https://ria.ru/20210728/tikhanovskaya-1743188303.html

В Белоруссии призвали США не связывать решение по санкциям с Тихановской

В Белоруссии призвали США не связывать решение по санкциям с Тихановской - РИА Новости, 28.07.2021

В Белоруссии призвали США не связывать решение по санкциям с Тихановской

Белорусские власти рассчитывают, что Вашингтон будет принимать решения по санкциям в отношении Минска на основе разговора с официальными властями, а не с... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T02:21

2021-07-28T02:21

2021-07-28T02:21

валентин рыбаков

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ООН, 28 июл – РИА Новости. Белорусские власти рассчитывают, что Вашингтон будет принимать решения по санкциям в отношении Минска на основе разговора с официальными властями, а не с лидером оппозиции Светланой Тихановской, заявил РИА Новости постпред республики при ООН Валентин Рыбаков.Визит Тихановской в США начался 18 июля. В Вашингтоне она уже встретилась с главой госдепартамента Энтони Блинкеном и замгоссекретаря Викторией Нуланд, а также с помощником президента по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном. Сейчас она находится в Нью-Йорке, где уже провела встречу с диаспорой, а также переговорила с дипломатами постпредств ЕС при ООН. На своих встречах Тихановская призывает США ввести секторальные санкции против Минска и просит страны не контактировать с президентом Александром Лукашенко."Для того чтобы принимать какие-то серьезные решения, которые повлияют на двусторонние отношения радикальным образом, нужно выслушивать обе стороны, а не одну", - указал он.По его словам, с официальным Минском у США сейчас диалог практически отсутствует. "И полагаться только на мнение человека, который не проживает длительное время в Белоруссии и не может представлять интересы Белоруссии, наверное, ошибочно", - добавил он.

https://ria.ru/20210728/tikhanovskaya-1743188122.html

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валентин рыбаков, энтони блинкен, александр лукашенко, минск, белоруссия, оон, сша, в мире