https://ria.ru/20210728/sostoyanie-1743206978.html

В СК рассказали о состоянии девочки, которую мать выкинула из окна в Бийске

В СК рассказали о состоянии девочки, которую мать выкинула из окна в Бийске - РИА Новости, 28.07.2021

В СК рассказали о состоянии девочки, которую мать выкинула из окна в Бийске

Состояние трехмесячной девочки, которую мать сбросила с 7 этажа в Бийске и попыталась покончить с собой, - не смертельное, женщина находится в тяжёлом... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T08:48

2021-07-28T08:48

2021-07-28T08:48

россия

бийск

алтайский край

происшествия

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БАРНАУЛ, 28 июл - РИА Новости. Состояние трехмесячной девочки, которую мать сбросила с 7 этажа в Бийске и попыталась покончить с собой, - не смертельное, женщина находится в тяжёлом состоянии, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Алтайскому краю.В ведомстве уточнили, что мотивы такого поступка пока не ясны, так как женщину ещё не допрашивали из-за тяжелого состояния здоровья.По данным следствия, днем во вторник 33-летняя жительница города Бийска из окна квартиры, расположенной на 7 этаже жилого дома, выкинула свою 3-месячную дочь, а затем попыталась покончить с собой.Известно, что женщина воспитывает двух малолетних детей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего)".

https://ria.ru/20210715/irkutsk-1741354451.html

россия

бийск

алтайский край

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2021

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россия, бийск, алтайский край, происшествия