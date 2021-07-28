14:09 28.07.2021 (обновлено: 21:25 28.07.2021)
Тихановская раскрыла детали отъезда из Белоруссии
Светлана Тихановская: сожалею об отъезде из Белоруссии во время протестов
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время встречи с белорусской общиной в Варшаве
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская считает ошибочным решение покинуть страну во время протестов.
"Во-первых, хорошо, что нет у истории сослагательного наклонения. Потому что, оглядываясь назад, наверняка, были сделаны ошибки. И лично с моей стороны, мне кажется, что сейчас я бы не уехала из страны в тот момент", — сказала она в среду телеканалу RTVI, комментируя ситуацию августа 2020 года.
При этом она отметила, что сами белорусы оказались тогда не готовы к протестам.
"У нас не было никаких структуры. У нас не было какого-то понятного четкого плана действий. Это же все вышло хаотично, это все вышло от сердца, от той боли, которую режим причинил после 9 августа. Можно было бы, наверное, все изменить, но уже невозможно", — отметила Тихановская.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1 процента голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.