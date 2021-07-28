https://ria.ru/20210728/shkoly_remont-1743285434.html
Путин попросил Минпросвещение пересмотреть планы по ремонту школ
Путин попросил Минпросвещение пересмотреть планы по ремонту школ - РИА Новости, 28.07.2021
Путин попросил Минпросвещение пересмотреть планы по ремонту школ
Президент РФ Владимир Путин остался недоволен планами Минпросвещения по проведению капремонтов школ и попросил пересмотреть их. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T15:05
2021-07-28T15:05
2021-07-28T15:29
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
капремонт
школы
владимир путин
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин остался недоволен планами Минпросвещения по проведению капремонтов школ и попросил пересмотреть их."Вот смотрите, вы сейчас сказали, что 700 школ планируется в следующем году отремонтировать. да? А всего зданий, если мы говорим, что это 10 с небольшим процентов, всего это 7353 здания. Если вот таким темпом будем капитально ремонтировать школьные здания, то тогда это будет более 10 лет", - сказал он на совещании о подготовке к учебному году.Путин подчеркнул, что для того, чтобы выполнить программу по ремонту школ в намеченный срок - до 2026 года, нужно не по 700 зданий в год ремонтировать, а по 1400-1500.Глава Минпросвещения Сергей Кравцов в ответ пояснил, что речь шла о планах по ремонту на 2022 год, а в дальнейшем темпы предполагается ускорить. По его словам, такие темпы объясняются необходимостью сбора проектно-сметной документации."Сергей Сергеевич, смотрите, у нас если вот таким темпом пойдет работа, то объемы финансирования будут увеличиваться. А они должны идти ровным темпом. Поэтому 700 на следующий год недостаточно", - заметил президент.Путин также обратил внимание на то, что трудно будет добиться своевременно качественных документов от всех участников процесса."Это вы будете разговор вести не до 2026 года, а до 2056 года. Поэтому нужно не просто ждать, пока они вам представят эту документацию проектно-сметную, а нужно помочь им подготовить ее. Давайте я дополнительные поручения еще сформулирую для строительного блока, для вице-премьера (Марата – ред.) Хуснуллина. Они должны подключиться самым активным образом. Надо помочь регионам подготовить эти документы", - сказал глава государства.По его словам, иначе поставленная задача решена не будет.
https://ria.ru/20210728/vyplaty-1743286261.html
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министерство просвещения россии (минпросвещения россии), капремонт, школы, владимир путин
15:05 28.07.2021 (обновлено: 15:29 28.07.2021)
Путин попросил Минпросвещение пересмотреть планы по ремонту школ
Путин попросил министра просвещения Кравцова пересмотреть планы по проведению капремонтов школ
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
остался недоволен планами Минпросвещения по проведению капремонтов школ и попросил пересмотреть их.
"Вот смотрите, вы сейчас сказали, что 700 школ планируется в следующем году отремонтировать. да? А всего зданий, если мы говорим, что это 10 с небольшим процентов, всего это 7353 здания. Если вот таким темпом будем капитально ремонтировать школьные здания, то тогда это будет более 10 лет", - сказал он на совещании о подготовке к учебному году.
Путин подчеркнул, что для того, чтобы выполнить программу по ремонту школ в намеченный срок - до 2026 года, нужно не по 700 зданий в год ремонтировать, а по 1400-1500.
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов
в ответ пояснил, что речь шла о планах по ремонту на 2022 год, а в дальнейшем темпы предполагается ускорить. По его словам, такие темпы объясняются необходимостью сбора проектно-сметной документации.
"Сергей Сергеевич, смотрите, у нас если вот таким темпом пойдет работа, то объемы финансирования будут увеличиваться. А они должны идти ровным темпом. Поэтому 700 на следующий год недостаточно", - заметил президент.
Путин также обратил внимание на то, что трудно будет добиться своевременно качественных документов от всех участников процесса.
"Это вы будете разговор вести не до 2026 года, а до 2056 года. Поэтому нужно не просто ждать, пока они вам представят эту документацию проектно-сметную, а нужно помочь им подготовить ее. Давайте я дополнительные поручения еще сформулирую для строительного блока, для вице-премьера (Марата – ред.) Хуснуллина. Они должны подключиться самым активным образом. Надо помочь регионам подготовить эти документы", - сказал глава государства.
По его словам, иначе поставленная задача решена не будет.
"И я вас прощу пересмотреть эти планы на 2022 год", - сказал Путин.
"Есть, Владимир Владимирович. Так и сделаем и доложим отдельно", - ответил министр.