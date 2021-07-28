https://ria.ru/20210728/sp2-1743214040.html

"Собирают мзду у дороги". Немцы осудили критику "Северного потока — 2"

"Собирают мзду у дороги". Немцы осудили критику "Северного потока — 2" - РИА Новости, 28.07.2021

"Собирают мзду у дороги". Немцы осудили критику "Северного потока — 2"

Читатели немецкой газеты Die Zeit активно обсуждают ситуацию вокруг газопровода "Северный поток — 2" и называют возможную причину жесткой критики в адрес... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T09:44

2021-07-28T09:44

2021-07-28T16:42

россия

северный поток — 2

евросоюз

польша

германия

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Zeit активно обсуждают ситуацию вокруг газопровода "Северный поток — 2" и называют возможную причину жесткой критики в адрес Германии со стороны некоторых стран.Новый виток дискуссии вызвала статья обозревателя Тео Зоммера, который назвал кампанию, развернувшуюся против "Северного потока — 2", чистым лицемерием.Многие пользователи согласились с журналистом, отметив, что практически все индустриально развитые страны зависят от поставок энергоресурсов из России."Остановка строительства была бы безответственным шагом. Не устаю удивляться, насколько наивно ведут себя в этом деле зеленые", — рассуждает panicameusa.Другие комментаторы не забыли напомнить о роли США, охарактеризовав их действия как "экономический фашизм"."Со стороны США и Великобритании речь идет о поддержании послевоенной геостратегической доктрины, призванной сохранять экономический и политический клин между континентальной Европой и Россией", — считает RickDeckard.По мнению некоторых читателей, те, кто осуждал Германию за поддержку газового проекта, преследовали лишь одну цель — заставить Берлин и дальше финансировать Украину."Теперь, правда, нам придется расплачиваться за это лицемерие, участвуя в финансировании геополитического опорного пункта США под названием Украина", — написал Mamakic."Северный поток — 2" — почти достроенный газопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Против трубопровода активно выступают США, рассчитывающие продвигать свой СПГ в Евросоюзе, а также Украина и Польша, называющие проект политическим.На прошлой неделе Вашингтон и Берлин достигли соглашения. Так, США признали, что санкции не остановят строительство, а Германия обязалась добиваться сохранения транзита российского газа через Украину.Москва неоднократно призывала перестать политизировать ситуацию, напоминая, что проект выгоден не только России, но и ЕС, и подчеркивая, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210726/polsha-1743013935.html

https://ria.ru/20210726/saakashvili-1742853124.html

россия

польша

германия

сша

украина

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россия, северный поток — 2, евросоюз, польша, германия, сша, украина, в мире