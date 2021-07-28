https://ria.ru/20210728/shkoly_remont-1743285434.html

Путин попросил Минпросвещение пересмотреть планы по ремонту школ

Путин попросил Минпросвещение пересмотреть планы по ремонту школ - РИА Новости, 28.07.2021

Путин попросил Минпросвещение пересмотреть планы по ремонту школ

Президент РФ Владимир Путин остался недоволен планами Минпросвещения по проведению капремонтов школ и попросил пересмотреть их. РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T15:05

2021-07-28T15:05

2021-07-28T15:29

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

капремонт

школы

владимир путин

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин остался недоволен планами Минпросвещения по проведению капремонтов школ и попросил пересмотреть их."Вот смотрите, вы сейчас сказали, что 700 школ планируется в следующем году отремонтировать. да? А всего зданий, если мы говорим, что это 10 с небольшим процентов, всего это 7353 здания. Если вот таким темпом будем капитально ремонтировать школьные здания, то тогда это будет более 10 лет", - сказал он на совещании о подготовке к учебному году.Путин подчеркнул, что для того, чтобы выполнить программу по ремонту школ в намеченный срок - до 2026 года, нужно не по 700 зданий в год ремонтировать, а по 1400-1500.Глава Минпросвещения Сергей Кравцов в ответ пояснил, что речь шла о планах по ремонту на 2022 год, а в дальнейшем темпы предполагается ускорить. По его словам, такие темпы объясняются необходимостью сбора проектно-сметной документации."Сергей Сергеевич, смотрите, у нас если вот таким темпом пойдет работа, то объемы финансирования будут увеличиваться. А они должны идти ровным темпом. Поэтому 700 на следующий год недостаточно", - заметил президент.Путин также обратил внимание на то, что трудно будет добиться своевременно качественных документов от всех участников процесса."Это вы будете разговор вести не до 2026 года, а до 2056 года. Поэтому нужно не просто ждать, пока они вам представят эту документацию проектно-сметную, а нужно помочь им подготовить ее. Давайте я дополнительные поручения еще сформулирую для строительного блока, для вице-премьера (Марата – ред.) Хуснуллина. Они должны подключиться самым активным образом. Надо помочь регионам подготовить эти документы", - сказал глава государства.По его словам, иначе поставленная задача решена не будет.

https://ria.ru/20210728/vyplaty-1743286261.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство просвещения россии (минпросвещения россии), капремонт, школы, владимир путин