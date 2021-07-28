https://ria.ru/20210728/skoraya-1743238911.html

Врач рассказала, когда при COVID-19 нужно немедленно вызывать скорую

Врач рассказала, когда при COVID-19 нужно немедленно вызывать скорую - РИА Новости, 28.07.2021

Врач рассказала, когда при COVID-19 нужно немедленно вызывать скорую

Если после заражения коронавирусом высокая температура не проходит в течение нескольких дней, а частота дыхания только растет, необходимо вызывать скорую... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T11:36

2021-07-28T11:36

2021-07-28T12:32

распространение коронавируса

анна кореневич

аркадий верткин

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

общество

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Если после заражения коронавирусом высокая температура не проходит в течение нескольких дней, а частота дыхания только растет, необходимо вызывать скорую помощь. Такой совет лечащимся на дому пациентам дала врач-кардиолог Анна Кореневич на своем YouTube-канале.Медик рекомендовала как минимум трижды в день измерять артериальное давление, пульс, уровень насыщения крови кислородом, а также температуру.Следует вызывать скорую, если последний показатель превысил 38 градусов и долго не снижается, частота дыхательных движений в спокойном состоянии достигла 22 в минуту, а сатурация опустилась ниже 95 процентов.При стабильном состоянии пациент должен соблюдать постельный режим, больше пить чистой воды и избегать продуктов, потенциально усиливающих тромбоз. По словам Кореневич, принимать антикоагулянты можно только после согласования с врачом.Ранее профессор Аркадий Верткин рассказал, что такие симптомы, как одышка, чувство усталости, проблемы с ЖКТ и различные неврологические отклонения, могут свидетельствовать о развитии постковидного синдрома.

https://ria.ru/20210727/vaktsinatsiya-1742994136.html

https://ria.ru/20210727/glaza-1743064864.html

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анна кореневич, аркадий верткин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество