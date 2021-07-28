Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210728/skoraya-1743238911.html
Врач рассказала, когда при COVID-19 нужно немедленно вызывать скорую
Врач рассказала, когда при COVID-19 нужно немедленно вызывать скорую - РИА Новости, 28.07.2021
Врач рассказала, когда при COVID-19 нужно немедленно вызывать скорую
Если после заражения коронавирусом высокая температура не проходит в течение нескольких дней, а частота дыхания только растет, необходимо вызывать скорую... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T11:36
2021-07-28T12:32
распространение коронавируса
анна кореневич
аркадий верткин
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733181955_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_58b0310aed33a0115125d3ab62a50537.jpg
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Если после заражения коронавирусом высокая температура не проходит в течение нескольких дней, а частота дыхания только растет, необходимо вызывать скорую помощь. Такой совет лечащимся на дому пациентам дала врач-кардиолог Анна Кореневич на своем YouTube-канале.Медик рекомендовала как минимум трижды в день измерять артериальное давление, пульс, уровень насыщения крови кислородом, а также температуру.Следует вызывать скорую, если последний показатель превысил 38 градусов и долго не снижается, частота дыхательных движений в спокойном состоянии достигла 22 в минуту, а сатурация опустилась ниже 95 процентов.При стабильном состоянии пациент должен соблюдать постельный режим, больше пить чистой воды и избегать продуктов, потенциально усиливающих тромбоз. По словам Кореневич, принимать антикоагулянты можно только после согласования с врачом.Ранее профессор Аркадий Верткин рассказал, что такие симптомы, как одышка, чувство усталости, проблемы с ЖКТ и различные неврологические отклонения, могут свидетельствовать о развитии постковидного синдрома.
https://ria.ru/20210727/vaktsinatsiya-1742994136.html
https://ria.ru/20210727/glaza-1743064864.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733181955_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_d80e3e22c1b955ff636b8d27e50241a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анна кореневич, аркадий верткин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество
11:36 28.07.2021 (обновлено: 12:32 28.07.2021)
 
Врач рассказала, когда при COVID-19 нужно немедленно вызывать скорую

Врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала, когда при COVID-19 нужно немедленно вызывать скорую помощь

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшеры скорой медицинской помощи
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Если после заражения коронавирусом высокая температура не проходит в течение нескольких дней, а частота дыхания только растет, необходимо вызывать скорую помощь. Такой совет лечащимся на дому пациентам дала врач-кардиолог Анна Кореневич на своем YouTube-канале.

"Если у вас температура 39, не нужно думать, что вас продуло. Девяносто девять процентов, что это COVID-19. Не нужно ни с кем контактировать, оставайтесь дома и наблюдайте за своим состоянием", — пояснила она.

Медик рекомендовала как минимум трижды в день измерять артериальное давление, пульс, уровень насыщения крови кислородом, а также температуру.
Следует вызывать скорую, если последний показатель превысил 38 градусов и долго не снижается, частота дыхательных движений в спокойном состоянии достигла 22 в минуту, а сатурация опустилась ниже 95 процентов.
Медицинский сотрудник наполняет шприц вакциной - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 08:00Наука
"Спутник V". В России снова испытывают вакцину от коронавируса
При стабильном состоянии пациент должен соблюдать постельный режим, больше пить чистой воды и избегать продуктов, потенциально усиливающих тромбоз. По словам Кореневич, принимать антикоагулянты можно только после согласования с врачом.
Ранее профессор Аркадий Верткин рассказал, что такие симптомы, как одышка, чувство усталости, проблемы с ЖКТ и различные неврологические отклонения, могут свидетельствовать о развитии постковидного синдрома.
Во время операции в отделении эксимерлазерной хирургии - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 11:24Наука
Офтальмологи обнаружили еще одно последствие коронавируса
 
Распространение коронавирусаАнна КореневичАркадий ВерткинКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:32Банк России рассказал, как граждане попадают в финансовые пирамиды
07:30Эксперт рассказала, когда нанороботы смогут лечить на клеточном уровне
07:00Далай-лама может переродиться женщиной "в свободном мире"
06:33Азербайджан обвинил Армению в нарушении соглашения о прекращении огня
06:29При атаке талибов в Афганистане погибли восемь военных, сообщил источник
06:21Эксперты предрекли "омоложение" ипотеки в России
06:10Банк России рассказал об обманных схемах телефонного "майнинга" криптовалют
05:43Российский пловец Колесников выиграл вторую медаль на Олимпиаде
05:21Байден перепутал Обаму с Трампом
05:18Мясников назвал продукты, приводящие к камням в почках
05:14Турция рассчитывает остаться открытой для туристов из России
04:53Археологи обнаружили в Турции "столовую", построенную во II веке до н.э.
04:33Стало известно состояние актера Боба Оденкерка после госпитализации
04:26В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,8
04:15Эксперт рассказал, насколько точны ПЦР-тесты
04:15Врач рассказала, кому нельзя есть дыню
04:14В Минприроды рассказали, когда уничтожат свалки в заповедниках и нацпарках
04:03Инфекционист предупредил о возможных тяжелых последствиях COVID-19 у детей
04:00Поисковики нашли родственника бойца, останки которого подняли у озера Хасан
03:49При пожаре в частном доме в Саратовской области погибли пять человек
Лента новостейМолния