенский.По посадке и сбору зерновых культур министр отметил Лотошино, Волоколамский, Раменский и Сергиево-Посадский городские округа, где инвесторы ввели в оборот ранее не использовавшиеся земли.
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московская область (подмосковье), экономика
17:56 28.07.2021
 

Более 16 тысяч тонн урожая зерновых собрали в Подмосковье

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка урожая зерновых
Уборка урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Сельхозпредприятия Московской области собрали порядка 16,5 тысячи тонн зерновых и зернобобовых озимых культур с начала уборочной кампании, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
"Уборочная кампания зерновых в Подмосковье идет высокими темпами. На сегодняшний день по оперативным данным убрано порядка 4,3 тысячи гектаров, отведенных под ранние зерновые и зернобобовые культуры. Валовой сбор составил порядка 16,5 тысячи тонн. Средняя урожайность – 37,9 центнера с гектара", - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, слова которого приводятся в сообщении.
По словам министра, лидируют сельскохозяйственные организации Серебряно-Прудского, Зарайского и Луховицкого городских округов.
"Также продолжается сбор масличных культур. Озимый рапс убран на площади 97 гектаров. Валовой сбор рапса составил 263 тонны при средней урожайности 27,1 центнера с гектара", – подчеркнул Воскресенский.
По посадке и сбору зерновых культур министр отметил Лотошино, Волоколамский, Раменский и Сергиево-Посадский городские округа, где инвесторы ввели в оборот ранее не использовавшиеся земли.
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