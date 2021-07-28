https://ria.ru/20210728/tikhanovskaya-1743188122.html

Постпред Белоруссии в ООН высказался о встречах коллег с Тихановской

Постпред Белоруссии в ООН высказался о встречах коллег с Тихановской - РИА Новости, 28.07.2021

Постпред Белоруссии в ООН высказался о встречах коллег с Тихановской

Факт проведения встреч между постпредами ряда государств при ООН с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской отразится на взаимодействии... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T02:16

2021-07-28T02:16

2021-07-28T02:55

валентин рыбаков

энтони блинкен

александр лукашенко

совет безопасности оон

евросоюз

франция

румыния

норвегия

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578678126_0:38:3155:1813_1920x0_80_0_0_8fa4bedb750fad60b821b61887d2f9c3.jpg

ООН, 28 июл – РИА Новости. Факт проведения встреч между постпредами ряда государств при ООН с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской отразится на взаимодействии официального Минска с этими делегациями в организации, заявил РИА Новости глава белорусского постпредства при ООН Валентин Рыбаков.Визит Тихановской в США начался 18 июля. В Вашингтоне она уже встретилась с главой госдепартамента США Энтони Блинкеном и замгоссекретаря Викторией Нуланд, а также с помощником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном. Во вторник Тихановская, находящаяся в Нью-Йорке, провела встречу с представительствами стран ЕС при ООН. Ранее источники РИА Новости сообщали, что у нее также планировалась встреча с постпредами Франции, Великобритании и США, входящих в Совбез ООН. Другой источник отмечал, что в понедельник Тихановская должна была встретиться с рядом представителей от западно- и восточноевропейских стран при ООН, в том числе государств Балтии, Польши, Норвегии, Румынии.Он призвал также "учитывать то, что этот человек требует исключительно введения новых, все более жестких санкционных мер против страны и ее народа"."Хотелось бы просто напомнить дипломатам о том, что основополагающим принципом деятельности ООН является принцип "одна страна - один голос". Мы просили бы этот момент учитывать. Потому что мы, разумеется, будем реагировать на такие факты в выстраивании наших взаимоотношений с соответствующими постоянными представительствами при ООН", - заявил Рыбаков."Просьба этот фактор учитывать при взаимодействии с нами, например, в случае обращения к нам за поддержкой на выборы в те или иные органы и при рассмотрении резолюций и других документов Генеральной Ассамблеи и других органов ООН", - подчеркнул он.Рыбаков уточнил, что Минск будет учитывать факт прошедших встреч в своем взаимодействии с соответствующими постпредствами при ООН и, по его словам, этот факт отразится на взаимодействии с ними.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.

https://ria.ru/20210727/tikhanovskaya-1743166875.html

https://ria.ru/20210726/tikhanovskaya-1743015224.html

франция

румыния

норвегия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валентин рыбаков, энтони блинкен, александр лукашенко, совет безопасности оон, евросоюз, франция, румыния, норвегия, оон, в мире