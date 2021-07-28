02:16 28.07.2021 (обновлено: 02:55 28.07.2021)
Постпред Белоруссии в ООН высказался о встречах коллег с Тихановской
Постпред Белоруссии в ООН Рыбаков предупредил коллег о последствиях из-за встречи с Тихановской
© AP Photo / dpa / Kay NietfeldЛидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине
© AP Photo / dpa / Kay Nietfeld
ООН, 28 июл – РИА Новости. Факт проведения встреч между постпредами ряда государств при ООН с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской отразится на взаимодействии официального Минска с этими делегациями в организации, заявил РИА Новости глава белорусского постпредства при ООН Валентин Рыбаков.
Визит Тихановской в США начался 18 июля. В Вашингтоне она уже встретилась с главой госдепартамента США Энтони Блинкеном и замгоссекретаря Викторией Нуланд, а также с помощником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном. Во вторник Тихановская, находящаяся в Нью-Йорке, провела встречу с представительствами стран ЕС при ООН. Ранее источники РИА Новости сообщали, что у нее также планировалась встреча с постпредами Франции, Великобритании и США, входящих в Совбез ООН. Другой источник отмечал, что в понедельник Тихановская должна была встретиться с рядом представителей от западно- и восточноевропейских стран при ООН, в том числе государств Балтии, Польши, Норвегии, Румынии.
"Мы, разумеется, не можем контролировать то, как постоянные представители государств при ООН и другие дипломаты этих миссий тратят свое драгоценное рабочее время, на какие встречи они его тратят... Если они предпочитают тратить свое рабочее время на то, чтобы встречаться с человеком, который никого, кроме самого себя, не представляет, это, разумеется, их право", - сказал Рыбаков, комментируя ряд встреч Тихановской.
Он призвал также "учитывать то, что этот человек требует исключительно введения новых, все более жестких санкционных мер против страны и ее народа".
"Хотелось бы просто напомнить дипломатам о том, что основополагающим принципом деятельности ООН является принцип "одна страна - один голос". Мы просили бы этот момент учитывать. Потому что мы, разумеется, будем реагировать на такие факты в выстраивании наших взаимоотношений с соответствующими постоянными представительствами при ООН", - заявил Рыбаков.
"Просьба этот фактор учитывать при взаимодействии с нами, например, в случае обращения к нам за поддержкой на выборы в те или иные органы и при рассмотрении резолюций и других документов Генеральной Ассамблеи и других органов ООН", - подчеркнул он.
Рыбаков уточнил, что Минск будет учитывать факт прошедших встреч в своем взаимодействии с соответствующими постпредствами при ООН и, по его словам, этот факт отразится на взаимодействии с ними.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.