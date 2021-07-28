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Турция не будет вводить ограничительные меры из-за COVID-19
Турция не будет вводить ограничительные меры из-за COVID-19 - РИА Новости, 28.07.2021
Турция не будет вводить ограничительные меры из-за COVID-19
Турция в данный момент не планирует вводить ограничительные меры из-за коронавируса, однако введет их при ухудшении эпидситуации, заявил министр здравоохранения РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T20:23
2021-07-28T20:23
2021-07-28T20:40
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
турция
в мире
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АНКАРА, 28 июл – РИА Новости. Турция в данный момент не планирует вводить ограничительные меры из-за коронавируса, однако введет их при ухудшении эпидситуации, заявил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.Накануне суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции составил 19 761 - он увеличился с начала июля в 4,5 раза, минздрав страны выразил тревогу по поводу контроля над эпидемией."Сейчас у нас нет необходимости возвращаться к серьезным ограничениям. Но это не значит, что она не появится. В некоторых странах принимают законодательные инициативы по принуждению к вакцинации. Мы не хотим идти этим путем и предлагаем гражданам проявить гражданскую ответственность и вакцинироваться. Если нам придется принять серьезные меры и ограничения, мы их примем. Но лучше не доводить до этого. Главная защита – вакцинация", - сказал Коджа в эфире телеканала NTV.Он добавил, что среди новых случаев заражения 87% регистрируются у не вакцинированных граждан.
https://ria.ru/20210721/koronavirus-1742162059.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, турция, в мире
20:23 28.07.2021 (обновлено: 20:40 28.07.2021)
Турция не будет вводить ограничительные меры из-за COVID-19
Министр здравоохранения Коджа: Турция не планирует вводить ограничительные меры из-за COVID-19