В Кремле ответили на слова Байдена о работе спецслужб России и США
Песков: американские спецслужбы работают у нас, и нас это беспокоит
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне "Новое Знание" в Москве
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В Кремле не стали сравнивать, чьи спецслужбы сильнее - России или США, но заверили, что у РФ есть много поводов гордиться своими разведчиками, при этом российскую сторону беспокоит работа американских спецслужб, которая "испокон веков" не прекращается в стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент США Джо Байден во вторник посетил офис директора разведки, где обратился к разведсообществу. По его словам, президента России Владимира Путина "адски беспокоит", что американские разведчики "лучше, чем его команда".
"Первое: американские спецслужбы работают у нас и, конечно, это нас беспокоит. Это было испокон веков и это не прекращается", - заявил Песков журналистам, комментируя высказывания президента США.
Он признал, что "американские спецслужбы очень сильные, и разведка у них очень сильная".
"Но утверждать, кто сильнее, кто слабее, наверное, дело неблагодарное. Естественно, странно было бы, если бы глава американского государства своим разведчикам говорил бы другое что-то. Но, поверьте мне, у нас есть очень много поводов гордиться нашими разведчиками и контрразведчиками", - заключил представитель Кремля.