В СК рассказали о состоянии девочки, которую мать выкинула из окна в Бийске
СК: состояние младенца, которого мать выбросила с седьмого этажа в Бийске, - не смертельное
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
БАРНАУЛ, 28 июл - РИА Новости. Состояние трехмесячной девочки, которую мать сбросила с 7 этажа в Бийске и попыталась покончить с собой, - не смертельное, женщина находится в тяжёлом состоянии, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Алтайскому краю.
"Состояние трёхмесячной девочки, которую мать выкинула из окна 7 этажа, а затем попыталась покончить с собой, не смертельное. У ребёнка ушибы, она не в реанимации. Сама мать находится в тяжёлом состоянии в хирургическим отделении Бийской городской больницы", - рассказали в СУСК.
В ведомстве уточнили, что мотивы такого поступка пока не ясны, так как женщину ещё не допрашивали из-за тяжелого состояния здоровья.
По данным следствия, днем во вторник 33-летняя жительница города Бийска из окна квартиры, расположенной на 7 этаже жилого дома, выкинула свою 3-месячную дочь, а затем попыталась покончить с собой.
Известно, что женщина воспитывает двух малолетних детей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего)".