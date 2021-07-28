https://ria.ru/20210728/shkola-1743283189.html

Кировский губернатор поддержал идею по капремонту школ

Кировский губернатор поддержал идею по капремонту школ - РИА Новости, 28.07.2021

Кировский губернатор поддержал идею по капремонту школ

Губернатор Кировской области Игорь Васильев поддержал предложение сопредседателя ОНФ Елены Шмелевой по расширению программы капремонта школ, сообщает... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T14:53

2021-07-28T14:53

2021-07-28T14:53

кировская область

россия

елена шмелева

игорь васильев

общероссийский народный фронт

единая россия

владимир путин

кировская область

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июл - РИА Новости. Губернатор Кировской области Игорь Васильев поддержал предложение сопредседателя ОНФ Елены Шмелевой по расширению программы капремонта школ, сообщает пресс-служба правительства региона.Создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет президент Владимир Путин поручил 19 июня на съезде "Единой России". Строительство новых объектов и капремонт действующих закрепят в народной программе партии."Шмелева считает, что программа капремонта школ должна стать частью комплексной программы благоустройства. Также при проведении капремонта школы нужно обновлять и оборудование. Предложение Шмелевой поддержал губернатор Кировской области, руководитель комиссии госсовета по направлению "Образование", секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Игорь Васильев", - говорится в сообщении.Он также поддержал предложение сопредседателя ОНФ о том, что муниципалитеты должны включать ремонт школы в процессы комплексного благоустройства территорий. По мнению главы региона, школа должна стать центром притяжения не только для детей, но и всех жителей населенных пунктов."Один из вопросов, который мы поднимем в докладе президенту, - создание школ полного дня, куда дети могут прийти после занятий, чтобы под присмотром педагогов делать домашние задания, заняться спортом, сходить в бассейн. Школа полного дня должна стать центром социально-культурно-спортивной жизни. Это возможность провести в школе весь день, получая не только основное образование, но и занимаясь спортом, дополнительным образованием", – цитирует пресс-служба слова Васильева.Ранее в ходе рабочей поездки в Унинский район на встрече с активом местной школы глава региона также выступил с предложением синхронизировать ремонты в районных школах с обновлением материальной базы. "Этот вопрос мы будем обсуждать с экспертным сообществом в рамках работы комиссии Госсовета РФ по направлению "Образование" и включим в доклад президенту", - сказал Васильев.Глава региона отметил, что у каждого ребенка должна быть возможность получить качественное образование вне зависимости от того, где он живет: в городе или в небольшом населенном пункте. И в работе по совершенствованию системы образования должны участвовать не только педагоги, но и сами школьники.

https://ria.ru/20210711/kirov-1740801998.html

https://ria.ru/20210707/iznasilovanie-1740305014.html

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россия, елена шмелева, игорь васильев, общероссийский народный фронт, единая россия, владимир путин, кировская область, общество