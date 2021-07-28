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Селена Гомес и Стив Мартин расследуют убийство в комедийном сериале
Селена Гомес и Стив Мартин расследуют убийство в комедийном сериале - РИА Новости, 28.07.2021
Селена Гомес и Стив Мартин расследуют убийство в комедийном сериале
На YouTube-канале платформы Hulu опубликовали трейлер комедийного сериала с элементами триллера "Убийства в одном здании" ("Only murders in the building"). РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T14:50
2021-07-28T14:50
2021-07-28T14:50
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. На YouTube-канале платформы Hulu опубликовали трейлер комедийного сериала с элементами триллера "Убийства в одном здании" ("Only murders in the building"). Главные роли в многосерийном детективе исполнили Стив Мартин, Селена Гомес и Мартин Шорт.Действие разворачивается на Манхэттене в Нью-Йорке в высотном многоквартирном доме, где происходит загадочное убийство одного из жильцов. Трое соседей (Мартин, Гомес, Шорт) объединяются, чтобы узнать, кто из находившихся в доме убийца. Сценарий написал Джон Хоффман в соавторстве со Стивом Мартином. Премьера шоу состоится 31 августа на Hulu. В этот день на платформу выложат сразу три эпизода, после чего новые серии будут выходить по вторникам.
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селена гомес, стив мартин, нью-йорк (город), кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. На YouTube-канале платформы Hulu опубликовали трейлер комедийного сериала с элементами триллера "Убийства в одном здании" ("Only murders in the building").
Главные роли в многосерийном детективе исполнили Стив Мартин, Селена Гомес и Мартин Шорт.
Действие разворачивается на Манхэттене в Нью-Йорке в высотном многоквартирном доме, где происходит загадочное убийство одного из жильцов. Трое соседей (Мартин, Гомес, Шорт) объединяются, чтобы узнать, кто из находившихся в доме убийца.
Сценарий написал Джон Хоффман в соавторстве со Стивом Мартином.
Премьера шоу состоится 31 августа на Hulu. В этот день на платформу выложат сразу три эпизода, после чего новые серии будут выходить по вторникам.