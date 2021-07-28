https://ria.ru/20210728/stavki-1743294717.html

Новикомбанк повысил ставки по рублевым и валютным вкладам

Новикомбанк повысил ставки по рублевым и валютным вкладам - РИА Новости, 28.07.2021

Новикомбанк повысил ставки по рублевым и валютным вкладам

АО АКБ "Новикомбанк" (опорный банк Госкорпорации Ростех) повысил процентные ставки по депозитам в рублях и валюте в среднем на 0,7%, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T15:51

2021-07-28T15:51

2021-07-28T15:51

новикомбанк

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. АО АКБ "Новикомбанк" (опорный банк Госкорпорации Ростех) повысил процентные ставки по депозитам в рублях и валюте в среднем на 0,7%, сообщает пресс-служба банка.Так, срочный вклад по линейке "Капитал" принесет доход в рублях от 4,5% до 6,3% годовых в зависимости от срока и суммы размещения. Ставка по вкладам "Рост" составляет от 4% до 5,5% годовых. По линейке вкладов "Комфорт" уровень ставок установлен в диапазоне от 3,2% до 5,5% годовых. Увеличены также ставки по валютным вкладам в долларах и евро, максимальные ставки составляют 1,25% и 0,80%, соответственно."Капитал" – это вклады с повышенной процентной ставкой и выплатой процентов в конце срока. "Рост" – накопительный вклад с ежемесячной выплатой и растущей процентной ставкой. "Комфорт" – вклад с возможностью пополнения и расходования денежных средств.Кроме этого, в Новикомбанке до 17 сентября действует сезонный вклад "MAKSимум", который можно пополнять без ограничений по суммам. Минимальная сумма вклада составляет 100 тысяч рублей. Срок вклада — 400, 600 или 800 дней. Процентная ставка составляет от 5% до 6% годовых и устанавливается в зависимости от суммы и срока размещения."Новикомбанк регулярно обновляет линейку депозитов, предлагая клиентам оптимальные условия размещения сбережений. В связи c тем, что ключевая ставка была повышена, мы увеличили доходность по депозитам. Банк оперативно корректирует условия по финансовым продуктам в соответствии с рыночной конъюнктурой", — прокомментировал заместитель председателя правления Новикомбанка Герман Белоус.

https://ria.ru/20210721/bank-1742183219.html

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