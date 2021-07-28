https://ria.ru/20210728/sk-1743293788.html
СК начал проверку самоубийства мужчины в стрелковом клубе
СК начал проверку самоубийства мужчины в стрелковом клубе - РИА Новости, 28.07.2021
СК начал проверку самоубийства мужчины в стрелковом клубе
Мужчина совершил самоубийство в стрелковом клубе "Сибирь" города Новосибирска, по данному факту СУ СК по Новосибирской области начал проверку. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T15:46
2021-07-28T15:46
2021-07-28T15:46
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 28 июл - РИА Новости. Мужчина совершил самоубийство в стрелковом клубе "Сибирь" города Новосибирска, по данному факту СУ СК по Новосибирской области начал проверку.Как сообщается в Telеgram-каналах, инцидент произошёл в клубе "Сибирь", мужчина покончил с собой во время занятий в тире."У нас проводится проверка по данному факту", – рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
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следственный комитет россии (ск рф), новосибирская область, происшествия
СК начал проверку самоубийства мужчины в стрелковом клубе
СК начал проверку самоубийства мужчины в стрелковом клубе