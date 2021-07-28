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В Кремле ответили на слова Байдена о работе спецслужб России и США
В Кремле ответили на слова Байдена о работе спецслужб России и США - РИА Новости, 28.07.2021
В Кремле ответили на слова Байдена о работе спецслужб России и США
В Кремле не стали сравнивать, чьи спецслужбы сильнее - России или США, но заверили, что у РФ есть много поводов гордиться своими разведчиками, при этом... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T14:42
2021-07-28T14:42
россия
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В Кремле не стали сравнивать, чьи спецслужбы сильнее - России или США, но заверили, что у РФ есть много поводов гордиться своими разведчиками, при этом российскую сторону беспокоит работа американских спецслужб, которая "испокон веков" не прекращается в стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент США Джо Байден во вторник посетил офис директора разведки, где обратился к разведсообществу. По его словам, президента России Владимира Путина "адски беспокоит", что американские разведчики "лучше, чем его команда"."Первое: американские спецслужбы работают у нас и, конечно, это нас беспокоит. Это было испокон веков и это не прекращается", - заявил Песков журналистам, комментируя высказывания президента США.Он признал, что "американские спецслужбы очень сильные, и разведка у них очень сильная"."Но утверждать, кто сильнее, кто слабее, наверное, дело неблагодарное. Естественно, странно было бы, если бы глава американского государства своим разведчикам говорил бы другое что-то. Но, поверьте мне, у нас есть очень много поводов гордиться нашими разведчиками и контрразведчиками", - заключил представитель Кремля.
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россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире
14:42 28.07.2021
 
В Кремле ответили на слова Байдена о работе спецслужб России и США

Песков: американские спецслужбы работают у нас, и нас это беспокоит

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне "Новое Знание" в Москве
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне Новое Знание в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В Кремле не стали сравнивать, чьи спецслужбы сильнее - России или США, но заверили, что у РФ есть много поводов гордиться своими разведчиками, при этом российскую сторону беспокоит работа американских спецслужб, которая "испокон веков" не прекращается в стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент США Джо Байден во вторник посетил офис директора разведки, где обратился к разведсообществу. По его словам, президента России Владимира Путина "адски беспокоит", что американские разведчики "лучше, чем его команда".
"Первое: американские спецслужбы работают у нас и, конечно, это нас беспокоит. Это было испокон веков и это не прекращается", - заявил Песков журналистам, комментируя высказывания президента США.
Он признал, что "американские спецслужбы очень сильные, и разведка у них очень сильная".
"Но утверждать, кто сильнее, кто слабее, наверное, дело неблагодарное. Естественно, странно было бы, если бы глава американского государства своим разведчикам говорил бы другое что-то. Но, поверьте мне, у нас есть очень много поводов гордиться нашими разведчиками и контрразведчиками", - заключил представитель Кремля.
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
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РоссияДжо БайденДмитрий ПесковВладимир ПутинСШАВ мире
 
 
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