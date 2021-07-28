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Для тега Удмуртская республика - РИА Новости, 1920, 31.10.2019
Удмуртская Республика
https://ria.ru/20210728/udmurtiya-1743276536.html
Бречалов рассказал о работах по ремонту дорог в рамках нацпроекта
Бречалов рассказал о работах по ремонту дорог в рамках нацпроекта - РИА Новости, 28.07.2021
Бречалов рассказал о работах по ремонту дорог в рамках нацпроекта
В Удмуртии в рамках нацпроекта выполнили 57% работ по ремонту дорог, заявил глава региона Александр Бречалов. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T14:27
2021-07-28T14:27
удмуртская республика
александр бречалов
можга
сарапул
ижевск
общество
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УФА, 28 июл – РИА Новости. В Удмуртии в рамках нацпроекта выполнили 57% работ по ремонту дорог, заявил глава региона Александр Бречалов.С 2018 года в Удмуртии отремонтировали и реконструировали 1008 километров региональных и муниципальных дорог, отметил Бречалов."В этом году, в Год села мы выделили на ремонт дорог в районах 1 миллиард 192 миллиона рублей. Сделаем более 300 километров, прежде всего – дороги, ведущие к предприятиям и социально-значимым объектам", - пояснил он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По его словам, на ремонт дорог Сарапула и Можги в этом году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" направили порядка 180 миллиона рублей, на Ижевск – 200 миллионов."В Сарапуле отремонтируем три дороги, в Можге – четыре, в Ижевске – девять. Дополнительно 150 миллионов рублей направим на дороги Воткинска. Здесь будут отремонтированы 11 участков общей протяженностью 6,5 километров. Всего же по нацпроекту в Удмуртии сделано уже 57% работ", - заявил Бречалов.Глава республики также рассказал, что в рамках проекта "Пешеходный Ижевск" на ремонт тротуаров в 2021 году выделено 100 миллионов рублей, в прошлом – 125 миллионов. "На эти средства за два года будет отремонтировано 63 тротуара. Все они ведут к социальным объектам – школам, поликлиникам, детским садам, учреждениям культуры и спорта", - пояснил руководитель Удмуртии.
https://ria.ru/20210724/udmurtiya-1742655410.html
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александр бречалов, можга, сарапул, ижевск, общество
14:27 28.07.2021
 
Бречалов рассказал о работах по ремонту дорог в рамках нацпроекта

Бречалов: работы по ремонту дорог в Удмуртии в рамках нацпроекта выполнены на 57%

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Удмуртии Александр Бречалов
Глава Удмуртии Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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УФА, 28 июл – РИА Новости. В Удмуртии в рамках нацпроекта выполнили 57% работ по ремонту дорог, заявил глава региона Александр Бречалов.
С 2018 года в Удмуртии отремонтировали и реконструировали 1008 километров региональных и муниципальных дорог, отметил Бречалов.
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"В этом году, в Год села мы выделили на ремонт дорог в районах 1 миллиард 192 миллиона рублей. Сделаем более 300 километров, прежде всего – дороги, ведущие к предприятиям и социально-значимым объектам", - пояснил он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, на ремонт дорог Сарапула и Можги в этом году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" направили порядка 180 миллиона рублей, на Ижевск – 200 миллионов.
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"В Сарапуле отремонтируем три дороги, в Можге – четыре, в Ижевске – девять. Дополнительно 150 миллионов рублей направим на дороги Воткинска. Здесь будут отремонтированы 11 участков общей протяженностью 6,5 километров. Всего же по нацпроекту в Удмуртии сделано уже 57% работ", - заявил Бречалов.
Глава республики также рассказал, что в рамках проекта "Пешеходный Ижевск" на ремонт тротуаров в 2021 году выделено 100 миллионов рублей, в прошлом – 125 миллионов. "На эти средства за два года будет отремонтировано 63 тротуара. Все они ведут к социальным объектам – школам, поликлиникам, детским садам, учреждениям культуры и спорта", - пояснил руководитель Удмуртии.
 
Удмуртская РеспубликаАлександр БречаловМожгаСарапулИжевскОбщество
 
 
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