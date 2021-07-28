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СК начал проверку самоубийства мужчины в стрелковом клубе
СК начал проверку самоубийства мужчины в стрелковом клубе - РИА Новости, 28.07.2021
СК начал проверку самоубийства мужчины в стрелковом клубе
Мужчина совершил самоубийство в стрелковом клубе "Сибирь" города Новосибирска, по данному факту СУ СК по Новосибирской области начал проверку. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T15:46
2021-07-28T15:46
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 28 июл - РИА Новости. Мужчина совершил самоубийство в стрелковом клубе "Сибирь" города Новосибирска, по данному факту СУ СК по Новосибирской области начал проверку.Как сообщается в Telеgram-каналах, инцидент произошёл в клубе "Сибирь", мужчина покончил с собой во время занятий в тире."У нас проводится проверка по данному факту", – рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
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новосибирская область
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следственный комитет россии (ск рф), новосибирская область, происшествия
15:46 28.07.2021
 
СК начал проверку самоубийства мужчины в стрелковом клубе

СК начал проверку самоубийства мужчины в стрелковом клубе

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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КЕМЕРОВО, 28 июл - РИА Новости. Мужчина совершил самоубийство в стрелковом клубе "Сибирь" города Новосибирска, по данному факту СУ СК по Новосибирской области начал проверку.
Как сообщается в Telеgram-каналах, инцидент произошёл в клубе "Сибирь", мужчина покончил с собой во время занятий в тире.
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"У нас проводится проверка по данному факту", – рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Новосибирская областьПроисшествия
 
 
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