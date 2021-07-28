Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210728/tikhanovskaya-1743188122.html
Постпред Белоруссии в ООН высказался о встречах коллег с Тихановской
Постпред Белоруссии в ООН высказался о встречах коллег с Тихановской - РИА Новости, 28.07.2021
Постпред Белоруссии в ООН высказался о встречах коллег с Тихановской
Факт проведения встреч между постпредами ряда государств при ООН с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской отразится на взаимодействии... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T02:16
2021-07-28T02:55
валентин рыбаков
энтони блинкен
александр лукашенко
совет безопасности оон
евросоюз
франция
румыния
норвегия
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578678126_0:38:3155:1813_1920x0_80_0_0_8fa4bedb750fad60b821b61887d2f9c3.jpg
ООН, 28 июл – РИА Новости. Факт проведения встреч между постпредами ряда государств при ООН с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской отразится на взаимодействии официального Минска с этими делегациями в организации, заявил РИА Новости глава белорусского постпредства при ООН Валентин Рыбаков.Визит Тихановской в США начался 18 июля. В Вашингтоне она уже встретилась с главой госдепартамента США Энтони Блинкеном и замгоссекретаря Викторией Нуланд, а также с помощником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном. Во вторник Тихановская, находящаяся в Нью-Йорке, провела встречу с представительствами стран ЕС при ООН. Ранее источники РИА Новости сообщали, что у нее также планировалась встреча с постпредами Франции, Великобритании и США, входящих в Совбез ООН. Другой источник отмечал, что в понедельник Тихановская должна была встретиться с рядом представителей от западно- и восточноевропейских стран при ООН, в том числе государств Балтии, Польши, Норвегии, Румынии.Он призвал также "учитывать то, что этот человек требует исключительно введения новых, все более жестких санкционных мер против страны и ее народа"."Хотелось бы просто напомнить дипломатам о том, что основополагающим принципом деятельности ООН является принцип "одна страна - один голос". Мы просили бы этот момент учитывать. Потому что мы, разумеется, будем реагировать на такие факты в выстраивании наших взаимоотношений с соответствующими постоянными представительствами при ООН", - заявил Рыбаков."Просьба этот фактор учитывать при взаимодействии с нами, например, в случае обращения к нам за поддержкой на выборы в те или иные органы и при рассмотрении резолюций и других документов Генеральной Ассамблеи и других органов ООН", - подчеркнул он.Рыбаков уточнил, что Минск будет учитывать факт прошедших встреч в своем взаимодействии с соответствующими постпредствами при ООН и, по его словам, этот факт отразится на взаимодействии с ними.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
https://ria.ru/20210727/tikhanovskaya-1743166875.html
https://ria.ru/20210726/tikhanovskaya-1743015224.html
франция
румыния
норвегия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578678126_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_603fb4dc9d0ae14846e9a8ac450c8927.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
валентин рыбаков, энтони блинкен, александр лукашенко, совет безопасности оон, евросоюз, франция, румыния, норвегия, оон, в мире
02:16 28.07.2021 (обновлено: 02:55 28.07.2021)
 
Постпред Белоруссии в ООН высказался о встречах коллег с Тихановской

Постпред Белоруссии в ООН Рыбаков предупредил коллег о последствиях из-за встречи с Тихановской

© AP Photo / dpa / Kay NietfeldЛидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© AP Photo / dpa / Kay Nietfeld
Читать ria.ru в
ООН, 28 июл – РИА Новости. Факт проведения встреч между постпредами ряда государств при ООН с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской отразится на взаимодействии официального Минска с этими делегациями в организации, заявил РИА Новости глава белорусского постпредства при ООН Валентин Рыбаков.
Визит Тихановской в США начался 18 июля. В Вашингтоне она уже встретилась с главой госдепартамента США Энтони Блинкеном и замгоссекретаря Викторией Нуланд, а также с помощником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном. Во вторник Тихановская, находящаяся в Нью-Йорке, провела встречу с представительствами стран ЕС при ООН. Ранее источники РИА Новости сообщали, что у нее также планировалась встреча с постпредами Франции, Великобритании и США, входящих в Совбез ООН. Другой источник отмечал, что в понедельник Тихановская должна была встретиться с рядом представителей от западно- и восточноевропейских стран при ООН, в том числе государств Балтии, Польши, Норвегии, Румынии.
"Мы, разумеется, не можем контролировать то, как постоянные представители государств при ООН и другие дипломаты этих миссий тратят свое драгоценное рабочее время, на какие встречи они его тратят... Если они предпочитают тратить свое рабочее время на то, чтобы встречаться с человеком, который никого, кроме самого себя, не представляет, это, разумеется, их право", - сказал Рыбаков, комментируя ряд встреч Тихановской.
Он призвал также "учитывать то, что этот человек требует исключительно введения новых, все более жестких санкционных мер против страны и ее народа".
"Хотелось бы просто напомнить дипломатам о том, что основополагающим принципом деятельности ООН является принцип "одна страна - один голос". Мы просили бы этот момент учитывать. Потому что мы, разумеется, будем реагировать на такие факты в выстраивании наших взаимоотношений с соответствующими постоянными представительствами при ООН", - заявил Рыбаков.
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
Вчера, 19:38
Дипломаты постпредств стран ЕС при ООН встретились с Тихановской
"Просьба этот фактор учитывать при взаимодействии с нами, например, в случае обращения к нам за поддержкой на выборы в те или иные органы и при рассмотрении резолюций и других документов Генеральной Ассамблеи и других органов ООН", - подчеркнул он.
Рыбаков уточнил, что Минск будет учитывать факт прошедших встреч в своем взаимодействии с соответствующими постпредствами при ООН и, по его словам, этот факт отразится на взаимодействии с ними.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время встречи с белорусской общиной в Варшаве - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
26 июля, 23:03
Тихановская выступила за нормальные отношения между Белоруссией и Россией
 
Валентин РыбаковЭнтони БлинкенАлександр ЛукашенкоСовет Безопасности ООНЕвросоюзФранцияРумынияНорвегияООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:21Летчики смогут управлять Су-57 с помощью глаз, рассказал разработчик
07:16В генпрокуратуре раскрыли суть конвенции по борьбе с IT-преступностью
06:51Минобороны Армении сообщило о локальных боях на границе с Азербайджаном
06:38Российские пловцы выиграли серебро Олимпиады в эстафете 4х200 метров кролем
06:30При взрыве газа в многоквартирном доме в Барнауле пострадали два человека
06:27Торговые сети в Москве достигли планки в 60% вакцинировавшихся сотрудников
05:40Поставщики предупредили о резком повышении цен на кофе
05:35В ОАК раскрыли место сборки истребителя пятого поколения Checkmate
05:13В природном парке в Красноярском крае медведь убил человека
05:08Инфекционист рассказал, кто подвержен риску тромбоза при COVID-19
04:15Российских автомобилистов предупредили о новом мошенничестве
03:46От журналистов в Белом доме вновь потребовали носить маски
03:41Эксперт рассказал, почему у "Науки" есть только одна попытка стыковки с МКС
03:28Украинцев призвали готовиться "ползти на коленях" к России за газом
03:15Специалист назвал случаи, когда могут списать долги за ЖКХ
03:15Россия предложила ООН расширить номенклатуру киберпреступлений
03:15Ученые заявили об ухудшении климатических показателей
03:11В "Векторе" объяснили, почему пандемия COVID-19 может затянуться
03:00Юрист назвал лучший способ борьбы с курильщиками в подъездах многоэтажек
02:59Байден избегает санкций против Путина и его окружения, пишет Politico
Лента новостейМолния