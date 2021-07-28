https://ria.ru/20210728/skoraya-1743238911.html
Врач рассказала, когда при COVID-19 нужно немедленно вызывать скорую
Врач рассказала, когда при COVID-19 нужно немедленно вызывать скорую - РИА Новости, 28.07.2021
Врач рассказала, когда при COVID-19 нужно немедленно вызывать скорую
Если после заражения коронавирусом высокая температура не проходит в течение нескольких дней, а частота дыхания только растет, необходимо вызывать скорую... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T11:36
2021-07-28T11:36
2021-07-28T12:32
распространение коронавируса
анна кореневич
аркадий верткин
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733181955_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_58b0310aed33a0115125d3ab62a50537.jpg
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Если после заражения коронавирусом высокая температура не проходит в течение нескольких дней, а частота дыхания только растет, необходимо вызывать скорую помощь. Такой совет лечащимся на дому пациентам дала врач-кардиолог Анна Кореневич на своем YouTube-канале.Медик рекомендовала как минимум трижды в день измерять артериальное давление, пульс, уровень насыщения крови кислородом, а также температуру.Следует вызывать скорую, если последний показатель превысил 38 градусов и долго не снижается, частота дыхательных движений в спокойном состоянии достигла 22 в минуту, а сатурация опустилась ниже 95 процентов.При стабильном состоянии пациент должен соблюдать постельный режим, больше пить чистой воды и избегать продуктов, потенциально усиливающих тромбоз. По словам Кореневич, принимать антикоагулянты можно только после согласования с врачом.Ранее профессор Аркадий Верткин рассказал, что такие симптомы, как одышка, чувство усталости, проблемы с ЖКТ и различные неврологические отклонения, могут свидетельствовать о развитии постковидного синдрома.
https://ria.ru/20210727/vaktsinatsiya-1742994136.html
https://ria.ru/20210727/glaza-1743064864.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733181955_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_d80e3e22c1b955ff636b8d27e50241a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анна кореневич, аркадий верткин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество
11:36 28.07.2021 (обновлено: 12:32 28.07.2021)
Врач рассказала, когда при COVID-19 нужно немедленно вызывать скорую
Врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала, когда при COVID-19 нужно немедленно вызывать скорую помощь