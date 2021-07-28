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Шойгу назвал ключевые задачи ШОС по обеспечению безопасности
Шойгу назвал ключевые задачи ШОС по обеспечению безопасности - РИА Новости, 28.07.2021
Шойгу назвал ключевые задачи ШОС по обеспечению безопасности
Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал ключевые задачи, которые нужно решить в рамках ШОС для обеспечения общей безопасности. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T13:23
2021-07-28T13:24
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ДУШАНБЕ, 28 июл – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал ключевые задачи, которые нужно решить в рамках ШОС для обеспечения общей безопасности."В сложившихся условиях значительно возросли актуальность практического взаимодействия оборонных ведомств стран-участниц, создания эффективных инструментов обеспечения общей безопасности в зоне ответственности ШОС", - отметил Шойгу на совещании министров обороны стран организации.В этих целях он предложил коллегам сосредоточиться на реализации ряда ключевых задач."Первое. Развивать в рамках ШОС механизмы обмена информацией в сфере военной безопасности и опытом противодействия терроризму, а также поддерживать регулярные контакты но линии генеральных штабов", - сказал Шойгу.Он напомнил, что пять лет назад была создана экспертная рабочая группа. "Необходимо продолжить настройку данного механизма сотрудничества, наполнять его практическим содержанием, проявлять больше инициативы при формировании перечня рассматриваемых экспертами вопросов", - пояснил Шойгу.Он предложил "расширять географию мероприятий военного сотрудничества и усиливать их информационное освещение".Вторая задача, по словам Шойгу, - это совершенствование подготовки войск и практики проведения совместных учений "Мирная миссия", в ходе которых надо отрабатывать способы противодействия новым тактическим приёмам, которые используют международные террористы, включая борьбу с беспилотниками, предотвращение терактов с использованием химического и биологического оружия."Третье. Повышать уровень взаимодействия ШОС по вопросам безопасности с третьими странами и международными организациями. Для этого проработать возможность и приемлемые формы совместного задействования антикризисных потенциалов Шанхайской организации сотрудничества и Организации Договора о коллективной безопасности", - сказал министр обороны РФ.По его словам, важно расширять формат участия в учениях ШОС за счёт привлечения воинских контингентов и наблюдателей дружественных стран и региональных организаций - ОДКБ и СНГ. "При необходимости – подготовить для этого соответствующую правовую базу", - добавил Шойгу.Он выразил уверенность в том, что "итоги сегодняшней встречи и реализация прозвучавших предложений станут прочной основой дальнейшего поступательного развития ШОС, поддержания общей стабильности и безопасности".
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россия, снг, одкб, шос, сергей шойгу, в мире
13:23 28.07.2021 (обновлено: 13:24 28.07.2021)
 
Шойгу назвал ключевые задачи ШОС по обеспечению безопасности

Министр обороны Шойгу призвал развивать в ШОС механизмы обмена опытом противодействия терроризму

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 28 июл – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал ключевые задачи, которые нужно решить в рамках ШОС для обеспечения общей безопасности.
"В сложившихся условиях значительно возросли актуальность практического взаимодействия оборонных ведомств стран-участниц, создания эффективных инструментов обеспечения общей безопасности в зоне ответственности ШОС", - отметил Шойгу на совещании министров обороны стран организации.
В этих целях он предложил коллегам сосредоточиться на реализации ряда ключевых задач.
"Первое. Развивать в рамках ШОС механизмы обмена информацией в сфере военной безопасности и опытом противодействия терроризму, а также поддерживать регулярные контакты но линии генеральных штабов", - сказал Шойгу.
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Он напомнил, что пять лет назад была создана экспертная рабочая группа. "Необходимо продолжить настройку данного механизма сотрудничества, наполнять его практическим содержанием, проявлять больше инициативы при формировании перечня рассматриваемых экспертами вопросов", - пояснил Шойгу.
Он предложил "расширять географию мероприятий военного сотрудничества и усиливать их информационное освещение".
Вторая задача, по словам Шойгу, - это совершенствование подготовки войск и практики проведения совместных учений "Мирная миссия", в ходе которых надо отрабатывать способы противодействия новым тактическим приёмам, которые используют международные террористы, включая борьбу с беспилотниками, предотвращение терактов с использованием химического и биологического оружия.
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"Третье. Повышать уровень взаимодействия ШОС по вопросам безопасности с третьими странами и международными организациями. Для этого проработать возможность и приемлемые формы совместного задействования антикризисных потенциалов Шанхайской организации сотрудничества и Организации Договора о коллективной безопасности", - сказал министр обороны РФ.
По его словам, важно расширять формат участия в учениях ШОС за счёт привлечения воинских контингентов и наблюдателей дружественных стран и региональных организаций - ОДКБ и СНГ. "При необходимости – подготовить для этого соответствующую правовую базу", - добавил Шойгу.
Он выразил уверенность в том, что "итоги сегодняшней встречи и реализация прозвучавших предложений станут прочной основой дальнейшего поступательного развития ШОС, поддержания общей стабильности и безопасности".
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