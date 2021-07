https://ria.ru/20210728/serial-1743224262.html

Селена Гомес и Стив Мартин расследуют убийство в комедийном сериале

Селена Гомес и Стив Мартин расследуют убийство в комедийном сериале

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. На YouTube-канале платформы Hulu опубликовали трейлер комедийного сериала с элементами триллера "Убийства в одном здании" ("Only murders in the building"). Главные роли в многосерийном детективе исполнили Стив Мартин, Селена Гомес и Мартин Шорт.Действие разворачивается на Манхэттене в Нью-Йорке в высотном многоквартирном доме, где происходит загадочное убийство одного из жильцов. Трое соседей (Мартин, Гомес, Шорт) объединяются, чтобы узнать, кто из находившихся в доме убийца. Сценарий написал Джон Хоффман в соавторстве со Стивом Мартином. Премьера шоу состоится 31 августа на Hulu. В этот день на платформу выложат сразу три эпизода, после чего новые серии будут выходить по вторникам.

