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В Белоруссии призвали США не связывать решение по санкциям с Тихановской
В Белоруссии призвали США не связывать решение по санкциям с Тихановской - РИА Новости, 28.07.2021
В Белоруссии призвали США не связывать решение по санкциям с Тихановской
Белорусские власти рассчитывают, что Вашингтон будет принимать решения по санкциям в отношении Минска на основе разговора с официальными властями, а не с... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T02:21
2021-07-28T02:21
валентин рыбаков
энтони блинкен
александр лукашенко
минск
белоруссия
оон
сша
в мире
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ООН, 28 июл – РИА Новости. Белорусские власти рассчитывают, что Вашингтон будет принимать решения по санкциям в отношении Минска на основе разговора с официальными властями, а не с лидером оппозиции Светланой Тихановской, заявил РИА Новости постпред республики при ООН Валентин Рыбаков.Визит Тихановской в США начался 18 июля. В Вашингтоне она уже встретилась с главой госдепартамента Энтони Блинкеном и замгоссекретаря Викторией Нуланд, а также с помощником президента по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном. Сейчас она находится в Нью-Йорке, где уже провела встречу с диаспорой, а также переговорила с дипломатами постпредств ЕС при ООН. На своих встречах Тихановская призывает США ввести секторальные санкции против Минска и просит страны не контактировать с президентом Александром Лукашенко."Для того чтобы принимать какие-то серьезные решения, которые повлияют на двусторонние отношения радикальным образом, нужно выслушивать обе стороны, а не одну", - указал он.По его словам, с официальным Минском у США сейчас диалог практически отсутствует. "И полагаться только на мнение человека, который не проживает длительное время в Белоруссии и не может представлять интересы Белоруссии, наверное, ошибочно", - добавил он.
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валентин рыбаков, энтони блинкен, александр лукашенко, минск, белоруссия, оон, сша, в мире
02:21 28.07.2021
 
В Белоруссии призвали США не связывать решение по санкциям с Тихановской

Постпред Белоруссии при ООН Рыбаков призвал США не связывать решение по санкциям с Тихановской

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время встречи с белорусской общиной в Варшаве
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время встречи с белорусской общиной в Варшаве - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ООН, 28 июл – РИА Новости. Белорусские власти рассчитывают, что Вашингтон будет принимать решения по санкциям в отношении Минска на основе разговора с официальными властями, а не с лидером оппозиции Светланой Тихановской, заявил РИА Новости постпред республики при ООН Валентин Рыбаков.
Визит Тихановской в США начался 18 июля. В Вашингтоне она уже встретилась с главой госдепартамента Энтони Блинкеном и замгоссекретаря Викторией Нуланд, а также с помощником президента по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном. Сейчас она находится в Нью-Йорке, где уже провела встречу с диаспорой, а также переговорила с дипломатами постпредств ЕС при ООН. На своих встречах Тихановская призывает США ввести секторальные санкции против Минска и просит страны не контактировать с президентом Александром Лукашенко.
"Мы надеемся на то, что Вашингтон будет принимать такие решения взвешенно, на основе разговора, в первую очередь с представителями официального Минска. Я очень надеюсь на то, что здравый смысл все-таки возобладает", - сказал Рыбаков.
"Для того чтобы принимать какие-то серьезные решения, которые повлияют на двусторонние отношения радикальным образом, нужно выслушивать обе стороны, а не одну", - указал он.
По его словам, с официальным Минском у США сейчас диалог практически отсутствует. "И полагаться только на мнение человека, который не проживает длительное время в Белоруссии и не может представлять интересы Белоруссии, наверное, ошибочно", - добавил он.
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
02:16
Постпред Белоруссии в ООН высказался о встречах коллег с Тихановской
 
Валентин РыбаковЭнтони БлинкенАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияООНСШАВ мире
 
 
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